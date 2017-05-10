Apple купила платформу для отслеживания сна Beddit

Компания Apple купила компанию Beddit. Последняя предлагает платформу для отслеживания сна, соответствующие приложения доступны для iOS и Apple Watch. Также Beddit продаёт и аппаратные решения для отслеживания сна – Beddit 3 Sleep Monitor. Это устройство размещается под простынёй для более точной работы.

Теперь же Beddit обновила политику приватности и уведомила об этом в новой версии приложения для iOS.

«Beddit была куплена [компанией] Apple. Ваши личные данные будут собираться, использоваться и раскрываться в соответствии с политикой конфиденциальности Apple», — говорится в сообщении компании.

Сумма и условия сделки не разглашаются.

Отслеживание сна – одна из наиболее популярных функций в умных часах Apple Watch. И покупка Beddit указывает, что Apple намерена и далее развивать это направление. После выпуска Apple Watch пользователи обращались к сторонним приложениям для отслеживания сна, а в скором времени им станет доступно и собственное решение от Apple. Релиз новой версии watchOS 4 ожидается в конце нынешнего года. Вероятно, в эту версию в той или иной мере будет интегрирована встроенная функция отслеживания сна. Что касается аппаратных решений Beddit 3 Sleep Monitor, то, скорее всего, Apple откажется от их дальнейшей продажи, чтобы стимулировать заинтересованных лиц приобретать Apple Watch.

Источник: 9to5mac