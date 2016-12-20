ГП «АНТОНОВ» официально представил в Киеве новейший украинский транспортный самолет АН-132D, осуществив так называемую церемонию выкатки первого опытного образца летающей машины из цеха предприятия. В торжествах, посвященных данному событию, приняли участие несколько гостей, включая президента Украины Петра Порошенко и представителей заказчика из Королевства Саудовская Аравия.

День презентации самолета-демонстратора Глава государства назвал по-настоящему историческим.

«Очень малое количество государств в мире может праздновать такой праздник, как запуск новой модели, и я поздравляю с этим завод «Антонова» и «антоновцев», поздравляю с этим всю Украину и украинский народ, и поздравляю наших партнеров. Этот самолет продолжает славную линейку наших украинских авиатранспортников, среди которых знаменитые «Антей», «Руслан» и «Мрия», — сказал он.

Напомним, что создание самолета Ан-132D — это международный проект, к которому кроме заказчиков в лице Королевства Саудовская Аравия присоединились ведущие компании мировой авиационной отрасли из Канады, Великобритании, США, Германии, Франции. Президент поблагодарил всех партнеров и заказчиков за полномасштабное участие в реализации проекта, выразив убеждение, что он станет первым среди многих совместных бизнес-проектов между Украиной и Саудовской Аравией.

«Сотрудничество с Саудовской Аравией очень взаимовыгодно, ведь наши партнеры получат основу для построения и развития собственной авиационной отрасли. И это справедливая и хорошая оценка опыта «антоновцев» как авиастроителей для того, чтобы создавать новые самолеты, особенно с характеристиками короткого взлета и посадки, которые смогут работать в чрезвычайно сложных условиях и доказали свою способность эффективно и надежно работать по всему миру», — подчеркнул глава государства.

Отметим, что новый многоцелевой транспортный самолет АН-132D был разработан и построен в рекордно короткие сроки — за полтора года. Разработчикам еще предстоит большая работа по испытаниям самолета и его дальнейшего совершенствованию для обеспечения существенных преимуществ над самолетами-аналогами. При этом в ГП Антонов рассчитывают, что на данную модель будет спрос порядка 260-290 самолетов до 2035 года.

По завершении выступления Президент вручил экипажу самолета шевроны и вместе с председателем Научно-технического городка имени Короля Абдулазиза принцем Турки бин Сауда бин Мухаммада аль-Сауда осмотрели самолет АН-132D изнутри и кабину пилотов. Сотрудничество между Украиной и Саудовской Аравией в авиационной сфере среди наиболее перспективных направлений развития двусторонних отношений. Отрасль стала одним из первых примеров практической реализации украинского-саудовского сотрудничества на уровне высоких технологий.

Достижение договоренностей по налаживанию производства транспортных самолетов «Антонов» для Саудовской Аравии было предметом длительного двустороннего переговорного процесса, который завершился в мае 2015 года подписанием Партнерского соглашения между ГП «Антонов» и саудовской компанией «TAQNIA Aeronautics».

Согласно этому соглашению, предусматривается осуществление модернизации самолета Ан-32 и разработка на его основе нового легкого многоцелевого транспортного самолета АН-132 с использованием западных технологий, а также привлечением американских и европейских компаний. Соглашение предусматривает создание производственных мощностей для производства этого самолета на территории Королевства в городе Таиф, обучение саудовских пилотов и технических специалистов для обеспечения производственного процесса, эксплуатации и сервисного обслуживания самолетов.

Демонстрационный образец транспортного самолета АН-132D на заказ КСА был построен и полностью смонтирован в декабре 2016 года. Осуществление его демонстрационного полета на территории Королевства запланировано ориентировочно на март 2017 года.

Источник: Сайт Президента Украины