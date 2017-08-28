Xiaomi дразнит новым флагманом со сдвоенной камерой, его анонс намечен на 5 сентября

Компания Xiaomi опубликовала на своей страничке в социальной сети Twitter рекламное изображение, которое является приглашением на предстоящую пресс-конференцию, посвященную анонсу нового флагманского смартфона со сдвоенной камерой. Мероприятие пройдет 5 сентября, за день до конца выставки потребительской электроники IFA 2017, которая официально стартует 1 сентября.

Прикрепленный сообщению хештег #XiaomiGlobalLaunch ясно дает понять, что это будет глобальная премьера (то есть, это будет обычный смартфон для всех, а не модель для конкретного рынка), хотя само мероприятие пройдет в индийской столице Нью-Дели. С учетом этого становится еще непонятнее, почему Xiaomi выбрала для анонса именно последние дни IFA 2017.

RT if you know which product we will launch! #FlagshipDualCamera Save the date: 5 September, 2017 #XiaomiGlobalLaunch pic.twitter.com/o4yjHebpbe — Mi (@xiaomi) August 28, 2017

Сообщается также, что презентация в Нью-Дели будет транслироваться в прямом эфире.

Рекламное изображение содержит надпись «флагманская сдвоенная камера» и демонстрирует два круга разного размера на сером фоне. Это вполне можно расценивать как намек на использование в сдвоенной камере новинки двух разных модулей: широкоугольного и телефото. То есть, новинка получит сдвоенную камеру такой же конструкции, как у нынешнего флагмана Mi 6 и недавно представленной модели Mi 5X.

Некоторые тематические источники предполагают, что таинственной новинкой может оказаться как безрамочный смартфон Xiaomi Mi Mix 2, о котором в последнее время было много сообщений, так и модель Mi Note 3. Еще здесь можно вспомнить недавние слухи о смартфоне Xiaomi A1, специальной версии Mi 5X, которая выйдет в рамках программы Android One и будет выделяться «чистым» Android.

Источник: gizmochina