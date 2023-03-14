Утечка: первые живые фото компонентов будущей гарнитуры смешанной реальности Apple

В сети появились фотографии компонентов, которые приписывают долгожданной гарнитуре смешанной реальности Apple. Изображениями поделился пользователь Twitter @MrWhite128 с приватной учётной записью. У него и ранее были публикации с точной информацией о компонентах Apple.

На трех фотографиях показаны ленточные кабели специфической формы, которая позволяет огибать глаза пользователя. Эти кабели могут использоваться для подключения компонентов дисплея к плате. На другом изображен запечатлён массив из трех датчиков или камер вдоль другой гибкой ленты такой же длины.

Эта публикация изображений сопровождается эмодзи «улыбающееся лицо в солнечных очках». Хотя эти изображения явно не связаны с гарнитурой смешанной реальности Apple, форма ленточных кабелей указывает, что они действительно предназначены для такого устройства.

Ожидается, что гарнитура смешанной реальности Apple первого поколения будет представлена в июне на конференции Worldwide Developers Conference, а выход готового устройства состоится позже в этом году. Компания уже зарегистрировала торговую марку Reality One, которая, как полагают, связана с гарнитурой. На сегодня в сеть ещё не просочились никакие реальные изображения компонентов гарнитуры смешанной реальности Apple. Однако по мере приближения анонса устройства и начала массового производства, скорее всего, появятся новые изображения.

Источник: macrumors