Третій сезон «Гри в кальмара» побив рекорд з переглядів Netflix за 3 дні — попри жахливі оцінки глядачів

Кадр з третього сезону «Гри в кальмара» / Netflix

«Гра в кальмара» з дебютом третього сезону встановила новий рекорд Netflix, зібравши 60, 1 млн переглядів у перші 3 дні.

Для порівняння: другий сезон «Гри в кальмара» зібрав 68 млн переглядів за перші 4 дні після запуску 26 грудня — більше, ніж будь-який інший серіал Netflix у перший тиждень прем’єри (попереднім лідером був «Венздей» з 50,1 млн переглядів у 2022 році).

Наразі третій сезон «Гри в кальмара» є дев’ятим за популярністю неангломовним телешоу Netflix, попри дуже скромні оцінки: критики Rotten Tomatoes, до прикладу, поставили йому 79%, тоді як глядацький рейтинг склав скромні 50% — обидві оцінки найнижчі в історії проєкту. У відгуках серед іншого нарікають на «погану кінцівку», яку порівнюють з фіналом «Гри престолів».

«Гра в кальмара» стала яскравим прикладом того, що трапляється, коли з початкового задуму, талановитого і самодостатнього, в кращих традиціях Голлівуду намагаєшся вичавити ще якісь соки. І якщо перший сезон при наявності скромних цукрових льодяників чи кількох десятків скляних кульок став справжньою сенсацією, то третій, вже в статусі великого хіта, нічого оригінальнішого, ніж стрибки через скакалку чи химерну версію короля гори запропонувати так і не зміг….Тож хто б не переміг — програли глядачі», — з рецензії ITC.

«Гра в кальмара» — це серіал у жанрі виживання, який початково оповідав про групу з 456 людей із фінансовими проблемами, які долучаються до смертельних змагань з метою виграти великий грошовий приз. У наступних двох сезонах переможець змагань Сон Гі Хун (Лі Чон Че) повертається на смертоносну арену у спробі припинити змагання назавжди і врятувати нових учасників.

Третій сезон став фінальним для серіалу, але шоуранер Хван Дон Хьок не виключав створення потенційних спінофів, на кшталт такого собі інтерквелу, дія якого відбуватиметься між 1 і 2 сезоном. Натомість у завершенні «Гри в кальмара» нам товсто натякнули на американську версію шоу Девіда Фінчера, показавши Кейт Бланшетт у ролі вербувальника. Очікується, що знімання серіалу стартують у грудні.

Усі три сезони серіалу «Гра в кальмара» наразі доступні для перегляду на Netflix.