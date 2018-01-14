Оставим на совести прокатчиков перевод названия фильма Cold Skin, который не имеет никакого отношения к мифической родине атлантов, но вот жанровое определение его в хорроры – это определенно преступление. Cold Skin – все, что угодно, только не фильм ужасов.

Cold Skin / «Атлантида» Жанр фантастика

Режиссер Ксавье Жанс

В ролях Дэвид Оукс (друг), Рэй Стивенсон (Грюнер), Аура Гарридо (Анерис), Джон Бенфилд (капитан Аксель) и др.

Студии Babieka, Kanzaman

Год выпуска 2017

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Летом 1914 г., буквально за несколько недель до начала Великой войны, молодой человек, явно бегущий от какой-то личной драмы, приплывает на отдаленный атлантический остров, чтобы приступить к своим обязанностям метеоролога. Человека, которого он должен сменить, на острове почему-то нет, зато есть странный опустившийся и нелюдимый смотритель маяка, который не желает общаться с новоприбывшим. Почему, станет ясно буквально на вторую ночь пребывания молодого метеоролога на острове, когда из воды выйдут чудовища.

Несмотря на такую откровенно лавкрафтовскую завязку, Cold Skin ни в коем случае не фильм ужасов. Да, здесь из моря каждую ночь лезут толпы амфибий, вроде бы желающих вашей крови. Да, герои обороняют ставший крепостью маяк всеми доступными им способами. Кровь льется рекой, гремят взрывы и т.д. Но вам совершенно не страшно. Потому что практически с первых кадров абсолютно ясно, кто на самом деле на этом острове настоящий монстр.

Cold Skin – экранизация одноименного фантастического романа каталонского антрополога и писателя Альберта Санчеса Пиньоля. По сути, это скорее философская притча, ну в крайнем случае фантастика первого контакта, но никак не роман ужасов. Режиссер фильма, француз Ксавье Жанс, скорее всего знаком вам по не самой удачной экранизации игры Hitman, той самой, с Тимоти Олифантом и Ольгой Куриленко.

Cold Skin – это, по большому счету, даже не история о страхе неизвестного, о присущем человеку желании подчинить или уничтожить то, что он не может понять. И даже не совершенно очевидная аллюзия на первый контакт европейцев и аборигенов Африки и Америки. Скорее этот фильм о том, что человек может сделать с собой сам, как любовь, ревность, желание владеть постепенно превращает тебя в кровожадного монстра, способного только убивать. Фильм закольцован сам на себя. В финале главный герой оказывается в ситуации, которая удивляет его в начале картины. Смог ли он сохранить в себе остатки человечности? Ответа на этот вопрос мы так и не получим.

Проблема картины, кроме совершенно неправильного позиционирования – очень неторопливый темп, который, по идее, должен создавать определенное меланхоличное настроение, и масса логических дыр в сценарии. Добавьте к этому и достаточно поверхностную проработку персонажей. Мы так и не узнаем, от чего же бежали Грюнер и безымянный главный герой фильма, что именно свело Грюнера с ума, почему Анерис, неограниченно перемещавшаяся по острову, все равно возвращалась на маяк, к своему мучителю. Кто, в конце концов, такие эти странные полуразумные люди из глубин. Впрочем, возможно, так даже лучше.

Cold Skin не так плох, как об этом можно подумать, судя по оценкам и отзывам в интернете. Если вы хотите посмотреть леденящий душу хоррор или зомби-боевик – этот фильм вам явно не подходит. Если же не совсем стандартную европейскую фантастику – можете рискнуть. Cold Skin не хватает звезд с небес, но что-то необычное в этом темном и холодном фильме все-таки есть.