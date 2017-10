Vaporum: путешествие по подземельям в стиле стимпанк

С лёгкой руки Legend of Grimrock старинный жанр dungeon crawl – ответвление RPG, посвящённое теме пошагового исследования тёмных подземелий, – обрёл за последние несколько лет вторую жизнь и немалую популярность. После Legend of Grimrock 2, где нас выпустили погулять на свежий воздух, последовали и эксперименты от других авторов, более-менее успешно развивающих идеи финнов. И если StarCrawlers перенесла действие из привычной фэнтези-вселенной в космос и в антураж научной фантастики, то Vaporum заняла нишу не менее стильного стимпанка – заодно приятно удивив и некоторыми другими новшествами. Сюжет в кои-то веки перестал быть прикрученным исключительно «для галочки», местные головоломки способны заставить почесать в затылке и заядлого любителя квестов, а мрачноватые комнаты и коридоры хрестоматийной многоэтажной башни язык не повернётся назвать однообразными.

Компания из Братиславы Fatbot Games насчитывает в своём составе четверых ветеранов индустрии, хотя Vaporum является её дебютным проектом. Авторы заявляют, что вдохновлялись не только обеими частями Legend of Grimrock, но и такими ранними образцами жанра, как серии Dungeon Master или Eye of the Beholder. Тем не менее, первое же отличие словацкого dungeon crawl от классики, которое сразу бросается в глаза, – один-единственный герой вместо привычной четвёрки (или хотя бы пары) персонажей: решение не только интересное, но и вполне обоснованное уже той важной ролью, которую играет в местном геймплее сюжетная составляющая (в то время как в тех же работах Almost Human она присутствовала разве что для вида). Зачин, правда, самобытностью совсем не отличается: наш безымянный (для начала) протагонист терпит кораблекрушение у маленького островка где-то посреди океана и, понятное дело, теряет память. Однако огромная башня из металла, возвышающаяся на этом мизерном клочке суши, кажется ему подозрительно знакомой, – да и не остаётся ничего другого, кроме как войти внутрь и – шаг за шагом, блуждая по строго расчерченным на клетки этажам, в классической перспективе от первого лица и часто в полутьме, – попытаться разобраться во всём происходящем.

Как можно догадаться, сюжет на этом далеко не заканчивается: высотное здание в традиционном для стимпанка стиле ар-деко (известном далёким от высокого искусства игрокам скорее по боевику BioShock) оказывается секретной лабораторией, где целый коллектив почти что бесследно исчезнувших учёных занимался исследованием некой синеватой субстанции под названием фьюмиум; постепенно раскрывается перед нами и история самого героя, включая смысл его появления в этом покинутом разумными существами месте. Любопытно, что подаётся это всё при помощи разбросанных по этажам рукописных заметок и дневниковых звукозаписей – прямо как в «симуляторах ходьбы» вроде Gone Home или недавнего Empathy: Path of Whispers. Впрочем, за исключением содержащихся в некоторых из 88-ми местных документов подсказок к ряду кодовых замков, вся остальная информация к размышлению остаётся исключительно опциональной для ознакомления, так что нелюбители текстов и глубокого погружения в сюжет могут особо не беспокоиться. Всем же прочим можно только порадоваться наличию пусть и не самой оригинальной, но вполне проработанной сюжетной линии.

Ролевая система в отсутствие возможности определить и разнообразить состав своей «партии приключенцев» также реализована в Vaporum по-своему примечательным образом: сразу же после входа в башню нам нужно будет выбрать для своего единственного героя силовой доспех – экзоскелет, три доступных разновидности которого и заменяют собой более привычные по другим представителям жанра «классы». Собственно, такие здешние варианты брони, как «боевая», «тяжёлая» и «чудесная» («Thauma»), как раз и намекают на ролевые модели воина, танка и мага, – разумеется, вместо волшебных заклинаний к нашим услугам будут различные гаджеты, хотя требуемая для их активации энергия практически аналогична традиционной мане. Первичный выбор необратим, однако и пользоваться хитроумными техническими устройствами, и носить доспехи, и, конечно же, умело владеть традиционным оружием придётся персонажу с любым экзоскелетом. Зато этот последний представляет собой целый игровой интерфейс – от автокарты (если только при начале игры вы не выбрали режим «Old School») и инвентаря до привычной системы навыков.

