Apple получила 79,2% всей прибыли на рынке смартфонов в прошлом году

В прошлом году вышло немало новых смартфонов, но если рассматривать вопрос прибыльности, то тут Apple со своими iPhone, как обычно, впереди планеты всей. Согласно данным свежего отчета Strategy Analytics, на долю купертиновской компании пришлось 79,2% всей операционной прибыли на рынке смартфонов за 2016 год – $44,9 млрд из $53,7 млрд. Это ниже показателя в 92+%, которые Apple демонстрировала предыдущие годы, но нынешний результат все равно впечатляет.

Компания Samsung, занимающая первое место по объему поставок в количественном выражении (308,5 млн штук против 215,5 млн штук у Apple) получила 14,6% всей операционной прибыли отрасли, что соответствует $8,3 млрд.

Третье место занимает Huawei, на долю которой пришлось 1,6% прибыли. Компании Oppo и Vivo – четвертое и пятое место – заработали 1,5% и 1,4% прибыли рынка смартфонов соответственно.

Источник: gsmarena (1 и 2)