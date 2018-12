Починить серию Transformers оказалось несложно. Всего-то и нужно было, что выгнать заигравшегося в пиротехника Майкла Бэя и пригласить на режиссерского место кого-то нового, с еще не замыленным взглядом. И вуаля, представляем вам Bumblebee – лучший «Трансформер» со времен фильма 2007 г.

Bumblebee / «Бамблби» Жанр боевик, фантастика

Режиссер Трэвис Найт

В ролях/роли озвучивали Хейли Стейнфилд (Чарли Уотсон), Джон Сина (агент Бёрнс), Хорхе Лендеборг-мл. (Мемо), Джон Ортис (доктор Пауэлл), Памела Эдлон (Салли Уотсон), Дилан О’Брайен (Бамблби), Питер Каллен (Оптимус Прайм) и др.

Студии Tencent Pictures, Paramount Pictures

Год выпуска 2018

Сайты IMDb

То, во что Майкл Бэй превратил Transformers: The Last Knight, сложно было назвать фильмом. Честнее определить это как дорогостоящее пиротехническое шоу и двухчасовую рекламу Industrial Light & Magic. Обрывки сюжета, взрывы, невнятные персонажи, еще взрывы, нелепые диалоги, плюс взрывы, перемежаемые взрывами. Чтобы вернуть зрителей и инвесторов, а The Last Knight оказался одновременно и самым дорогим, и наименее прибыльным фильмом серии, нужно было что-то простое и понятное. Им и стал Bumblebee, одновременно спин-офф и приквел серии, история первого появления на Земле самого милого из Автоботов.

Увы, битва за Кибертрон проиграна. Оптимус Прайм эвакуирует своих бойцов и в качестве разведчика посылает B-127 на Землю, которую лидер Автоботов выбрал будущей базой Сопротивления. Само собой, за Автоботом увязывается пара Десептиконов, мало того, во время посадки B-127 успевает насолить армии США. Посланник Оптимуса Прайма теряет голос, память и трансформируется в желтый ржавый Volkswagen Beetle Type 1. Даже по меркам 1987 г., а на дворе именно конец 80-х, это почти антикварная машина. Старенький «Жук» получает в качестве подарка на день рождение 18-летняя Чарли Уотсон, девушка-механик, тяжело переживающая смерть отца. Естественно, эти двое очень быстро подружатся и помогут друг другу обрести силы и уверенность в себе. Ну и, конечно же, по дороге парочка обязательно спасет нашу планету от уничтожения. Да, а еще B-127 получит более привычное нам имя, Бамблби, и форму 1976 Chevrolet Camaro.

Bumblebee — очень простой и очень старомодный фильм. Никакой трясущейся камеры, никаких флешбэков и нелинейного монтажа. Воссоздающий атмосферу 80-х годов фильм заодно копирует манеру повествования и некоторые сюжетные ходы классических фантастических лент того периода. Все события следуют одно за другим и логично вытекают из уже показанного. Никаких тайн, тайных организаций, неожиданных пророчеств, никаких роялей в кустах. Пришелец знакомится с людьми, прячется от правительственных организаций, не осознавая своей неуместности и размеров, случайно бедокурит в квартире приютившего его землянина, в решающий момент встает на защиту человека-друга и всего человечества. Пришелец смешной, несуразный, странный, но невероятно милый. И именно он учит главного героя ценить людей вокруг, доверять ближним и снова поверить в свои силы. Замените Бамблби на №5 из Short Circuit/«Короткое замыкание» или инопланетянина из спилберговского E.T. The Extra-Terrestrial — и, по большому счету, ничего не изменится.

Эта вторичность и цитирование, конечно же, бросаются в глаза, но они вовсе не раздражают. Молодое поколение, скорее всего, и не знает картин, из которых сценаристы Bumblebee заимствовали сюжеты, а старшее, наоборот, с удовольствием окунется в атмосферу фильмов, на которых они выросли. И по форме, и по содержанию Bumblebee – типичный легкий летний блокбастер, который по непонятной причине занесло в период рождественских праздников.

Если в рецензии на Transformers: The Last Knight мы жаловались на хаотичность драк и удивительно малое число трансформаций героев в фильме, который все-таки посвящен Трансформерам, то в Bumblebee все в порядке и с первым, и со вторым. Боевых сцен стало чуть меньше, зато они хороши читаются и их просто приятно смотреть. Всегда понятно, кто кого лупит и как, никакого мелькания и резкой смен ракурсов. Ну и спецэффекты более чем на уровне. Что же до трансформаций, то только Бамблби перекидывается из автомобиля в робота чуть ли не сотню раз, не отстают от него и другие Трансформеры, умудряясь несколько раз изменять форму даже во время одной атаки.

Да, кроме аккуратно воссозданной стилистики 80-х, создатели фильма наделили ретро-дизайном и роботов. Никакой наносной майклбэйщины, классический дизайн первой серии Трансформеров. Бамблби в форме Willys MB, Volkswagen Beetle Type 1 и 1976 Chevrolet Camaro в финальной сцене фильма. Оптимус Прайм в форме Freightliner Cabover-engine Class 8 1977 г. Шаттер в виде Plymouth Satellite и истребителя Harrier, Дропкик как AMC Javelin и вертолет Bell AH-1 SuperCobra. И это просто прекрасно.

В отличие от совершенно картонного Кейда Йегера в исполнении Марка Уолберга в последних Transformers, Хейли Стейнфилд удалось оживить свою Чарли Уотсон, сделав ее очень непосредственной и невероятно милой. В этого персонажа веришь. Впрочем, от девочки, в 14 лет номинированной на «Оскар» (роль второго плана в True Grit), мы и не ожидали ничего иного. И да, это ровно то, что не удалось Изабеле Монер в Transformers: The Last Knight. Дуэт Чарли Уотсон и Бамблби получился даже лучше, чем пара Сэм Уитвики и Бамблби в самом первом фильме.

Что ж, Трэвис Найт доказал, что он умеет снимать не только кукольные мультфильмы (первой режиссерской работой главы студии Laika стал мультфильм Kubo and the Two Strings) и занимает свое место не по протекции папы. А Hasbro/Paramount Pictures стоит задуматься над тем, чтобы забыть все показанное в последних Transformers и перезапустить серию, опираясь именно на Bumblebee. Главное, чтобы серия через пару частей вновь не скатилась в майклбэйщину, забыв о том, что Трансформеры – это в первую очередь современная сказка, легкая фантастика для подростков, выросших на легендарных игрушках.

4 Редакция ITC.UA Плюсы: Простая, понятная история; дух 80-х; живые персонажи; классические трансформеры; боевые сцены, за которыми приятно наблюдать; спецэффекты; саундтрек Минусы: Фильм слишком явно цитирует картины 80-х годов Вывод: Несколько старомодный, но очень милый фильм, который может стать отличной точкой опоры для перезапуска «Трансформеров»