Развитие персонажа тождественно здесь усовершенствованию своего костюма при помощи дополнительных электросхем: развивать можно навыки владения различного рода оружием, умение использовать гаджеты, блокировать атаку щитами и т.д.; под применяемые технические устройства отводятся две, три или четыре (в зависимости от уровня и специализации) ячейки быстрого доступа, тогда как самих гаджетов нам попадётся никак не менее десятка: выбирать есть из чего. Разумеется, хватает в подземельях и более обычных компонентов снаряжения, от основной брони до шлемов и сапог, – ничто не мешает надеть даже и те доспехи, что по идее заточены под экзоскелет другого типа (хотя добавляемые ими характеристики принесут в этом случае куда меньше пользы). Предметов, обнаружить которые можно исключительно вскрывая сундуки и шкафчики (поскольку из поверженных монстров могут выпадать разве что запасы патронов), здесь очень даже много, а захламлять ими свой весьма ограниченный по объёму инвентарь смысла мало: никаких торговцев в башне нет и не предвидится. Так что берите с собой лишь самое подходящее снаряжение – и по мере прохождения будьте готовы периодически расставаться с любимой экипировкой, заменяя её на более совершенную.

Вооружение делится на два вида – холодное (клинки и дробящее оружие – навыки владения каждым из них повышаются в отдельной ветке развития экзоскелета) и огнестрельное (соответственно, пистолеты и винтовки). И те, и другие бывают одноручными и двуручными: в первом случае в свободную руку можно взять как второй экземпляр подобного же оружия, так и щит для блокировки атак противника; снарядить своего персонажа можно сразу двумя комплектами вооружения, переключаясь между ними в любой момент при помощи клавиши «Z». Бои проходят в режиме реального времени: любопытно, что авторы взяли от Legend of Grimrock ту самую особенность, которую рецензенты в своё время приводили как чуть ли не единственную серьезную претензию к этому современному воплощению классики dungeon crawl. Правда, как раз особых трудностей такое решение в Vaporum вызывать не должно: игра всячески старается устранить любой повод начать копаться в содержимом вещмешка в самый разгар горячей баталии. Основные используемые гаджеты отображаются в ячейках быстрого доступа справа внизу экрана и активируются как мышкой, так и цифрами на клавиатуре; оружие в правой и левой руке видно внизу слева и используется по нажатию левой и правой кнопок мыши; здесь же по бокам отображаются и иконки с ремонтным набором для силовой брони и капсулами энергии, заменяющими более привычные зелья восстановления, соответственно, здоровья и маны из фэнтези-RPG, которые – естественно, в случае наличия достаточного запаса – применяются по нажатию клавиш «R» и «T».

Ассортимент врагов более-менее соответствует тому, что можно ожидать увидеть в недрах заброшенной секретной лаборатории в мире стимпанка. Электромеханические создания, от мелких металлических пауков до гигантских големов, на удивление мирно уживаются в коридорах и залах башни с органическими жертвами экспериментов по воздействию фьюмиума на живые организмы, включая тараканов-переростков, больно плюющихся кислотой, и самых различных гуманоидов. Посетовать можно разве что на отсутствие явного индикатора здоровья у всех встречных, за исключением только традиционного финального «босса». При этом все противники по-своему предсказуемы и обладают своими слабыми и сильными сторонами, которые можно изучить и подобрать нужные средства борьбы с ними, – подобные тонкости работы с агрессивными неигровыми персонажами наиболее актуальны на высоких уровнях сложности. Таковых здесь насчитывается целых пять, от «казуального» до «брутального»: разработчики предупреждают, что прохождение мало кому покажется удобным уже на Hard, тогда как Brutal пока что смогли успешно освоить лишь представители самой Fatbot Games, знающие Vaporum как свои пять пальцев. В любом случае, не забывайтесь сохраняться почаще: сочетание F5/F9 способно помочь герою выпутаться из самой неприятной ситуации, – если, конечно, для пущего морального удовлетворения вы не активировали в начале игры Elite mode, отключающий сохранения вручную и допускающий лишь одно автоматическое в самом начале уровня.

