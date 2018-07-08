Prey – Mooncrash: Луна — суровая хозяйка

В Prey – Mooncrash есть все, за что вы ненавидите видеоигры: повторяющийся набор действий на сравнительно небольшой территории; таймер, не позволяющий спокойно исследовать уровни; практически бессмертный босс, убивающий вас с одного удара. Почему же тогда после очередной смерти так тянет запустить Mooncrash снова и попробовать в конце концов свалить с этой богом проклятой Луны.

Prey – Mooncrash Жанр action/adventure, action/RPG

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки русский, английский

Разработчик Arkane Studios

Издатель Bethesda Softworks

Сайт Steam

К счастью, продолжения Prey, лучшей action/RPG 2017 г. по версии ITC.ua, не пришлось ждать 11 лет. К сожалению, Mooncrash – это не совсем то сюжетное DLC, которое вы ждали, сюжет здесь чисто схематический. В дополнении вы выступаете в роли работающего на корпорацию «Касма» хакера, висящего в капсуле на орбите Луны и пытающегося в виртуальной симуляции повторить путь спасения пяти известных выживших сотрудников лунной базы «Транстар». Его задача — спасти всех пятерых за одно прохождение, и это будет непросто.

Arkane Studios добавила в оригинальный Prey элементы roguelike RPG – единственное автоматическое сохранение, возможность повторного прохождения с сохранением навыков персонажа в случае его смерти, случайное распределение противников и предметов, уровни качества оружия, изменение условий на уровнях при каждом прохождении. Плюс постоянно тикающий таймер и неубиваемый (почти неубиваемый) босс в центре базы. В итоге получился своеобразный научно-фантастический симулятор выживания с ролевыми элементами.

Но начинаете вы всего лишь одним выжившим, практически без оружия в дальнем углу базы «Пифей». Ваша задача — добраться до спасательной капсулы и свалить подальше от всех этих тифонов, обезумевших турелей и прочих лунных прелестей. Как и в оригинальной Prey, вы изучаете уровни, обыскиваете трупы погибших сотрудников базы, собираете оружие, прокачиваете с помощью нейромодов обычные и псионические способности. Вот только стоит вам добраться до вожделенной капсулы/шатла/другого средства спасения и навсегда покинуть опостылевшую Луну, как оказывается, что это еще далеко не все и вам предстоит провернуть тот же фокус уже с двумя персонажами, одним за другим. Затем с тремя и т.д.

Проблема в том, что если проходя симуляцию одним из героев, вы обыскали все встреченные ящики и забрали их содержимое, то идущему следом персонажу ничего не достанется. Так что свой путь, а точнее, пути стоит просчитывать, ориентируясь на идущих следом. Но сначала их нужно еще найти. Прохождение за некоторых героев открывается, как только вы найдете в симуляции их труп. Чтобы разблокировать других, вам придется выполнить специфические условия, например, сбежать со станции определенным образом, используя определенного героя. Каждый из персонажей имеет собственную линейку навыков: сотрудник охраны отдает предпочтение табельному оружию и грубой силе; инженер предпочитает использовать навыки ремонта и умеет вызывать портативную турель; «доброволец» имеет расширенную линейку инопланетных навыков и т.д.

Спокойно исследовать базу вам не позволят. Начиная со второго прохождения, начинает тикать таймер, отмеряющий время до повышения уровня порчи симуляции. Таймер можно на время откатить назад, но необходимых для этого «патчей» в игре очень немного, а их производство стоит недешево. При повышении уровня порчи все оставшиеся в живых противники становятся сильней и смертоносней, а в уже зачищенных помещениях появляются новые враги. Уровни базы тоже могут меняться: где-то начнется пожар, где-то пропадет электричество или кислород. И если с Лунной акулой, заставляющей вас играть в игру «Реголит – это лава» непросто справиться и на первом уровне порчи, то на пятом она практически бессмертная. Да что там, обычный мимик на пятом уровне может быть опасен. И да, при достижении шестого уровня симуляция обнуляется и все придется начинать сначала.

По мере того как вы будете выполнять задания представителей «Касма» и прокачивать собственных персонажей, симуляция станет еще сложней. Уровень порчи начнет расти быстрее, окружение станет опасней. Но и вы получите кое-что взамен, например, тифона-союзника, демаскирующего мимиков, или оператора, таскающего на себе ваши шмотки.

Если во время прохождения один из ваших персонажей погибнет, вам предложат начать игру за следующего еще живого героя, если же таковых не осталось, симуляция будет перезапущена. При этом ваши герои сохранят все прокачанные умения и будут помнить все найденные производственные планы. Кроме того, на заработанные за убийство тифонов и исследование уровней очки можно купить что-нибудь полезное для вашего героя – оружие, патроны, аптечки, нейромоды (это самое правильное вложение средств), «патчи» для замедления порчи и т.д.

В отличие от оригинального Prey, в Mooncrash оружие и подпрограммы имеют уровни крутости. Как и положено в action/RPG, они бывают синими, зелеными и желтыми (привет, Diablo!). В DLC появилось несколько новых интересных пушек и гранат, а также новых врагов, и речь не только о пресловутой Лунной акуле, живущей в главном кратере. Еще одно нововведение в духе симулятора выживания – состояние героя, который может сломать себе ноги и руки, получить ожоги, отравление и т.д. Для лечения каждого из повреждений необходимы собственные лекарства или медицинский оператор.

Финал симуляции – успешный побег с базы «Пифон» всеми пятью персонажами в рамках одной симуляции. При этом на базе действительно есть пять различных точек спасения, вот только чтобы открыть их все, вам придется согласовывать действия героев, помогая друг другу.

«Пифей» — не очень большая станция. Здесь всего четыре зоны – жилые отсеки, производственные помещения, лаборатория и центральный кратер с акулой. Чтобы исследовать базу, вам понадобится не более пяти часов, чтобы выполнить все дополнительные задания «Касма», найти всех персонажей и выполнить их персональные квесты — еще столько же. В целом, в зависимости от усидчивости и дотошности, Mooncrash займет у вас от 10 до 20 часов, что достаточно неплохо для DLC. Проблема в том, что большую часть времени вы будете бегать по одним и тем же коридорам, пусть и населенным иными противниками.

Еще одна проблема Mooncrash – цена DLC. 621 грн. за несюжетное, по большому счету, дополнение – это перебор. Хотя Arkane Studios и обещают позже добавить в состав этого DLC и многопользовательский режим Typhon Hunter, в котором единственному выжившему придется прятаться и сражаться с четырьмя игроками-тифонами. Это может быть весело.

Mooncrash — забавное дополнение, немного расширяющее игровую вселенную Prey. Но рекомендуем мы его лишь самым преданным поклонникам основной игры, все-таки полноценного сюжета здесь нет, а наматывать круги по небольшой базе понравится далеко не всем.

P.S. На странице DLC в Steam указано, что Prey – Mooncrash переведена в том числе и на украинский, к сожалению, это не так.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Расширение мира Prey; roguelike-механика; 10-15 часов геймплея; неплохая реиграбельность; все еще стильный дизайн мира Минусы: Повторяемость действий; с технической точки зрения графика устарела; цена Вывод: Хорошее дополнение к лучшей action/RPG 2017 года

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