Control: дом, который построил Сэм





С каждой новой игрой у Сэма Лейка истории получаются все более захватывающие, а миры все невероятней, вот только в Control он настолько увлекся составлением лора игровой вселенной, что про историю как-то забыл.

Control Жанр Action/TPS

Платформы Windows/PlayStation 4/Xbox One

Разработчики Remedy Entertainment

Издатель 505 Games

Сайт, Epic Games Store

Стоя посреди пустого холла, Джесси Фейден неуверенно и в то же время с нетерпением оглядывается по сторонам. Долгие поиски обязаны наконец завершиться успехом, не зря же Полярис привела ее к Старейшему Дому, штаб-квартире Федерального Бюро Контроля. Бюро выглядит… покинутым. Офисы пусты, хотя в некоторых горит свет и гудит техника. Папки с секретными делами лежат на столах, в проекторах крутится пленка, но сотрудников Бюро нигде не видно, если не считать уборщика, протирающего пол в темном коридоре, но он, кажется, не особо озабочен тем, что происходит вокруг. Непродолжительные скитания приводят Джесси в кабинет директора, его тело лежит на полу в луже крови, рядом пистолет, подобрав который, Фейден автоматически занимает освободившуюся должность. Мгновения спустя девушка вынуждена отражать атаку сотрудников бюро, выглядящих так, будто в них вселилось что-то недоброе, параллельно выслушивая загробные комментарии своего предшественника.

Примерно так выглядят первые пятнадцать минут игры, и не удивляйтесь, если вы ничего не поймете, в Control это стандартная ситуация: она не спешит объяснять происходящее, выдавая информацию строго дозированными порциями. Порой это происходит во время диалогов и катсцен, но основным источником информации будут найденные документы, аудио- и видеозаписи, выполненные в духе SCP Foundation. В принципе, само Бюро малоотличимо от Фонда, его агенты точно так же собирают, удерживают и изучают так называемые “предметы силы” — объекты, наделенные аномальными свойствами или способностями. Даже штаб-квартира Бюро — это аномалия, Старейший дом видят только те, кто знает о его существовании, а само здание постоянно меняется и, скорее всего, живое. По крайней мере, агентов бюро учат его воспринимать таковым.

У Джесси с Бюро давние счеты, в детстве в ее родном городе произошел “эпизод”, Бюро вмешалось и забрало с собой брата девушки, а ей самой удалось скрыться и последние семнадцать лет она потратила на поиски любой информации о нем. И вот, когда до ответа рукой подать, происходит вторжение из другого измерения, сущности, которых прозвали ииссами, подчиняют себе людей, не носящих специальное защитное устройство. Защиту разработал доктор Каспер Дарлинг, глава отдела исследований ФБК, причем раздавать ее начали непосредственно перед вторжением, что вызывает очень много вопросов. Так что Джесси сперва предстоит собрать вместе уцелевших сотрудников и разобраться с более насущной проблемой, пытаясь между делом выкроить время для поиска информации о брате.

Действие игры происходит в Старейшем доме и лишь изредка переносится в одно из параллельных измерений, что, впрочем, не особо вредит Control — Дом, как мы уже говорили, меняется и он достаточно большой, чтобы бэктрекинг не успел наскучить. Забавно получается, условно Control — игра с открытым миром, но границы этого мира вписаны в нью-йоркский небоскреб. Жаль только, особого резона заниматься свободным исследованием окружения нет, все события здесь случаются только тогда, когда того требует основное либо побочное задание, в остальное время мир пуст, если не считать бесконечно респавнящихся ииссов. И вот они как раз осточертеют уже к середине игры. Дело в том, что разнообразием противников игра нас совершенно не балует, их виды можно по пальцам пересчитать. Да и боевая система на этот раз у Remedy Entertainment получилась без изюминки, как это ни странно звучит, ведь мы говорим про игру, в которой героиня силой мысли швыряет во врагов предметы, левитирует и умеет брать противника под свой контроль, а ее пистолет принимает формы различного оружия в зависимости от ситуации. Звучит многообещающе, но на деле система не имеет своего лица, все это мы уже видели. В Max Payne был bullet-time, в Alan Wake — фонарик, а в Control — сборная солянка идей, вызывающая в памяти Saints Row, Infamous, Prototype и еще добрый десяток игр. Добавляем сверху малое количество боссов (оба финальных боя, на минуточку, обходятся и вовсе без них), примитивную систему прокачки персонажа и модули для оружия, дающие, например, -11% к разлету осколков у здешнего аналога дробовика. В игре, где есть возможность швырять во врагов куски колонн и летать в воздухе, все эти проценты или условное снижение силы отдачи выглядят несколько неуместно.

Благо в игре огромное количество предметов коллекционирования, папки с делами, письма, аудиозаписи и так далее, и хотя специально отправляться на их поиски не стоит, сюжет рано или поздно заведет Джесси в каждую локацию, игнорировать их мы тоже не рекомендуем, львиная доля здешнего лора содержится именно в этих предметах. Из них, например, мы узнаем, что события Control происходят в той же вселенной, что и события Alan Wake, более того, Алан присутствует в игре, пусть и в качестве видения.

Отдельно хочется отметить великолепную картинку, причем как с эстетической, так и с технической стороны. Работа художников со светом и тенью, с контрастом, умелое обращение с цветовой гаммой вызывают у меня восторг даже при выключенной трассировке лучей, а ее реализацию в Control специалисты называют едва ли не лучшей на сегодняшней день. Впрочем, ничего другого мы от игры на движке Northlight и не ожидали, он отлично себя зарекомендовал еще в Quantum Break. А вот что неприятно удивило, так это оптимизация игры — и на ПК, и на консолях у Control серьезные проблемы с производительностью, и если на ПК ситуацию можно поправить, поковырявшись в настройках видеокарты и операционной системы, то на консолях придется терпеть многочисленные фризы или ждать патча, над которым в Remedy уже работают.

Из Control получилась очень странная игра. В Remedy заложили монументальный фундамент, обстоятельно подошли к созданию сложного, многослойного лора, наметили интересных персонажей — только для того, чтобы закончить буквально ничем, оборвать историю на полуслове. Все, что происходит на экране от самого начала до финальных титров, выглядит как первая глава большой игры, после прохождения остается сильнейшее чувство незавершенности, и это разочаровывает. Мы говорим не о клиффхэнгере, нет, рассказ просто обрывается. Остается надеяться на то, что такова изначальная задумка Сэма Лейка, и в скором времени мы увидим продолжение, ну а пока ситуацию спасает только то, что читать все эти записки и смотреть безумные телешоу чертовски интересно.