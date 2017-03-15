В Киеве открылся первый в Украине фирменный магазин Xiaomi, на очереди Днепр

В минувшее воскресенье, 12 марта, в Киеве в ТРЦ «Проспект» открылся первый в Украине официальный монобрендовый магазин Xiaomi.

Данный шаг является частью новой стратегии Xiaomi, которая, в числе прочего, подразумевает более активное развитие собственной розничной сети как в Китае, так и других странах, где представлена продукция компании.

Всего в Украине планируется открыть несколько магазинов. Второй такой магазин будет открыт уже на этой неделе. Он также будет открыт в Киеве – в ТРЦ Городок. Третий в течение ближайших недель планируется открыть в Днепре.

В официальных магазинах Xiaomi с фирменным логотипом «Mi» будет представлена вся продукция компании, предназначенная для международных рынков – от смартфонов, телевизоров, персональной электроники до электротранспорта.