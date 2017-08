Xiaomi дразнит новым флагманом со сдвоенной камерой, его анонс намечен на 5 сентября

Компания Xiaomi опубликовала на своей страничке в социальной сети Twitter рекламное изображение, которое является приглашением на предстоящую пресс-конференцию, посвященную анонсу нового флагманского смартфона со сдвоенной камерой. Мероприятие пройдет 5 сентября, за день до конца выставки потребительской электроники IFA 2017, которая официально стартует 1 сентября.

Прикрепленный сообщению хештег #XiaomiGlobalLaunch ясно дает понять, что это будет глобальная премьера (то есть, это будет обычный смартфон для всех, а не модель для конкретного рынка), хотя само мероприятие пройдет в индийской столице Нью-Дели. С учетом этого становится еще непонятнее, почему Xiaomi выбрала для анонса именно последние дни IFA 2017.

RT if you know which product we will launch! #FlagshipDualCamera

Save the date: 5 September, 2017 #XiaomiGlobalLaunch pic.twitter.com/o4yjHebpbe

