Нейронне стискання текстур на NVIDIA RTX 50 та Intel — ютубер показав захопливе демо

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Стискання текстур NTC є невибагливим до відеопам’яті та пропонує реалістичну якість. Відеокарти Blackwell від NVIDIA як раз «заточені» під нейронний рендеринг.

В YouTube ентузіаст Compusemble показав NTC у дії на тестових системах NVIDIA та Intel. Цей тип стиснення ще не заявлений у реальних іграх, тому ютубер приготував демонстрації від Intel та NVIDIA. NTC обіцяє значне зменшення розміру текстур не тільки в пам’яті, але й на диску, за кращої якості зображення. Це в перспективі дозволяє розробникам використовувати невелику нейронну мережу, оптимізовану для кожного матеріалу в сцені, для розпакування цих текстур.

Щоб реалізувати нейронний рендеринг, NVIDIA, Microsoft та інші причетні компанії спільно створили функцію DirectX Cooperative Vectors. Вона надає розробникам просунутий доступ до тензорних ядер NVIDIA або їхніх аналогів.

Демонстрація з моделлю тиранозавра на системі Intel доводить, що текстури, розпаковані за допомогою NTC, помітно чіткіші у порівнянні з методом блокового стиснення, який зазвичай використовується. До того ж текстури NTC набагато більш схожі на нестиснений оригінал.

Демо NVIDIA показує переваги NTC у використання відеопам’яті. У нестиснутому вигляді текстури льотного шолома займають 272 МБ. Блокове стиснення зменшує їх до 98 МБ, а NTC — до неймовірних 11,37 МБ. При цьому на NVIDIA RTX 5090, середній необхідний час проходження кадру збільшується з 0,045 мс до 0,111 мс при роздільній здатності 4K, або збільшення у 2,5 раза. Але це все одно крихітна частина загальної тривалості кадру.

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Загалом, наведені демонстрації свідчать, що нейронне стиснення текстур має очевидні переваги для розробників та геймерів. Не варто обирати між якістю та використанням пам’яті, якщо можна «вбити двох зайців».

Джерело: Tom’s Hardware

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