Опыт, исчисляемый в количестве того самого фьюмиума и используемый для повышения нашего экзоскелета в уровне, получается по большей части от убитых монстров, растущих над собой вместе с героем, от этажа к этажу, – никаких NPC, как и никаких дополнительных «квестов» в Vaporum, в лучших традициях чистопородного dungeon crawl, не предусмотрено, – лишь некоторые сундуки могут поделиться с вами дополнительным консервированным фьюмиумом. Зато немалую долю времени, отведённого на исследование тёмных помещений башни, не считая боёв и опционального чтения записок, нужно будет потратить на решение местных головоломок – таковые здесь мало того что крайне разнообразны, так ещё и как по качеству, так и по количеству могут чуть ли не дать фору какому-нибудь средней руки «мистоиду». Помимо стандартных дверей с ключами и рычагов с переключателями ждут нас в подземельях многочисленные телепорты, прижимные плиты (для активации которых как раз и пригодятся кирпичи и неактуальные уже предметы экипировки, занимающие драгоценное место в инвентаре), ящики, которые временами нужно будет расставлять по подходящим местам не хуже, чем в Sokoban…

Кроме прочего, в библиотеке, например, придётся распределять книги по полкам сообразно тематике; в комнате с зарядным устройством – помещать найденную заранее батарейку в соответствующую ячейку, после чего расставлять нужным образом панели с зеркалами для отражения луча: стоит ли уточнять, что зеркала эти также потребуется ещё сначала отыскать, по одному за раз, за ничуть не менее хитрым кодовым замком для активации телепорта? Немалый интерес представляют и фрагменты уровней, отличающиеся особыми условиями: так, временами нас лишают автокарты, кое-где приходится идти вслепую по совершенно тёмным коридорам, а в одном месте нам понадобится переодеться в особый противорадиационный костюм: оставшись, таким образом, без брони и вооружения, мы будем вынуждены избегать открытого столкновения с противниками, используя для уничтожения монстров исключительно представленные на этом уровне ловушки. В общем, ничего иного, кроме превосходной степени оценки, загадки игрового мира Vaporum не заслуживают.

Помимо обычных головоломок, которые нужно решать для дальнейшего продвижения по подземельям и по сюжету, присутствуют на каждом из уровней и традиционные секреты, – всего их здесь насчитывается 29 штук и отличаются они той же изощрённостью и разнообразием, что и прочие задачки. Никаких вам однотипных «болтов немного другого типа», как в Legend of Grimrock: чуть ли не каждый из тайников требует к себе особого подхода, – но зато и вознаграждает на редкость мощными образцами доспехов или вооружения, способными значительно облегчить знакомство со здешними монстрами, особенно на высоких уровнях сложности. Так что внимательность вознаграждается – и не зря музыкальное сопровождение в игре предельно минимизировано, позволяя сфокусировать всё внимание на звуках собственных шагов в попытке определить на слух как неожиданное нападение из-за спины, так и открывающуюся неподалёку дверь.

В целом Vaporum отличается скорее линейностью: 10 этажей башни проходятся один за другим – за исключением нескольких специально связанных между собой уровней, возвращаться назад не придётся. Всё прохождение занимает не менее 15 часов – а то и намного больше, в зависимости от выбранного уровня сложности и вашей склонности к поиску секретов. Стоит также добавить, что в настоящий момент игра поддерживает только английский язык, но в неопределённом будущем авторы обещают добавить в своё творение сразу несколько локализаций, включая русскую и словацкую, а также портировать Vaporum на Linux и Mac. Конкретных дат не приводится: по-видимому, многое будет зависеть от успеха продаж, – так что остаётся только порекомендовать всем обратить внимание на этого стильного и крайне интересного представителя жанра «ролевого исследования подземелий», у которого даже трудно обнаружить какие-либо серьёзные недостатки.



