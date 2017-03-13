Илон Маск готов построить в Украине резервное хранилище энергии, аналогичное проекту в Австралии
После окончания строительства резервного хранилища энергии на 100 МВтч в Австралии Илон Маск готов построить аналогичную систему и в Украине. По крайней мере на прямой вопрос в Twitter о возможности подобного проекта Илон ответил положительно, чем заинтересовал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, предложившего нашу страну в качестве испытательного полигона для инновационных проектов Маска.
@5AllanLeVito @mcannonbrookes @VGroysman Sure. Just check out my prior tweet on pricing ($250 kWh at pack level). Website will be updated soon, so there is complete transparency.
— Elon Musk (@elonmusk) 12 марта 2017 г.
Илона Маска спросили о возможности создания подобного в Украине под сообщением о проекте в Австралии. Предприниматель ответил:
«Конечно. Просто ознакомьтесь с моим предыдущим твитом о цене (250 долларов за кВт/ч на уровне пакета). Сайт скоро обновим, поэтому будет полная прозрачность».
Сначала в процессе общения поучаствовал официальный аккаунт Украины в твитттере, обративший внимание на ответ Маска президента Порошенко и премьер-министра Гройсмана и призвавший заниматься энергоэффективными проектами вместе:
.@elonmusk Heads up to @poroshenko & @VGroysman. Let’s do energy efficient business and make the future greener
— Ukraine / Україна (@Ukraine) 12 марта 2017 г.
Затем к общению присоединилось еще несколько пользователей, среди которых выделяется премьер-министр Владимир Гройсман, отметивший заинтересованность Украины в реализации инновационных проектов и предложивший обсудить возможный проект подробнее.
.@5AllanLeVito Thanks, @elonmusk. Interesting idea. Ukraine is eager to become a test site for innovation. Let’s talk it over in details.
— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 13 марта 2017 г.
«Спасибо, интересная идея. Украина очень хочет стать испытательным полигоном для инноваций. Давайте поговорим об этом подробнее», — написал Гройсман.
Напомним, что в прошлую пятницу Илон Маск заявил, что его компания построит резервное хранилище энергии на 100 МВтч в Австралии за 100 дней, а если не успеет уложиться в заявленные сроки, то передаст хранилище властям штата совершенно безвозмездно.
Источник: Twitter
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