«Твое имя» – поразительно светлое, очень доброе и романтичное аниме, созданное Макото Синкаем, которого называют новым Хаяо Миядзаки. А еще это самое коммерчески успешное аниме в истории.

Kimi no na wa / «Твое имя» Жанр драма, фантастика

Режиссер Макото Синкай

Роли озвучивали Мицуха Миямидзу (Монэ Камисираиси), Таки Татибана (Рюноскэ Камики), Мики Окудэра (Масами Нагасава), Ёцуха Миямидзу (Канон Тани)и др.

Студии CoMix Wave Films

Год выпуска 2016

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Ее зовут Мицуха Миямидзу, она живет в небольшом городке в паре часов езды от Токио, учится в школе, помогает бабушке и мечтает уехать в большой город. Его зовут Таки Татибана, он старшеклассник, интересуется архитектурой, неплохо рисует и мечтает сбежать из города куда-то в провинцию. В один прекрасный день герои… меняются телами.

Да, «Твое имя» начинается как банальная комедия об обмене тел. Со всеми присущими ей атрибутами – фривольными шутками на тему разницы полов; смешными моментами, в которые персонажи попадают по вине друг друга; неразберихой, вызванной вмешательством в твою жизнь другого человека и т.п. Вот только «Твое имя» на самом деле не романтическая комедия, хотя это и очень романтический фильм.

Естественно, в определенный момент герои, обменивающиеся записками и зарисовками на страницах блокнотов, а также сообщениями на чужих телефонах, решают встретиться в реальности. Вот тут-то и окажется, что Мицуху и Таки разделяют не только пару сотен километров железной дороги, а более серьезные, практически непреодолимые преграды.

Макото Синкай всегда был мастером картинки, уделяющим огромное внимание деталям, и «Твое имя» не является исключением из этого правила. Фильм просто поразительно красиво нарисован, его в буквальном смысле слова можно растащить на скриншоты для обоев, особенно это касается зарисовок природы. Впрочем, детализированные интерьеры комнат Мицухи и Таки тоже хороши.

А еще в этом аниме совсем нет отрицательных персонажей. Ни одного. Даже отец Мицухи, мэр города, в котором она живет, не уделяющий должного внимания своей дочери и не желающий ее слушать, скорее просто аллегория взрослого, не доверяющего подростку, чем отрицательный персонаж. Положительны и Мицуха, и Таки, и их родственники, друзья и подруги, все вокруг. Просто поразительно позитивная компания, казалось бы, где здесь найти конфликт?

Тем не менее, несмотря на столь доброжелательное окружение, в «Твоем имени» достаточно моментов, когда даже взрослым мужчинам трудно сдержать эмоции, если только они совсем уж не бесчувственные роботы. Имейте это в виду перед просмотром. Естественно, такой фильм стоит смотреть исключительно в компании человека, который вам не безразличен. И лучше на большом экране, картинка того стоит.

«Твое имя» рассказывает очень простую, но очень трогательную историю юноши и девушки, которые созданы друг для друга, но не могут быть вместе. То, что начинается как комедия, заканчивается как драма. Впрочем, чудеса ведь случаются, даже в аниме.