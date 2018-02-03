Новый детективный сериал от Нила Кросса, создателя Luther, пожалуй, лучшего британского телешоу подобного формата – одного этого достаточно, чтобы привлечь внимание к Hard Sun. В качестве бонуса прилагается сюжет с элементами фантастики, очень необычные условия, в которых приходится работать парочке детективов и совсем уж непростые взаимоотношения напарников. Рассказывать о Hard Sun, не раскрывая некоторые ключевые особенности сюжета, невозможно, так что если вы боитесь спойлеров, стоит остановиться прямо здесь.

Hard Sun / «Безжалостное солнце» Жанр криминальная драма / фантастика

Создатель Нил Кросс

В ролях Агнесс Дин (Элейн Ренко), Джим Стерджесс (Чарли Хикс), Никки Амука-Бёрд (Грэйс Морриган), Дерек Ридделл (Роланд Белл), Чук Сибтайн (Херби Сарафян), Эдриан Роулинс (Джордж Муни), Овайн Артур (Кит Гринер), Джоджо Макари (Дэниел Ренко) и др.

Каналы BBC One

Год выпуска 2018

Серий 6

Сайты IMDb

Детектив-инспектор Элейн Ренко – новая напарница старшего инспектора Чарли Хикса. Вот только переведена она на новую должность совсем неспроста. Хикс – главный подозреваемый в убийстве своего бывшего напарника, и именно Ренко должна найти доказательства его причастности. Так что любить коллегам друг друга совсем не за что. Более того, первое же совместное расследование ставит Хикса и Ренко в еще более неприятное положение – в руки полицейских случайно попадают важные правительственные сведения, для сохранения которых спецслужбы готовы на все, так что Хикс должен выбирать между благополучием собственной семьи и жизнью Элейн Ренко.

Не все в порядке у напарников и на личном фронте. У Элейн Ренко, ставшей жертвой насилия в детстве, очень серьезные проблемы с сыном – он пытался убить ее. У Чарли Хикса, нежного отца и любящего мужа, есть секрет – любовница, к которой он тоже сильно привязан. Все бы ничего, но жена Хикса беременна…

А еще та самая тайна правительства, кодовое обозначение которой вынесено в название сериала. Казалось бы, подобное знание должно перечеркнуть все другие проблемы, сделать их мелочными и несущественными, но нет, похоже, она только усугубила все. Ведь теперь Ренко и Хиксу придется разбираться еще и с последствиями частичного разглашения секрета, на которое они пошли ради сохранения собственных жизней. Ведь даже намек на грядущие события способен свести с ума сотни людей, пробудив к жизни их самые темные инстинкты. Кто-то, поверив в Безжалостное солнце, решает свести счеты с бывшей женой, кто-то, испытывая кризис веры, превращается в серийного убийцу, кто-то создает своеобразный клуб самоубийц и т.д.

Впрочем, здесь у Hard Sun есть одна серьезная проблема – все персонажи фильма почему-то буквально моментально верят написанному в правительственных документах. Никакого скепсиса, неприятия, отрицания, торга – все персонажи буквально сразу же переходят к стадии гнева или депрессии. Никакого желания усомниться в изложенных фактах, проверить, не грандиозная ли это фальшивка, никаких сомнений.

Вторая проблема сериала – мягко говоря, очень странное поведение сотрудников MI6. Только что готовые убивать полицейских спецагенты на время превращаются в скромных наблюдателей, чтобы дать главным героям спокойно расследовать убийства и заниматься собственными семейными проблемами. Впрочем, это беда всех полицейских процедурных драм, в которых замешаны какие-то могущественные внешние силы. По большому счету, они проявляют себя лишь в первой и последней серии, превращая остальные эпизоды сезона в обычные расследования. В Hard Sun в этом плане не все так плохо, но беспомощность MI6 в некоторые моменты просто удручает.

Пожалуй, самое интересное в Hard Sun – это динамика отношений главных героев. Они не любят друг друга, но вынуждены сотрудничать, спасать жизнь напарнику, которого сами хотели бы пристрелить, помогать ему в решении личных проблем, на которые хотели бы наплевать. И это не просто ситуативный союз, постепенно герои привязываются друг к другу, включают бывшего врага в свой ближний круг, в свою семью и перекладывают чужие проблемы на собственные плечи. За этой трансформацией действительно интересно наблюдать. Тем более что и опытный Джим Стерджесс, и больше известная в качестве модели Агнесс Дин очень неплохо справляются со своими ролями.

Окончание первого сезона Hard Sun оставляет нас наедине с очень важным вопросом. Чем будет следующая часть сериала – полицейской драмой или фильмом-катастрофой? BBC еще не подтвердила продолжение шоу, но, по словам Нила Кросса, у него есть наработки на пятилетнюю сюжетную арку. Впрочем, даже в таком виде сериал можно считать завершенным, и он вполне достоин внимания зрителей.