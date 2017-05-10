Windows 10 уже установлена на 500 млн устройств

Корпорация Microsoft заявила о достижении очередного важного показателя, характеризующего популярность операционной системы Windows 10. На текущий момент эта ОС установлена уже на 500 млн устройств. Отметим, около 8 месяцев назад компания сообщала о наличии 400 млн устройств, работающих под управлением Windows 10.

Изначально Microsoft планировала достичь показателя в 1 млрд с Windows 10 к 2018 году. Но в июле прошлого года этот амбициозный план был скорректирован, и компания заявила, что на достижение 1 млрд устройств, использующих новую операционную систему, потребуется больше времени. Прирост количества устройств с Windows 10 существенно замедлился после завершения периода бесплатного апгрейда с предыдущих версий ОС. Также следует отметить, что Microsoft практически отказалась от выпуска смартфонов, которые могли бы повлиять на степень распространения операционной системы. Зато в будущем компания планирует внедрить Windows 10 в компактные умные домашние системы, конкурирующие с Amazon Echo.

Источники, ознакомленные с планами Microsoft, заявляют, что к концу июня компания планирует достичь показателя в 550 млн активных устройств с Windows 10, а к концу сентября – довести показатель до 575 млн. Озвученная сегодня цифра в 500 млн свидетельствует, что распространение ОС осуществляется, примерно, в соответствии с этим планом.

Источник: The Verge