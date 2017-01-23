lifecell запустил новую линейку тарифов «3G IoT» для интернета вещей и M2M-телеметрии

Оператор мобильной связи lifecell объявил о запуске в Украине новой линейки телеметрических тарифов для интернета вещей (IoT) с пакетным 3G-интернетом и минутами для передачи данных как голосом, так и по технологии CSD. В частности, отечественные предприятия и компании смогут подключить тарифы «3G IoT Базовый», «3G IoT Оптимальный», «3G IoT Профессиональный».

Оператор считает, что основными преимуществами новых тарифов «3G IoT» являются невысокая абонплата от 8 до 25 грн, ежемесячный пакет голосовых и CSD минут (от 9 до 620 минут), а также 3G-интернет (от 9 до 600 Мбайт) и текстовые сообщения (от 9 до 60 SMS). Помимо этого, компания предлагает клиентам построение VPN-туннелей различных конфигураций (NAT, GRE, IPsec, L3VPN), персональные точки доступа, динамические и статические IP адреса, публичные IP адреса, онлайн-мониторинг и логирование M2M карт, круглосуточную поддержку.

Сверх пакета услуг голосовые звонки и CSD-данные внутри сети lifecell оплачиваются по тарифу от 0,20 грн, SMS в пределах корпоративной группы lifecell – 0,10 грн, мобильный 3G+ интернет по Украине – от 0,10 грн, голосовые звонки и CSD данные на другие номера по Украине – 0,50 грн. Вдобавок, оператор предоставляет клиентам возможность управлять своими M2M/IoT линиями посредством M2M-менеджера, что позволит избежать непрогнозируемых расходов и оплачивать только те услуги, которые были фактически использованы.

«Интерес к IoT технологиям в последние годы значительно возрос, что связано, в первую очередь, с приходом технологии 3G в Украину и технологическим развитием самих компаний, их желанием упростить и ускорить свои бизнес-процессы за счет новых предложений. Например, благодаря выгодным тарифам и удобному порталу самоуправления количество М2М пользователей в нашей сети за последний год выросло в полтора раза и продолжает расти. Сегодня мы предлагаем нашим пользователям не только современную сеть высокоскоростного 3G+ мобильного интернета с наибольшим географическим покрытием, но и выгодные, удобные телеметрические тарифные планы, выгодно отличающиеся от аналогичных предложений на рынке». — рассказал коммерческий директор по корпоративному бизнесу lifecell Сергей Гуляев.

Отметим, что на сегодняшний день среди клиентов-пользователей M2M-технологий от lifecell в Украине можно встретить такие разноплановые учреждения, как банки, охранные агентства, интеграторы, поставщики решений для мониторинга транспорта, решений для точек продажи, перевозчики, службы такси, службы доставки, поставщики электроэнергии, представители агросектора, а также страховые и лизинговые компании.

Источник: lifecell