Dishonored: Death of the Outsider – убить бога

Меган Фостер, капитан «Падшего Дома», подруга Антона Соколова, спасительница императрицы Эмили Колдуин. Она же Билли Лерк, правая рука Дауда, убийца, предательница. Дважды прощенная, но так и не простившая саму себя. Одинокая, покинутая всеми, потерявшая друзей, корабль и частицу себя. Билли возвращается в Карнаку, чтобы найти Дауда. Зачем? Пожалуй, она и сама этого не знает.

Dishonored: Death of the Outsider Жанр action/адвентюра

Платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4

Разработчик Arkane Studios

Издатель Bethesda Softworks

Сайты dishonored.bethesda.net , Steam

Мы ожидали, что Arkane Studios/Bethesda Softworks продолжат историю Dishonored 2 в дополнениях, как это было с Dishonored и его DLC The Knife of Dunwall и The Brigmore Witches. В этот раз разработчики решили выпустить добавку в виде отдельного проекта – Dishonored: Death of the Outsider. Но пусть это вас не обманывает, перед нами именно DLC – большое, не требующее покупки оригинальной игры, но все же DLC. И ценник в $29,99 кажется здесь несколько завышенным.

События игры происходят после возвращения императрицы Эмили на трон. Далила повержена, ковен ведьм уничтожен, герцог смещен, Карнака приходит в себя. Но ничего еще не закончилось. Кто-то продолжает использовать темные амулеты и магию бригморских ведьм, кто-то ставит мрачные эксперименты на людях, кто-то ищет путь в Бездну. А Билли Лерк ищет старого, когда-то преданного ей друга, чтобы… найти прощение, может быть. Императрица изменила прошлое, излечив тело Билли, вот только каждую ночь бравого капитана «Падшего Дома» мучает кошмар, в котором она снова и снова теряет руку. Шутки со Временем и Бездной плохи.

Возможно, из-за постоянных ночных кошмаров или из-за долга перед Даудом, Билли соглашается на просьбу бывшего учителя. Она должна выполнить еще один заказ, последний заказ Дауда – она должна убить бога! Но для начала ей нужно найти меч, способный сразить Чужого, а потом путь, который приведет ее в Бездну. Билли нечего терять и ничто уже не держит ее в этом мире. Меган Фостер умерла, на улицы Карнаки выходит Билли Лерк.

Ах, Карнака, город роскошных особняков и пыльных трущоб, просоленных ветром китобоев и величайших изобретателей, родной город Корво Аттано и Дауда, как же мы скучали по тебе. В Dishonored: Death of the Outsider всего пять уровней, причем только четыре в самой Карнаке. Мало того, два из них повторяются, а один, Сады Кирии с Королевской Кунсткамерой, хорошо знаком нам по Dishonored 2. Вернуться на места былой славы, бесспорно, приятно, но все-таки хотелось чего-то большего. Тем более что сами уровни в Death of the Outsider явно меньше, чем в Dishonored 2, и таких дизайнерских жемчужин как дом Кирина Джиндоша или особняк Арамиса Стилтона на них нет. Оригинальным можно назвать разве что финальный уровень, Рудник Шиндейри, в котором реальность пересекается с Бездной, вот только он по сути линейный. В целом Death of the Outsider вполовину меньше Dishonored 2: если на прохождение сиквела у меня ушло 22 часа, то на дополнение всего лишь 9 часов, правда, в этот раз я особо не прятался.

Пройдя две предыдущие игры в stealth-режиме с минимальным числом жертв, в Death of the Outsider я решил особо не церемониться с врагами, тем более что в дополнении нет никакого уровня Хаоса. Новые гнезда трупных ос не появляются, да и крыс не становится больше, а финал зависит только от одного решения, которое вы примете в самом конце. Более того, к жесткому прохождению подталкивает вас и сама игра, некоторые контракты (новый тип побочных задний) прямо-таки заставляют вас начать резню. Контракты можно взять в лавках контрабандистов, часть из них подразумевают тихое прохождение, часть — «громкое». Самый сложный контракт, в банке, не позволяет не то что убить хотя бы одного стражника, даже оглушать их нельзя. Похоже, контракты – тестирование заданий для Dishonored 3 в открытом мире, хочется в это верить.

Буквально после первой миссии Билли Лерк получает «артефакты» Чужого и способности, сопоставимые с умениями Корво и Дауда. Новый теневой прыжок – Перемещение, позволяет поставить метки заранее, чтобы активировать их в нужный момент, если в момент прыжка с меткой совпал противник – горе ему, телефраг страшная штука. Мало того, с помощью Предвидения вы можете ставить метки в других помещениях, за стеклом или решеткой, и перемещаться к ним позже. Предвидение – почти узаконенный чит. Используя эту способность, Билли останавливает время и выходит из тела. В призрачной форме она может разведывать дорогу, помечать противников, артефакты и предметы, ставить метки Перемещения. С такой способностью можно играть сразу на высоких уровнях сложности.

Для тихого прохождения предназначено умение Сходство, позволяющее на время позаимствовать личину оглушенного противника. Так вы сможете в образе солдата пройти мимо поста или посетить аукцион, чтобы облегчить себе прохождение Банка. Кроме того, Билли умеет слушать крыс, в прямом смысле слова. Грызуны с удовольствием пожалуются человеку на жизнь и могут поделиться полезными сведениями о тайниках, противниках, поджидающих вас впереди, и т.д. Естественно, умеет Билли использовать и даже создавать амулеты, здесь все как положено.

Арсенал убийцы пополнился притягивающими летальными и нелетальными минами, а также гипербарическими гранатами, разбрасывающими противников, но не наносящими урона. Почти бесшумная электрическая пищаль Билли может стрелять в том числе и подручным предметами, например, карандашами и перьями. Естественно, никто не отменял прокачку гаджетов и покупку амуниции в специальных магазинчиках. Никуда не делась и присущая серии вариативность: к основной цели, как правило, ведет несколько путей.

Как и в предыдущих частях игры, авторы умело рассказывают историю, сотканную из отрывков подслушанных разговоров, оставленных записок, аудиограмм, газетных статей и книг. Что-что, а это Arkane Studios умеет. Но если вы не видели все предыдущие части Dishonored плюс все DLC, вам сложно будет понять мотивацию Билли и Дауда, и оценить драму, связывающую этих персонажей. В самой Death of the Outsider герои раскрываются слабо. А ответ на главный вопрос серии – кто же такой этот самый Чужой, дается, кажется, чуть ли не мимоходом. От финала, учитывая, кто является целью Билли Лерк, мы ждали большего.

Вообще, в Death of the Outsider ощущается какая-то усталость. Усталость Билли Лерк, ищущей упокоения, усталость Чужого, ждущего избавления, усталость разработчиков, стремящихся добежать до финала. Такое ощущение, что завод подходит к концу и авторам игры очень нужен отдых и перезагрузка. Нет, Dishonored: Death of the Outsider — все еще хорошая игра с отличным вариативным геймплеем и интересной историей, вот только это, пожалуй, самая грустная из всех частей Dishonored.

Dishonored: Death of the Outsider – последняя глава приключений Корво Аттано, Эмили Колдуин, Дауда и Билли Лерк. Как бы ни сложилась дальнейшая судьба серии Dishonored, а показатели продаж второй части не радуют издателя, – это будет уже совсем другая история, с другими персонажами, в другом месте и времени. Пройти эту игру стоит хотя бы для того, чтобы поставить точку.

