Новогодняя оптимизация: как украинские операторы мобильной связи готовят свои сети к пиковой нагрузке в праздничный период

Крупнейшие операторы мобильной связи Vodafone Украина и Киевстар рассказали о том, как собираются готовить сеть к праздничным нагрузкам, чтобы абоненты не испытывали затруднений с передачей поздравительных сообщений и звонков.

Vodafone Украина

Специалисты этой компании отмечают в последние годы тенденцию к распределению пиковой нагрузки не только между различными сервисами – интернет, голос, SMS – но и в более широком временном промежутке. Еще 3 года назад жители Украины чаще всего звонили, чтобы поздравить друг друга с праздниками, в первый час нового года, тогда как в прошлом году пик голосовой активности не был таким острым – количество звонков плавно нарастало, начиная с 18:00 31 декабря. Кроме того, значительная часть праздничного общения перекочевала в интернет. В новогодние и рождественские праздники 2015-2016 гг. украинские абоненты загрузили 508 ТБ трафика в сети Vodafone, более 60% всего праздничного интернет-трафика пришлось на 3G услуги, которые на тот момент были доступны преимущественно в областных центрах.

В этом году специалисты компании ожидают рост интернет-активности абонентов в связи с расширением зоны 3G-покрытия (она уже доступна для более 54% украинцев), увеличением количества дата-пользователей (абонентов в 3G сети Vodafone стало почти в 5 раз больше), ростом потребления (сегодня абоненты в сети Vodafone используют в 3 раза больше мобильного интернета, чем в прошлом году) и акционными предложениями. Учитывая эти факторы, а также то, что для новогодних поздравлений абоненты все чаще используют мобильный интернет, особое внимание в этом году уделено передаче данных. Помимо роста интернет-трафика в эти праздники в сети Vodafone Украина также ожидается рост звонков за рубеж. За прошедший год стоимость звонков в 62 страны мира для абонентов Vodafone снизилась на 64%, что привело к 38% росту трафика на международных направлениях.

Для обеспечения бесперебойной работы сети инженеры компании провели целый ряд мероприятий: проанализировали пропускную способность основных технических интерфейсов и внесли необходимые изменения в настройки оборудования. Специалисты также изменили параметры для того, чтобы минимизировать сигнальный обмен внутри системы, на который приходится часть трафика. Благодаря перераспределению ресурсов, сеть сможет обслужить возросшее количество звонков и передать большие объемы данных.

На период праздников оператор также приостанавливает работы по модернизации оборудования и программного обеспечения, а также изменению конфигурации сети. В новогоднюю ночь и на Рождество также приостанавливается рассылка информационных SMS и ММS, чтобы освободить сеть для передачи поздравительных сообщений. Обеспечивается дополнительная техническая поддержка со стороны поставщиков оборудования. Для того, чтобы увеличить пропускную способность сети, оператор активирует дополнительные приемопередатчики и расширяет каналы связи между основными сетевыми элементами.

Киевстар

По заверениям компании Киевстар, ее абоненты смогут комфортно общаться во время пиковых праздничных нагрузок на сеть – для этого телеком-оператор расширил емкости каналов связи, оптимизировал параметры коммутаторов и включил альтернативные маршруты для международного трафика.

К Новому году Киевстар завершил монтажно-строительные работы по модернизации собственной радиосети. Более 7000 базовых станций оснащено оборудованием с поддержкой связи стандартов 3G и 4G. В результате улучшено качество и расширены возможности телеком-сервисов, а мобильная связь нового поколения стала доступна для 62% населения Украины в свыше 5000 населенных пунктов. Накануне Нового года Киевстар увеличил охват сети 3G в зоне АТО. Так, новые технологии связи появились в городе Покровск и близлежащих поселках: Гнатовка, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Чунишино, Перше Травня, Троянда, Ровное. На сегодня Киевстар – единственный среди операторов GSM, предоставляющий услуги 3G в населенных пунктах зоны АТО.

Особое внимание Киевстар уделил ожидаемому росту трафика. В декабре 2016 года увеличены емкости каналов связи между сетями Киевстар и другими телеком-операторами Украины, а также с зарубежными партнерами, подключены дополнительные маршруты для международного трафика. Специальная оптимизация параметров коммутаторов обеспечит непрерывность сервиса в период пиковых нагрузок. Места проведения массовых праздничных мероприятий также будут обеспечены надежной связью. Для этого Киевстар устанавливает дополнительное оборудование – передвижные базовые станции, резервные приемопередатчики на действующих БС и т.д.

В новогодние и рождественские праздники аварийно-восстановительные группы будут работать в круглосуточном режиме. В особом режиме также будет работать и информационно-справочный центр Киевстар. В новогоднюю ночь здесь будут дежурить сотрудники «Звездной Гвардии» – команды из лучших представителей департамента взаимоотношений с клиентами, отдела обслуживания ключевых клиентов и линии абонентской поддержки.

В Киевстар отметили, что справиться с праздничным «пиком» им помогает заблаговременная подготовка. Так, в новогодние праздники 2016 года за два дня – 31 декабря и 1 января – абоненты Киевстар использовали 168 ТБ мобильного интернета, совершили и приняли почти 550 млн звонков, отправили 50 млн поздравительных SMS и 706 тысяч MMS. При этом все сервисы работали стабильно.

Источники: Vodafone Украина, Киевстар