В Киеве открылся первый в Украине фирменный магазин Xiaomi, на очереди Днепр
В минувшее воскресенье, 12 марта, в Киеве в ТРЦ «Проспект» открылся первый в Украине официальный монобрендовый магазин Xiaomi.
Данный шаг является частью новой стратегии Xiaomi, которая, в числе прочего, подразумевает более активное развитие собственной розничной сети как в Китае, так и других странах, где представлена продукция компании.
Всего в Украине планируется открыть несколько магазинов. Второй такой магазин будет открыт уже на этой неделе. Он также будет открыт в Киеве – в ТРЦ Городок. Третий в течение ближайших недель планируется открыть в Днепре.
В официальных магазинах Xiaomi с фирменным логотипом «Mi» будет представлена вся продукция компании, предназначенная для международных рынков – от смартфонов, телевизоров, персональной электроники до электротранспорта.
- Компания Xiaomi была основана весной 2010 года интернет-предпринимателем Лэй Цзюнем, которого называют китайским Стивом Джобсом. Уже в 2015 году он занял 23-е место в списке богатейших бизнесменов Китая по версии журнала Forbes с состоянием $13,2 млрд.
-
- Xiaomi причисляют к одному из 3 самых дорогих стартапов-«единорогов» в мире, с капитализацией более $45 млрд. На текущий момент компания занимает 3-е место в Украине по стоимости проданных смартфонов и лидирует на рынке носимых гаджетов. В Украине официальным партнером Xiaomi являются розничная сеть «Алло» и дистрибьюторская компания «Цифротех».
-
- Ранее компания обнародовала свой амбициозный план, который включает открытие 1000 новых магазинов Xiaomi по всему миру к 2020 году и установление рекорда по продажам в 2017 году – компания рассчитывает реализовать продукции на общую сумму около $14,5 млрд.