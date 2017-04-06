lifecell запустил 3G-сеть в Мариуполе и подарил по 3 ГБ трафика местным абонентам

Сегодня, 6 апреля 2017 года, украинский оператор мобильной связи lifecell запустил собственную 3G-сеть в Мариуполе. Чтобы сразу после включения сети абоненты lifecell могли испытать скорость мобильного интернета стандарта 3G, оператор начислил всем своим абонентам в Мариуполе по 3 ГБ на 8 дней, с 6 по 13 апреля.

По мнению представителей компании, главным преимуществом связи третьего поколения от lifecell является высокая скорость передачи данных, благодаря которой компания получила награду от компании Ookla как обладающая самой быстрой 3G сетью среди всех мобильных операторов, работающих в Украине.

Абоненты lifecell в Мариуполе могут пользоваться 3G-сетью на своих текущих тарифных планах или перейти на тарифные планы линейки «Смартфон 3G». В любом случае более высокая скорость доступа к сети интернет позволит быстрее загружать приложения и контент, а также осуществлять видеозвонки, смотреть онлайн-видео и слушать онлайн-музыку.

Напомним, что первым 3G-сеть в Мариуполе запустил оператор «Киевстар», подключив город и пригородную зону к скоростному интернету еще 12 сентября 2016 года.

Источник: lifecell