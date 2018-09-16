Lamplight City: викторианский детектив на паровой тяге

Майлз Фордхам был потомственным полицейским. Как его отец и дед, он с десяток лет охотно тянул лямку следователя, распутав на пару со своим неизменным коллегой Биллом приличное количество тёмных преступлений, на которые всегда был богат огромный порт Веспуччии – Нью-Бретань. Город пара и копоти, дворцов и трущоб, – типичный мегаполис середины бурного ХІХ века, когда дирижабли уже вовсю бороздили небесные просторы, механические автоматы угрожали увольнением десяткам тысяч рабочих, а учёные вот-вот готовы были раскрыть тайны загадочного эфиричества, сулящего в самом скором будущем совсем уже небывалый технологический прогресс. Однако после одного несчастного случая на производстве Майлз впал в депрессию и покинул ряды полиции, – вот только ничего иного он делать не умеет, а потому вынужден подрабатывать частным сыщиком, используя старые связи – и всячески пытаясь скрыть от окружающих, а прежде всего от жены, свой главный секрет…

Lamplight City Жанр Adventure

Платформы Windows / Mac OS / Linux

Разработчик Grundislav Games

Издатель Application Systems Heidelberg

Сайт, Steam, GOG

Американский инди-разработчик Франсиско Гонсалес выпустил несколько бесплатных AGS-игр на тему расследования различных «паранормальных» явлений, прежде чем влиться в коллектив Wadjet Eye Games, где он принял активное участие в создании вышедшей два с половиной года назад оригинальной адвенчуры Shardlight. После этого Grundislav Games снова вернулась к полностью самостоятельной деятельности – и пока Дейв Гилберт занимался разработкой Unavowed, его бывший коллега трудился над отчасти схожим собственным проектом. Lamplight City представляет собой приключенческий детектив в примерно том же стиле «урбанистической фантазии», – уже без сверхъестественных элементов, но с основательной примесью фантастики, ибо действие разворачивается пусть и в викторианском XIX веке, но не совсем настоящем. Нью-Бретань – это тот же Нью-Йорк, только явно в альтернативной относительно реальной истории реальности, с чисто французскими названиями своих основных районов; на дворе всего лишь 1844 год, но зато самый разгар эпохи пара, приводящего в движение и безлошадные экипажи, и те же дирижабли, и установленные в хороших домах цилиндрографы для воспроизведения звукозаписей.

Правда, заявленное отнесение игры к стилю «стимпанк» стоит понимать не столько буквально, сколько как некоторое рекламное преувеличение, подобно таковому у Vaporum, – особого влияния на сюжет или игровой процесс выбранный автором сеттинг практически не оказывает. Скорее, «альтернативное» изображение позапрошлого столетия служит для оправдания некоторой эклектики и нарочитых анахронизмов: с одной стороны мы видим привычные вроде бы картины из жизни США или Англии викторианской эпохи, памятные по произведениям Чарльза Диккенса или Эдгара По, послужившим для игры немалым источником вдохновения, а с другой – изображение политических или социальных реалий, куда более напоминающих день сегодняшний. Скажем, женщины Веспуччии работают на всех должностях наравне с мужчинами, в стране происходят всеобщие и тайные выборы премьер-министра (в которых нам даже придётся принять участие) и т. д.

Сюжет относится к наиболее сильным сторонам Lamplight City и уже успел принести автору пару премий из разряда Best Writing. Завязка истории Майлза Фордхэма, излагаемая в прологе, довольно-таки оригинальна, хотя и почему-то несколько напоминает собой виденное недавно в The Wardrobe (только, конечно же, тут у нас всё предельно серьёзно). В результате несчастного случая при попытке схватить грабителя цветочного магазина гибнет неразлучный друг и напарник нашего героя, Билл. Терзаемый угрызениями совести, Майлз уходит из полиции, однако душевного покоя не обретает: в его голове теперь постоянно, днём и ночью звучит голос покойного, призывающий поскорее выследить того самого улизнувшего преступника… Зато этот же голос служит неизменным комментатором всех наших действий по ходу игры – нередко вступая в забавные словесные перепалки с протагонистом (который мало того что едва способен уснуть, так ещё и боится прослыть сумасшедшим в глазах окружающих).

Озвучка присутствует для всех пятидесяти имеющихся в игре персонажей, да и выполнена на весьма высоком как для инди-проекта уровне. Музыкальное сопровождение за авторством Марка Бениса также вполне справляется с поддержанием нужной атмосферы и нареканий не называет. Что же касается графики, то она здесь, разумеется, в меру пиксельная – изображение в разрешении 640х400 отличается приятной красочностью и детализацией и по умолчанию растягивается на весь экран. Пожалуй, не самый современный в техническом плане внешний вид как раз соответствует и канонам классической адвенчуры от третьего лица, и заведомо архаичной викторианской стилистике. Во время разговоров героя с другими персонажами обычная перспектива сменяется чёрным фоном с двумя увеличенными изображениями собеседников и перечнем тем для обсуждения посередине, – надо признать, такие картинки выглядят уже не так симпатично: у Франсиско Гонсалеса, лично выполнившего для Lamplight City всю графику, пейзажи и интерьеры выходят пусть и немного однообразно с учётом обилия здешних локаций, но всё же получше, чем работы портретного жанра.

