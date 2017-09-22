Керри Лю: «Либо ваша компания начинает использовать ИИ-системы, либо ее дни сочтены»

С развитием электронной коммерции объем доступных больших данных становится слишком большим и отсутствие или недостаток технологических решений мешает использовать их для получения значимой информации. Тут-то и может пригодиться искусственный интеллект.

Walmart, Amazon или Alibaba вытесняют торговцев, боящихся инноваций. Для малого бизнеса наилучшей стратегией долгосрочного выживания было бы обновление процессов менеджмента. ИИ-платформы позволяют продавцам управлять изменениями цен, следить за наличием товара на складах, определять сроки и размер повышения зарплаты и принимать решения о закупках, которые повлекут увеличение продаж. В прошлом все эти решения основывались на «инстинкте» менеджеров.