Збанкрутувала Charge Cars, яка планувала випустити електричну копію ’67 Mustang з ціною $440 тис.

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Компанія Charge Cars, яка намагалася створити електричну версію автомобіля ’67 Mustang, збанкрутувала. Навіть попри наявність офіційної ліцензії від Ford та позитивні публікації в пресі, компанія виходить з бізнесу.

Charge Cars ’67 — це, по суті, електрична копія Ford Shelby Mustang 1967 року. Автомобіль мав комплектуватися акумуляторною батареєю, встановленою в підлозі, новим сталевим корпусом, сучасним інтер’єром і силовою установкою потужністю 536 кінських сил (400 кВт) з 1500 Нм крутного моменту. Ford навіть надала Charge Cars ліцензію на виготовлення деталей власними силами.

Єдина проблема полягала в тому, що компанія так і не змогла знайти покупців на електричний ’67 Mustang. Схоже, Charge Cars так і не спромоглася зробити жодної серійної версії автомобіля. Ймовірно, зацікавлених клієнтів відлякувала встановлена ціна в £350 000 (понад $440 000). Через це навіть заможні покупці втрачали інтерес.

«Як і багато інших у сфері електромобілів, ми нещодавно зіткнулися із серйозними проблемами. Тому з глибоким сумом ми повідомляємо вам, що станом на 31 травня 2024 року Charge Cars Ltd («Компанія») було передано в адміністрування. Марк Сміт і Стівен Корк з Cork Gully LLP були призначені спільними адміністраторами для управління справами, бізнесом і майном Компанії», — йдеться в заяві.

Charge Cars є прикладом того, як важко нині досягти успіху в автомобільній промисловості. І ситуація з компанією може стати гарним уроком для інших брендів із подібними прагненнями. Хоча в Charge Cars вірять, що ще не все втрачено, а у ’67 є майбутнє.

«Ми щиро віримо, що це не кінець 67-го, і ми шукаємо всі можливості, щоб повернутися на правильний шлях».

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Джерело: carscoops

Розділ Авто виходить за підтримки hotline.finance ?

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