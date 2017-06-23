В Чикаго откроют новый Apple Store, крыша которого похожа на гигантский MacBook

Дизайн фирменных магазинов Apple всегда выделялся на фоне других. Особенно, если говорить о точках продаж техники. Так, например, известный «Куб» на Пятой авеню в Нью-Йорке считается одним из самых фотографируемых мест в городе. При этом каждый Apple Store чем-то уникален, но внутри они все оформленный в похожем стиле.

В этот раз героем новостей стал новый магазин в Чикаго. На Мичиган авеню сейчас как раз строят будущий Apple Store. Дизайном занялась английская компания Foster+Partners, которая уже не впервые работает над оформлением магазинов компании. Почти 1900 квадратных метров помещения будут окружены большими стеклянными стенами и накрыты крышей из углеволокна.

На рендерах дизайнерской компании крыша выглядела немного иначе. Когда рабочие разместили в центре конструкции большой логотип Apple, она стала похожа на верхнюю крышку MacBook. Естественно, это привлекло довольно много внимания окружающих. Позже логотип демонтировали. Точная дата завершения работ над магазином пока неизвестна.

Напомним, недавно Apple впервые за много лет освежила дизайн помещений, внедрила новую образовательную программу Today at Apple, а также планирует дополнить магазины новыми услугами с помощью для разработчиков и людям, занимающимся фотографией и музыкой.

Источник: DNAinfo