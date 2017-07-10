Аналитик: после выхода iPhone 8 капитализация Apple превысит $1 трлн

В настоящее время компанией с наиболее высокой капитализацией является Apple, её стоимость оценивается почти в $752 млрд. Причём, по мнению аналитика Брайана Уайта (Brian White) из Drexel Hamilton, Apple станет первой компанией в мире, чья капитализация преодолеет рубеж в $1 трлн. Причиной тому станет презентация юбилейной модели iPhone, приуроченной к 10-летию выхода первого смартфона линейки. На текущий момент это устройство фигурирует под названием iPhone 8.

При этом, по мнению Уайта, Apple является одной из наиболее недооценённых компаний, акции которых продаются на американском фондовом рынке. В частности, он приводит соотношение 16:9, которое отображает отношение цены и прибыли (на самом деле нет). Аналитик утверждает, что на каждый $1 чистой прибыли стоимость акций компании составляет $16,90 (таким образом, соотношение составляет 1:16,9). У других крупных технологических компаний, например, Google (31), Microsoft (30), этот показатель, примерно, в 2 раза выше.

Брайан Уайт прогнозирует, что на протяжении следующих 12 месяцев стоимость акций Apple возрастёт с нынешних $144 до $202, при этом капитализация существенно превысит $1 трлн. В обращении находится около 5,4 млрд акций Apple, таким образом, для достижения капитализации в $1 трлн необходимо, чтобы цена акций достигла показателя $185. А с учётом выхода нового юбилейного iPhone и умной колонки Apple Home Pod существует высокая вероятность того, что к концу года акции вырастут в цене до такого значения, что их совокупная стоимость превысит $1 трлн.

Источник: phonearena