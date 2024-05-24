Генштаб планує широке впровадження ШІ на полі бою: це нівелює чисельну перевагу росіян

Збройні Сили України ставлять за мету широке впровадження штучного інтелекту на полі бою заради компенсації чисельної переваги противника.

Про це повідомив заступник Головнокомандувача ЗСУ, полковник Андрій Лебеденко.

«Один з основних напрямків роботи Генерального штабу – інноваційна діяльність. Розгорнута масштабна діяльність. І це не просто слова, а факти, доведені дією та результатом», — підкреслив він.

Полковник зазначив, що для переходу від кількості безпілотних систем до більш нового рівня по якості, силам оборони потрібно налагодити використання машинного зору, і «замахуватись» на штучний інтелект.

За словами Лебеденка, українське військо широко працює з вітчизняними виробниками і з країнами-партнерами, які надають необхідні технології.

«Ми працюємо над тим, щоб продукти нашого партнерства стали більш масовими, щоб був новий рівень якості. Наша мета – використання штучного інтелекту на полі бою», — підкреслив він.

Курс UX/UI дизайнер сайтів і застосунків з Alice K. Курс від практикуючої UI/UX дизайнерки, після якого ви знатимете все про UI/UX дизайн . Реєстрація на курс

18 травня набув чинності оновлений Закон про мобілізацію — з цього дня усі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої облікові дані.

В Україні станом на 10 травня трохи менше як 4050 айтівців мають актуальну бронь. Крім 4050 айтівців, близько 1300 спеціалістів ще очікують рішення (у цю кількість входять ті, кого подали на перебронювання).

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.