Ноутбук для блекаутів: Energizer EnergyBook Pro Ultra має акумулятор на 192 Вт·год

Ноутбук для блекаутів: Energizer EnergyBook Pro Ultra має акумулятор на 192 Вт·год

Зазвичай навіть найбільш продуктивні ноутбуки оснащені акумуляторами не більш ніж 99 Вт·г через стандарти безпеки. Energizer EnergyBook Pro Ultra — для тих, кому важлива автономність і не треба у літак.

Компанія Avenir Telecom випустила лінійку ноутбуків під брендом Energizer, розрахованих на найдовший час роботи від батареї. Існує три моделі, орієнтовані на продуктивність: EnergyBook Pro 15, Pro XL 18 та флагманська Pro Ultra. Останній оснащений великим 18-дюймовим з доволі скромною здатністю 1920 x 1200 та тим самим акумулятором на 192 Вт·год (13000 мАг). За словами виробника, Pro Ultra забезпечує до 28 годин “інтенсивного офісного використання” або тиждень у режимі очікування

Всередині EnergyBook Pro Ultra має процесор AMD Ryzen 5, 16 ГБ оперативної пам’яті DDR4 та SSD NVMe на 512 ГБ, а ось потужної відеокарти немає. Присутні роз’єми USB-C, USB 3.0, HDMI, картридер SD та 3,5 мм аудіо. Коштує ноутбук €449, проте, ймовірно, це ціна найдешевшої моделі.

Стандарти у світі відрізняються, проте безпечною та, відповідно, безпроблемною для використання у більшості випадків здається місткість батареї близько 99 Вт·год. Американська федеральна адміністрація авіації дозволяє акумулятори до 160 Вт·год, проте для батарей від 100 Вт·год потрібно схвалення авіакомпанії. В Україні такі ж умови: батареї понад 100 Вт·год, за наявності дозволу, можна перевозити лише окремо від пристрою.

Джерело: The Verge

