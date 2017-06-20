Запустилась новая социальная сеть для соседей «Сусід.Online»

В 2015 году в Киеве запустилася проект «Жители» , который должен был объединить жителей многоквартирных домов. Похожую идею решили реализовать и авторы проекта «Сусід.Online», дополнив её возможностью создавать тематические сообщества, календарём локальных событий и рекомендациями. Структура сервиса напоминает Facebook, в «Сусід.Online» также есть лента новостей, можно делиться информацией, комментировать и обмениваться сообщениями.

При этом есть разделы посвящённые размещению объявлений, оренде вещей и купле/продаже.

Разработчики «Сусід.Online» обещают в скором времени запустить в рамках проекта сервис «МастерОК» для малого бизнеса, который позволит предпринимателям предлагать услуги и товары пользователям социальной сети. Также заявлены планы по запуску возможности оплачивать коммунальные платежи и собирать деньги на локальные цели, например, на ремонт детской площадки или на установку видеонаблюдения.

На данном этапе «Сусід.Online» доступен только в веб-версии, мобильные приложения для Android и iOS в разработке.