Илон Маск готов построить в Украине резервное хранилище энергии, аналогичное проекту в Австралии

Илон Маск готов построить в Украине резервное хранилище энергии, аналогичное проекту в Австралии

После окончания строительства резервного хранилища энергии на 100 МВтч в Австралии Илон Маск готов построить аналогичную систему и в Украине. По крайней мере на прямой вопрос в Twitter о возможности подобного проекта Илон ответил положительно, чем заинтересовал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, предложившего нашу страну в качестве испытательного полигона для инновационных проектов Маска.

Илона Маска спросили о возможности создания подобного в Украине под сообщением о проекте в Австралии. Предприниматель ответил:

«Конечно. Просто ознакомьтесь с моим предыдущим твитом о цене (250 долларов за кВт/ч на уровне пакета). Сайт скоро обновим, поэтому будет полная прозрачность».

Сначала в процессе общения поучаствовал официальный аккаунт Украины в твитттере, обративший внимание на ответ Маска президента Порошенко и премьер-министра Гройсмана и призвавший заниматься энергоэффективными проектами вместе:

Затем к общению присоединилось еще несколько пользователей, среди которых выделяется премьер-министр Владимир Гройсман, отметивший заинтересованность Украины в реализации инновационных проектов и предложивший обсудить возможный проект подробнее.

«Спасибо, интересная идея. Украина очень хочет стать испытательным полигоном для инноваций. Давайте поговорим об этом подробнее», — написал Гройсман.

Напомним, что в прошлую пятницу Илон Маск заявил, что его компания построит резервное хранилище энергии на 100 МВтч в Австралии за 100 дней, а если не успеет уложиться в заявленные сроки, то передаст хранилище властям штата совершенно безвозмездно.

Источник: Twitter

  • В прошлом году Tesla за 90 дней построила аккумуляторную систему резервного питания из модулей Powerpack 2 суммарной мощностью 20 МВт и емкостью 80 МВт·ч в Калифорнии. Объект был запущен ранее в этом году и способен в течение нескольких часов обеспечивать энергией 15 000 домов.
  • Вообще же, энергетические решения Tesla все чаще применяются в различных масштабах. Буквально на днях компания представила свой очередной грандиозный проект – энергосистему из 55 тысяч солнечных элементов общей мощностью 13 МВт и систем резервного питания Tesla Powerpack второго поколения мощностью 53 МВт·ч, которая круглые сутки сможет питать солнечной энергией гавайский остров Кауаи.
  • Еще раньше Tesla перевела на солнечную энергию целый остров в Американском Самоа, а также помогла пивоварам Sierra Nevada Brewing сделать производство более экологичным и одновременно снизить расходы на электроэнергию.
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