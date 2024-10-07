Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel (із залишком)

Нині особисті статки гендиректора Nvidia оцінюють у $109 млрд, що більше за ринкову капіталізацію Intel у $96 млрд, пише Tom’s Hardware. Фактично, якби Хуанг раптово вирішив придбати компанію «синіх», то отримав щонайменше $13 млрд решти.

У серпні стало відомо про фінансові проблеми Intel — одну з найбільших криз за 50-річну історію, яка змусили компанію анонсувати звільнення тисячі співробітників та призупинити виплату дивідендів у рамках заходів щодо економії коштів. Наприкінці того ж місяця компанію залишив директор Ліп-Бу Тан, а у вересні компанія заявила, що планує відокремлення виробництва мікросхем та відділу з проєктування, а також призупинити будівництво деяких заводів. Водночас згодом поширились чутки, про потенційне поглинання компанії зі сторони Qualcomm.

Для порівняння: ще у 2020 році ринкова вартість Intel сягала $290; а цього року акції компанії впали на катастрофічні 60%.

У випадку з Nvidia, ситуація кардинально інакша — акції провідного світового виробника графічних процесорів для ШІ різко рушили вгору і навіть тимчасово забезпечили йому звання найдорожчої компанії у світі з капіталізацією $3,34 трлн. Відтоді акції Nvidia впали щонайменше на 10%, утім компанія все ще третя в переліку — поряд з такими техногігантами як Apple, Microsoft, Alphabet (Google) і Amazon.

Від зростання виграв і сам Хуанг, який безпосередньо володіє понад 75 мільйонами акцій Nvidia, а також ще 786 мільйонами через різні трасти та партнерства. Загальна оціночна вартість його активів у Nvidia становить понад $100 млрд — нині Дженсен на 11 місці в топі мільярдерів Forbes.

Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком DevOps engineer ви зможете почати карʼєру в IT з нуля. . Отримати знижку на курс

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.