Студенти створили навчальний ШІ і виграли $10 тис. А потім їх відсторонили за «шахрайство»

Студенти Університету Еморі (штат Джорджія, США) створили навчальний застосунок Eightball на основі штучного інтелекту і навіть отримали за це $10 тис.

Про них писали місцеві ЗМІ, університет демонстрував їх досягнення в соціальних мережах. Але вже через деякий час публікації почали видаляти, а їх самих відсторонили від навчання. Причина, нібито в порушенні «Кодексу честі» університету.

Самі розробники обурені цим рішенням й через суд вимагають $75 тис. компенсації, розповідає Insider.

Eightball: гроші, визнання й амбітні плани

Eightball — це вебсайт, на який ви можете завантажити навчальні матеріали і отримати асоціативні карти Інтелект-карта (ментальна карта, асоціативна карта) — це метод візуалізації даних, який допомагає структурувати інформацію та знаходити взаємозв’язки між її частинами. Вона являє собою блок-схему, яка має головну ідею (завдання), основні елементи та взаємозв’язки між ними. Асоціативні карти за задумом, повинні допомогти краще засвоїти навчальний матеріал.

Засновники Eightball рекламували застосунок як інструмент для навчання, а не як інструмент для створення шпаргалок.

Сам проєкт запустили у квітні 2023 року і його оцінили в університеті, зробивши тематичний допис в LinkedIn.

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Про успіхи студентів написали й на вебсайті університету (але на цей момент публікацію видалили, лишилась тільки вебкопія).

Врешті-решт фаундери з застосунком виграли конкурс стартапів Pitch the Summit, отримавши $10 тис.

В планах було додавання нових функцій застосунку, зокрема ШІ-вчителя, якому можна поставити питання.

«На індивідуальному рівні, на рівні уряду та на рівні суспільства ми повинні розуміти штучний інтелект, бути дуже свідомими та дуже відповідальними», — заявляв у вже видаленій публікації один з авторів проєкту.

Порушили «Кодексу честі» університету

Але вже черед деякий час учасників проєкту відсторонили від занять. Мотивація — порушення «Кодексу честі». Університет попросив розробників негайно закрити Eightball, що вони й зробили.

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Рада університету заявила, що Eightball вони створили з шахрайськими намірами.

Врешті-решт, студента-історика Бенджаміна Крейвера, який керував маркетингом платформи і одного з розробників відсторонили від навчання на семестр.

Наразі Бенджамін Крейвер вимагає в судовому порядку від суду компенсації збитків у розмірі $75 тис. В заяві він зазначає, що даний інцидент може завадити його планам вступити на навчання в юридичний ВНЗ й підкреслює, що так й не побачив ніяких доказів шахрайства.

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