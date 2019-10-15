Apex Pro — обзор игровой механической клавиатуры от SteelSeries





В своей новой клавиатуре Apex Pro, компания SteelSeries решила использовать не новую, но очень интересную идею — магнитные переключатели, получившие название Omnipoint. Это позволило реализовать возможность изменения точки срабатывания и таким образом настроить чувствительность клавиш. Приятным бонусом в данном случае будет увеличенная надежность клавиш. Подробно о переключателях и о самой клавиатуре речь пойдет далее.

Дизайн, конструкция

Визуально Apex Pro является точной копией Apex 7. Тут все в точности также: металлическая верхняя часть корпуса, изогнутый профиль в стиле линейки Apex, USB-порт на задней панели и подставка под запястья на магнитных креплениях.

Клавиатура продается в двух вариантах: полноразмерном, как у нас на тесте, так и TKL, без цифрового блока.

К сборке и материалам вопросов никаких, все монолитно. Клавиатура увесистая и неподвижно покоится на столе.

Черный внешний вид разбавляет эффектная RGB-подсветка. Куда уж без нее в наши дни. Ее вы сможете настроить как вам угодно при помощи утилиты SteelSeries Engine.

Нельзя не отметить весьма толстый шнур для подключения клавиатуры к ПК, он к тому же еще и жесткий. Но, не стоит беспокоится о кабель-менеджменте на столе, так как инженеры предусмотрели три возможности по его выводу из под корпуса: справа, слева и по центру. Удобно и на рабочем месте не помешает.

Кстати, если вы захотите пользоваться встроенным USB-портом на клавиатуре, то вам соответственно понадобится второй порт и на компьютере.

Переключатели

Теперь мы добрались до самого интересного — магнитных переключателей Omnipoint. От классических свитчей они отличаются тем, что для срабатывания используется не пластиковый горбик, который размыкает металлические контакты, а измерение магнитного поля.

Помимо возможности настроить саму точку срабатывания, это позволило увеличить надежность переключателей до внушительных 100 млн. Причем это только заявленный ресурс, реальный может быть значительно выше.

По своим свойствам переключатели Omnipoint — линейные, у них нет тактильного и звукового клика. Сила требуемая для нажатия составляет 45 грамм. Что касается точки срабатывания, то она настраивается в пределах от 0,4 до 3,6 мм.

Напомню, очень часто точка срабатывания находится на середине хода клавиш в других переключателях. В Apex Pro вы можете по сути настроить ход от гиперчувствительного, до такового, который потребует полного нажатия клавиши.

Правда, надо учитывать, что вы можете регулировать только текстовый блок клавиш, то есть всего 62 клавиши. Все остальные — модификаторы, цифровой блок и блок управления текстом, к сожалению, нет.

И что немаловажно, меньший ход означает большую отзывчивость, что, в свою очередь, позволяет клавиатуре быстрее реагировать на нажатия.

Сказать, что в этом есть необходимость для всех я не могу, но если вы часто играете и часто набираете много текста и в одном из этих действий вас не удовлетворяют свойства переключателей, то Apex Pro — это интересное решение.

Оснащение Apex Pro

Но, эта клавиатура интересно не только своими переключателями, а и дополнительным дисплеем.

Маленький дисплей, ролик для прокрутки и кнопка рядом выполняют не просто декоративную функцию, но и позволяют настраивать свойства переключателей, менять режимы подсветки и профили настроек. В принципе, все то же вы можете делать и через утилиту SteelSeries Engine, с той лишь разницей, что на клавиатуре это делать удобнее и быстрее.

Во время игр на экранчике может быть выведена дополнительная информация, например, счет в матче. Сказать, что от этого есть польза я не могу, так как вам надо отвлекаться от монитора на клавиатуру.