Зліт ПК-геймінгу: продажі комп’ютерів та компонентів зросли на 35%
Компоненти ігрового комп'ютера / Depositphotos

Ринок апаратного забезпечення для ПК-геймінгу демонструє найбільший приріст за останні роки. Очікується рекордне зростання на 35% у 2025 році та продажі на загальну суму $44,5 млрд. Про це свідчать дані звіту Jon Peddie Research.

Окрім суттєвого зростання у 2025 році, високий попит збережеться і в наступні роки. Прогноз Jon Peddie Research передбачає збереження продажів у понад $40 млрд щороку до 2028 року. Дослідження охоплює продажі настільних систем і ноутбуків для геймерів, відеокарт та периферії для ігор. Головною причиною такого стрибка називають вимоги Windows 11, яка потребує оновлених апаратних рішень. Геймери або модернізують свої ПК, або купують готові системи з новим обладнанням.

Зліт ПК-геймінгу: продажі комп’ютерів та компонентів зросли на 35%
Продажі ігрового “заліза” / Jon Peddie Research

Нові AAA-ігри та технології, зокрема на рушії Unreal Engine 5, також стимулюють апгрейд. Гравці прагнуть стабільності навіть у не оптимізованих іграх, використовуючи нові графічні процесори з технологіями масштабування та генерації кадрів. Ера відеокарт з 8 ГБ пам’яті добігає кінця. До того ж нові процесори, наприклад AMD 3D V-Cache, спонукають користувачів купувати чипи з 8 і більше ядрами, що часто тягне за собою оновлення материнської плати та оперативної пам’яті. Експерти JPR зазначають, що багато геймерів просто купують нові готові ПК, а ентузіасти паралельно збирають нові системи, не модернізуючи старі.

Аналітики прогнозують, що сегмент початкових геймерських ПК скоротиться на 13% за наступні п’ять років: близько 10 млн гравців перейдуть на консолі, портативні чи мобільні платформи. Водночас частина користувачів залишиться на ПК, але перейде на середній або високий клас апаратного забезпечення. Така логіка типова для ринку: нижчі сегменти через 2–4 роки модернізуються на середній чи топовий рівень, що приносить виробникам вищі прибутки та забезпечує стабільність ринку.

Джерело: wccftech

