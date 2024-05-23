Студенты создали обучающий ИИ и выиграли $10 тыс. А потом их отстранили за «мошенничество»

Студенты Университета Эмори (штат Джорджия, США) создали обучающее приложение Eightball на основе искусственного интеллекта и даже получили за это $10 тыс.

О них писали местные СМИ, университет демонстрировал их достижения в социальных сетях. Но уже через некоторое время публикации начали удалять, а их самих отстранили от обучения. Причина, якобы в нарушении «Кодекса чести» университета.

Сами разработчики возмущены этим решением и через суд требуют $75 тыс. компенсации, рассказывает Insider.

Eightball: деньги, признание и амбициозные планы

Eightball — это вебсайт, на который вы можете загрузить учебные материалы и получить ассоциативные карты Интеллект-карта (ментальная карта, ассоциативная карта) — это метод визуализации данных, который помогает структурировать информацию и находить взаимосвязи между ее частями. Она представляет собой блок-схему, которая имеет главную идею (задачу), основные элементы и взаимосвязи между ними. Ассоциативные карты по замыслу, должны помочь лучше усвоить учебный материал.

Основатели Eightball рекламировали приложение как инструмент для обучения, а не как инструмент для создания шпаргалок.

Сам проект запустили в апреле 2023 года и его оценили в университете, сделав тематический пост в LinkedIn.

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Об успехах студентов написали и на веб-сайте университета (но на данный момент публикацию удалили, осталась только веб-копия).

В конце концов фаундеры с приложением выиграли конкурс стартапов Pitch the Summit, получив $10 тыс.

В планах было добавление новых функций приложения, в частности ИИ-учителя, которому можно задать вопрос.

«На индивидуальном уровне, на уровне правительства и на уровне общества мы должны понимать искусственный интеллект, быть очень сознательными и очень ответственными», — заявлял в уже удаленной публикации один из авторов проекта.

Нарушили «Кодекс чести» университета

Но уже через некоторое время участников проекта отстранили от занятий. Мотивация — нарушение «Кодекса чести». Университет попросил разработчиков немедленно закрыть Eightball, что они и сделали.

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Совет университета заявил, что Eightball они создали с мошенническими намерениями.

В конце концов, студента-историка Бенджамина Крейвера, который руководил маркетингом платформы и одного из разработчиков отстранили от учебы на семестр.

Сейчас Бенджамин Крейвер требует в судебном порядке от суда компенсации убытков в размере $75 тыс. В заявлении он отмечает, что данный инцидент может помешать его планам поступить на обучение в юридический ВУЗ и подчеркивает, что так и не увидел никаких доказательств мошенничества.

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