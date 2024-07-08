«Жахливий персонаж»: творець серії God of War критикує образ Атрея

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Творець God of War Девід Джаффе сказав, що вважає Атрея «жахливим персонажем на візуальному та ігровому рівнях». Він вважає, що після God of War Ragnarok він більше не цікавий.

Дві останні ігри серії, God of War та God of War Ragnarok, вважаються найбільш популярними через те, що вони більше зосереджені на оповіді. Однак у так званої «Скандинавської саги» є свої критики, зокрема творець усієї серії Девід Джаффе.

Джаффе вже кілька разів зазначав, що він не схвалює те, як God of War та Ragnarok змінили насичену боями серію в іншому напрямку, причому деякі з його найбільших претензій були спрямовані на арку Кратоса. Здається, Джаффе не подобається не тільки історія Кратоса в «скандинавських» іграх, оскільки нещодавно він назвав Атрея «жахливим персонажем».

Нещодавно Девід Джаффе поділився відео, де він розмовляв з режисером Days Gone Джоном Гарвіном про напрямок останніх ігор God of War і про те, як вони повелися з Кратосом. Джаффе вже давав зрозуміти в минулому, що йому не подобається, як його творіння росте і змінюється, але відео також показує, що йому справді не подобається Атрей.

Він каже, що хоча йому подобається те, що Атрей є сином Кратоса, він вважає його «жахливим» персонажем з погляду візуальних ефектів та стилю гри, і він не є тим, навколо кого можна будувати франшизу. Джаффе вважає, що Атрея потрібно було налаштувати як людину, яку гравець хоче контролювати до кінця Ragnarok, що, на його думку, було зроблено не дуже переконливо.

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«Те, що вам залишилося, — це не персонаж, навколо якого можна будувати франшизу. І я також вважаю, що Атрей — жахливий персонаж на візуальному рівні та рівні гри. Мені подобається його роль сина Кратоса, але цей хлопець мав бути налаштований до кінця Ragnarok або середини Ragnarok, щоб хотілося сказати «цей чувак крутий, я хочу бути цим хлопцем» — Ragnarok не дав нам цього».

Як завжди, коментарі Девіда Джаффе викликали суперечки у фанатів. Далеко не всі вважають так само і, як згадувалося раніше, багатьом подобаються дві «скандинавських» God of War.

Джерело: Thegamer

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