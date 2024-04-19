«Золота лихоманка ШІ»: світові IT-інвестиції в 2024 році зростуть на 8% — до $5 трлн

Очікується, що світові інвестиції в ІТ у 2024 році збільшаться на 8% в порівнянні з 2023 роком і складуть $5,06 трлн.

Про це йдеться в останньому прогнозі американської дослідницької і консалтингової компанії Gartner, яка спеціалізується на IT-ринках.

Консалтингова компанія зазначила, що «класичні» підприємства все ще сильно відстають за темпами витрат від ІТ-компаній.

«Підприємства сильно відстають від ІТ-компаній в плані залучення кваліфікованих фахівців. Це створює більшу потребу в інвестуванні в консалтингові послуги. Ми знаходимося в переломному моменті, коли на консультації вперше витрачається більше грошей, ніж на внутрішній персонал», — заявили аналітики.

Це пов’язано з тим, що наразі світова IT-індустрія посилено впроваджує технології ШІ у власні продукти. Завдяки розвитку генеративного штучного інтелекту сильно зростуть витрати на дата центри — з 4% у 2023 році до 10% в 2024 році.

Аналітики підкреслюють, що постачальники послуг інвестують кошти в дата центри та напівпровідники на рівні «золотої лихоманки». Загалом у 2024 році на забезпечення потреб ШІ припадатиме близько 60% загальних витрат на сервери.

Курс Fullstack Web Development від Mate academy. Стань універсальним розробником, який може створювати веб-рішення з нуля. Дізнатись про курс

2023, витрати ($, млн) 2023, зростання (%) 2024, витрати ($, млн) 2024, зростання (%) Дата центри 236,179 4.0 259,680 10.0 Девайси 664,028 -9.1 687,943 3.6 ПЗ 914,689 12.6 1,042,174 13.9 IT-послуги 1,385,120 6.1 1,519,928 9.7 Послуги зв’язку 1,487,161 3.3 1,551,288 4.3 Загалом 4,687,177 3.8 5,061,013 8.0

Зростуть витрати і на різноманітні девайси. Це пов’язано з тим, що середня тривалість життя мобільних телефонів постійно скорочується. Відповідно, споживачі все частіше їх купують.

Методологія прогнозування витрат на ІТ від Gartner значною мірою спирається на ретельний аналіз ринку понад тисячі постачальників ІТ-продуктів і послуг.