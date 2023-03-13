Руководство Apple торопит разработку гарнитуры смешанной реальности – в этом году выйдет «лыжная маска», а не более изящные очки

Как сообщает Financial Times, глава Apple Тим Кук поддержал операционного директора Джеффа Уильямса в желании выпустить гарнитуру смешанной реальности первого поколения уже в этом году – вопреки мнению команды разработчиков и дизайнеров.

Момент выхода на рынок гарнитуры смешанной реальности, похоже, был предметом серьезной дискуссии внутри компании. Группа промышленного дизайна Apple считает подобные устройства еще не готовыми к запуску. Дизайнеры хотели бы отложить выпуск примерно на несколько лет, когда будут готовы легкие очки дополненной реальности. С другой стороны, операционная группа Apple хотела выпустить раннюю версию продукта в виде ориентированной на виртуальную реальность гарнитуры, похожей на лыжную маску, которая позволяет пользователям смотреть видео, участвовать в интерактивных тренировках или совершать звонки в FaceTime с использованием виртуальных аватаров.

Перед тем, как возглавит‌ь компанию, Тим Кук‌ занимал должность Джеффа Уильямса – операционного директора Apple. Возможно, этот факт поспособствовал тому, что Кук встал на его сторону, отвергнув возражения дизайнеров Apple и настаивая на скорейшем запуске более ограниченного продукта. В беседе с Financial Times бывшие инженеры Apple, работавшие над устройством, рассказали о давлении руководства компании с желанием поскорее выпустить продукт.

После ухода главного дизайнера Apple Джони Айва в 2019 году команда дизайнеров Apple подчиняется непосредственно Уильямсу. Во времена Стива Джобса отдел дизайна был самостоятельным – более того, от него в значительной мере зависел выход продуктов. Под руководством Кука баланс в этом вопросе сместился в сторону операционного менеджмента. Один из бывших разработчиков аппаратного обеспечения сказал, что по его мнению лучшая часть работы в Apple заключалась в разработке инженерных решений для удовлетворения «безумных требований» команды дизайнеров – в последние годы ситуация, по-видимому, изменилась.

Гарнитура смешанной реальности Apple находится в активной разработке уже семь лет – в два раза дольше, чем первый iPhone. Считается, что это первый умный гаджет компании, полностью разработанный под руководством Тима Кука, без влияния идей Стива Джобса.

Осенью DigiTimes сообщал, что гарнитура смешанной реальности Apple поступит в массовое производство к марту 2023 года, изготавливать её будет китайский контрактный производитель Pegatron. По сведениям источника, гарнитура может быть представлена на мероприятии в апреле. Позднее стало известно, что устройство, возможно, будет представлено летом. Компания уже зарегистрировала торговую марку Reality One, которая, как полагают, связана с гарнитурой XR.

Компания рассчитывает продать только около миллиона единиц гарнитуры в течение первого года после выпуска по цене около $3000. Предварительно, начало продаж гарнитуры ожидается в конце этого года.

Аргументы команды дизайнеров Apple легко понять. Для этого достаточно представить, что первый iPhone появился бы раньше, но при этом был бы более похож на обычный кнопочный телефон. Наверняка можно сказать, что в таком случае он не произвел бы такого огромного эффекта и не изменил бы рынок смартфонов.

Источники: MacRumors, GSMArena