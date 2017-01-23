Хьюго Барра покидает Xiaomi

Хьюго Барра, человек, с которым в основном связаны огромные надежды на международную экспансию Xiaomi, объявил о своем уходе из компании, где он последние несколько лет занимал должность вице-президента по международным операциям. О своем уходе из Xiaomi и возвращении в Кремниевую долину, где он до 2013 года занимал кресло вице-президента по ОС Android в Google, Барра сообщил на своей официальной страничке в соцсети Facebook.

В своем обращении Хьюго Барра поблагодарил сообщество пользователей MI за невероятные 3,5 года, которые он считает «интереснейшим и одновременно сложнейшим жизненным опытом». Он также отметил, что покидает компанию в самый что ни на есть подходящий с точки зрения международного расширения бизнеса Xiaomi момент. По крайней мере, ему так кажется. В то же время Барра отмечает, что жизнь в столь своеобразной среде наложила на него огромный отпечаток и начала влиять на здоровье.

Барра присоединился к Xiaomi в августе 2013 года. На тот момент компания была настоящей восходящей звездой на рынке смартфонов, а темпы роста ее продаж поражали. В 2013 году компания отгрузила на рынок 18,7 млн смартфонов, что в 2,5 раза больше результата 2012 года, равного 7,5 млн смартфонов. Годом позже она смогла поднять поставки до впечатляющих 61 млн единиц, а в 2015 году увеличить продажи до 70 млн смартфонов, но в прошлом году взрывной рост Xiaomi сменился тихим падением. Недавно исполнительный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь признал, что «Сяоми» «взяла слишком высокий темп».

«В первые годы мы развивались слишком быстро. Мы создали чудо, но сплоховали по некоторым направлениям в долгосрочной перспективе», – пишет Лэй Цзюнь. – «И теперь нам нужно немного сбавить темпы, подтянуть наши слабые стороны, дабы обеспечить устойчивый рост бизнеса на многие годы вперед», – говорилось в письме, адресованном сотрудникам компании.

Успех Xiaomi в Азии и Европе (частично) – неоспорим, но список рынков, где официально представлена продукция Xiaomi, весьма бедненький. В США, например, Xiaomi продает только умную ТВ-приставку Mi Box и… все. Справедливости ради отметим, что не так давно Хьюго Барра подтверждал тестирование специальных версий смартфонов Mi5 и Mi Note 2 для рынка США.

Вклад бывшего управленца Google в успех Xiaomi сложно переоценить. По сути, Барра был публичным лицом бренда, без него не проходило ни одно официальное мероприятие компании. По словам Хьюго Барры, глава компании Лэй Цзюнь оказал ему огромную поддержку при передаче дел и попросил на неопределенное время занять должность советника Xiaomi. Барра пока не конкретизирует, что подразумевается под «новыми приключениями в Кремниевой долине», но отмечает, что его уход из Xiaomi затянется до февраля.

Источник: Engadget