Apple планирует использовать бренд Reality для своей гарнитуры смешанной реальности — Bloomberg

Заявки на товарные знаки, обнаруженные ресурсом Bloomberg, предполагают, что Apple может использовать слово Reality в названии и бренде своей гарнитуры смешанной реальности. В трех отдельных заявках указаны товарные знаки Reality One, Reality Pro и Reality Processor. Также ранее в коде Apple и заявке на торговый знак было обнаружено название операционной системы realityOS, которая потенциально относится к гарнитуре.

Заявки были поданы не самой Apple, а компанией Immersive Health Solutions, LLC. Такие компании, как Apple, часто используют одноразовые компании для регистрации патентов и товарных знаков с целью обеспечить анонимность. Но, как отмечает Bloomberg, компания Immersive Health Solutions, расположенная в Делавэре, была зарегистрирована Corporation Trust Co. — еще одной подставной компанией, которая также фигурировала в товарном знаке realityOS.

Помимо США, заявки на регистрацию указанных товарных знаков также были поданы в ЕС, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии, Коста-Рике и Уругвае. Во всех трех заявках упоминаются «гарнитуры виртуальной и дополненной реальности, защитные очки, очки и умные очки». Вероятно, что торговая марка Reality One относится к названию базовой версии гарнитуры, а Reality Pro указывает на версию с улучшенными характеристиками, которую Apple запланировала в будущем. Между тем, название Reality Processor может относиться к процессору гарнитуры, который, по слухам, представляет собой чип M2.

Информация о заявках на торговые знаки появилась немногим более чем за неделю до мероприятия Apple Far Out, но маловероятно, что гарнитура смешанной реальности будет анонсирована на нём. Совет директоров Apple опробовал гарнитуру ещё в мае, но аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует, что она не появится на рынке до января 2023 года.

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Источник: The Verge