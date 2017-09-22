Керри Лю: «Либо ваша компания начинает использовать ИИ-системы, либо ее дни сочтены»
Чтобы остаться на плаву на потребительском рынке, каждой коммерческой организации без исключений приходится быть немножко и IT-компанией, считает Керри Лю, глава финансовой платформы Rubikloud. Гиганты вроде Google, Walmart или Alibaba наперегонки занимаются переосмыслением опыта розничной торговли, но у многих других все еще нет технологии, необходимой для успешной конкуренции с ними — искусственного интеллекта.
С развитием электронной коммерции объем доступных больших данных становится слишком большим и отсутствие или недостаток технологических решений мешает использовать их для получения значимой информации. Тут-то и может пригодиться искусственный интеллект.
Walmart, Amazon или Alibaba вытесняют торговцев, боящихся инноваций. Для малого бизнеса наилучшей стратегией долгосрочного выживания было бы обновление процессов менеджмента. ИИ-платформы позволяют продавцам управлять изменениями цен, следить за наличием товара на складах, определять сроки и размер повышения зарплаты и принимать решения о закупках, которые повлекут увеличение продаж. В прошлом все эти решения основывались на «инстинкте» менеджеров.
По мнению Лю, ИИ позволит получить ритейлеру следующие преимущества:
- Прогнозирование. При помощи информации из различных источников, включая неструктурированные сторонние данные (посты в социальных сетях, прогнозы погоды и местные экономические тенденции), система способна предсказать, когда в ближайшем будущем произойдет пик продаж или спроса на товар.
- Минимизация рисков. Система анализирует прошлые данные для определения того, сколько заказов нужно сделать дополнительно и когда их разместить. Это позволяет ритейлерам избежать проблемы переполненности складов или дефицита ходового товара. ИИ либо сам автоматически делает заказ, либо оповещает менеджера о необходимости его сделать.
В результате довольны все: клиенты — потому что могут без задержек приобрести желаемый товар; менеджеры — потому что на складе всегда есть нужный товар и нет затоваренности; и владельцы — потому что доходы растут, а неходовой товар не занимает место на складе.
Источники: Venture Beat, hightech.fm