С точки зрения интерфейса перед нами классический point-and-click с «умным» курсором, принимающим форму лупы для осмотра или руки в случае с переходом на другую локацию или – изредка – с объектом, доступным для взятия или использования. Подсвечивать активные точки не разрешается – с этим у нас тут полный «олдскул», – а вот из основных новшеств наиболее примечательным является отсутствие обычного инвентаря. Для традиционной детективной адвенчуры это звучит несколько странно, однако на самом деле различного рода улики мы таки собираем, – просто попадают они не в некий наглядный вещмешок Майлза в виде привычных иконок, а в его блокнот, в качестве отдельных записей. Использовать их оттуда напрямую не получится, не говоря уже о комбинировании, – однако наличие такой найденной улики обязательно скажется на появлении либо новых тем в разговоре с соответствующими свидетелями или подозреваемыми, либо же свежих локаций для посещения, отображаемых виньетками на карте Нью-Бретани. Кстати говоря, временами взять или подобрать какой-либо объект на экране возможно лишь после его предварительного осмотра, так что стоит быть внимательным и не упускать случая повторно изучать все места интереса, – к счастью, особого пиксельхантинга здесь не предвидится, и все активные точки снабжены крупными стильными подписями, появляющимися внизу экрана при наведении курсора на эти объекты.

Нажатие правой кнопки мыши выводит на экран тот самый блокнот – неотъемлемую, а то и единственную часть снаряжения любого сыщика. Четыре вкладки демонстрируют нам, во-первых, перечень «целей»: краткое описание того дела, которым Майлз Фордхэм занимается в настоящее время, с советами на предмет оставшихся полезных действий, вроде осмотра места преступления или розыска и опроса того или иного потенциально важного свидетеля. Во-вторых, это «улики»: именно сюда попадают все подбираемые нами предметы; кроме того, здесь же располагаются и выуженные из бесед с теми же самыми свидетелями крупицы информации, позволяющие пролить свет на тайну преступления. Третья вкладка – «подозреваемые»: после накопления определённого количества полезных сведений здесь отображаются имена людей, которых мы можем при желании обвинить в содеянном, тем самым закрыв текущее дело. Наконец, четвёртая страница блокнота отведена под «документы»: на этот раз ничего необычного, просто выписки из обнаруженных и прочитанных книг, писем, заметок и т. д.

Сюжетная линия Lamplight City условно разделена на пять глав, не считая пролога, каждая из которых посвящается одному отдельному расследованию; между «делами» может проходить несколько дней или даже недель, но все они в итоге оказываются связанными как между собой (Нью-Бретань – город сравнительно небольшой, и знакомые персонажи будут встречаться часто), так и с историей гибели напарника, – разумеется, успешно разрешающейся в последней пятой главе. Ну, или не совсем успешно: любопытной особенностью этого детектива является нелинейность и наличие альтернативных способов распутывания большинства преступлений. Понятно, что все возможные события заданы изначально, и настоящий злодей в каждом случае всего лишь один, – однако подозреваемых у нас, как правило, двое или трое, и любое из дел можно при желании закончить «досрочно», как только будет установлена личность хотя бы кого-то из потенциальных виновников происшествия. Нетрудно, впрочем, догадаться, что поспешно принятое решение вряд ли окажется верным, и достижение оптимальной концовки всегда требует более продолжительных усилий.

Как бы то ни было, большая часть игрового процесса заключается в изучении представленных в локации улик и в разговорах со свидетелями и подозреваемыми, – головоломки почти что отсутствуют. Разве что изредка нужно будет, скажем, сыграть на фортепиано нужную мелодию, починить паровой котёл, смешать в пробирке химикаты или подобрать код к сейфу, – но особых затруднений это всё вызвать не может, ибо в таких случаях Майлз Фордхэм будет следовать либо устным указаниям других персонажей, либо информации из предварительно обнаруженной записки с подсказками. А вот во время многочисленных бесед нужно быть внимательным и осторожным: стоит выбрать неправильный тон для ведения разговора с обладателем какой-нибудь важной для расследования информации, и он навсегда откажется иметь с нами дело, тем самым закрывая путь к выяснению личности одного из подозреваемых и к альтернативному, а то и оптимальному раскрытию какого-нибудь из преступлений.

Прохождение каждой части занимает около двух часов, – общая продолжительность игры оказывается тем самым вполне даже приличной. То же следует ещё раз заметить и в отношении превосходно выписанного детективного сюжета: любителей оригинальных запутанных историй Lamplight City никак не разочарует. Не следует только ждать от этой адвенчуры хитрых загадок «механического» плана, – в остальном же новую игру Франсиско Гонсалеса можно смело порекомендовать всем поклонникам классических point-and-click приключений, не страдающих неприязнью к стильной и в меру пиксельной графике.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Запутанная детективная история; оригинальный викторианско-паровой сеттинг Минусы: Отсутствие серьёзных головоломок Вывод: Стильная классическая адвенчура с превосходной сюжетной линией

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