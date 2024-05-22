Зізнавайтесь, хто з вас? В iPhone з’явиться емодзі обличчя з мішками під очима

В Unicode створили сім нових емоцій, які можна буде побачити на iPhone та інших пристроях, ймовірно, наприкінці 2024 чи початку 2025 року.

Нові символи включають відбиток пальців, лопату, арфу, дерево без листя, буряк, калюжу (чи бризки води), і — обличчя з мішками під очима, яке може стати найпопулярнішим (я, до прикладу, планую використовувати його, коли проситиму відпустку, а може й для всіх робочих завдань 🙂 ).

Період бета-тестування нових емодзі триватиме до 2 липня, а після цього вийде реліз Unicode 16 і символи будуть офіційно затверджені. Зазвичай, виробникам смартфонів, як-от Apple, потрібно кілька місяців, щоб створити ілюстрацію для нових схвалених смайлів, тому, ймовірно, ми побачимо їх на iPhone після запуску iOS 18 (видання Macrumors припускає, що у березні 2025 року, коли вийде iOS 18.4).

Попередня колекція Emoji 15.1 від Unicode включала фенікс, коричневий гриб та гендерно-нейтральні сім’ї.