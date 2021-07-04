«Місто пінгвінів» / Penguin Town: ситком з життя південно-африканських пінгвінів

В документальних серіалах з життя дикої природи, що знімають останнім часом BBC, Netflix чи Apple TV+, вистачає драми, але автори нового шоу «Місто пінгвінів» / Penguin Town пішли ще далі. Вони зробили зі свого серіалу про пінгвінів міста Саймонстаун справжнісінький ситком.

«Місто пінгвінів» / Penguin Town Жанр документальний серіал, природа

Творець Джим Мікл

У ролі оповідача Паттон Освальт

Канал Netflix

Рік випуску 2021

Серій 8

Сайт IMDb

Саймонстаун – це невеличке місто-супутник Кейптауна у Південно-Африканській Республіці. Воно розташоване на березі заливу Фальш-Бей по інший бік Столової гори, неподалік (лише 18 км по прямій) від славнозвісного Мису Доброї Надії. Це місце дислокації головної військово-морської бази ВМС ПАР, а ще починаючи з 1982 р., на місцевому пляжі Боулдерс (так, там досить величезних каменюк) оселилась чималенька колонія африканських пінгвінів, що у деякі роки налічує до 3000 дзьобів. У пошуках місця для висиджування яєць та вигодовування малечі настирні птахи заполоняють усе місто, його вулиці, парки, садиби мешканців та таке інше. Й ніхто не думає проганяти нестерпних та досить галасливих нащадків динозаврів, навпаки.

По-перше, африканські пінгвіни знаходяться під загрозою зникнення, від величезної популяції початку XX сторіччя, що налічувала близько 1,5 млн. птахів, залишилось лише 20850 пар. По-друге, пінгвіни у городі, на відстані простягнутої руки, з якими можна сфотографуватися – це першокласна туристична атракція, що приваблює як мешканців розташованої неподалік законодавчої столиці ПАР, так і туристів з інших регіонів та країн. А ви хіба не бажали б посидіти на пляжі серед кумедних птахів?

Автори «Міста пінгвінів» / Penguin Town вирішили розповісти про пінгвінів Саймонстауна усьому світові та зробити з деяких з них справжнісіньких телезірок. Для цього телевізійники вибрали декілька пар, що збудували гнізда в досить незвичайних місцях, та слідкували за ними протягом усіх літніх місяців 2019-2020 р. (в нашій напівкулі, ясна річ, була зима). Більш того, творці серіалу дали парам прізвища по місцю їх гніздування. Так, досвідчена пара, що створила гніздо під великим кущем бугенвілії, отримала прізвище містер та місіс Бугенвіліа. Ті, що оселилися у внутрішньому подвір’ї досить розкішного будинку, отримали прізвище лорд та леді Коуртярд. Ті, що сховалися під садовою тачкою, яку хтось кинув догори дриґом, перетворилися на містера та місіс Уилбарроу. Та таке інше. Звісно, глядачі стануть більше співчувати не якимось безіменним птахам, а містеру та місіс Бугенвіліа, які вже вісім років разом.

А співчувати прийдеться, тому що життя пінгвінів, навіть під захистом безкрилих велетнів, далеко не мед. Птахам загрожують хижаки, як морські, так і ті, що живуть на суходолі: морські котики та свійські коти, мартини (морські чайки) та собаки; каракали та вівери. А ще автівки, спека, зливи, банди пінгвінів-одинаків, що нападають на гнізда та можуть вбити пташенят, та багато іншого. Творці серіалу вміло нагнітають саспенс та закінчують кожен епізод величезним кліфгенгером, але не хвилюйтесь, з головними зірками шоу все буде гаразд… здебільшого. Без справжньої драми й тут не обійшлося.

Творці Penguin Town спостерігали за парами протягом шести спекотних місяців від заручин деяких пар, процесу обрання гнізда та появи яєць й до самого фіналу тогорічної історії – відпливу вже майже великих пінгвинят у самостійне життя. Оператори дійсно зняли дуже цікаві сцени, але…

Здається, інколи вони підігравали своїм улюбленим птахам. Наприклад, я ніколи не повірю, що хтось з доброї волі згодиться на те, щоб пара галасливих пінгвінів все літо гніздувалась на його подвір’ї й кожного божого дня прямувала на рибалку через кухню та вітальню. А ввечері у зворотному напрямку. 🙂 Крім того, робітники, що косять галявину в одній зі сцен, з’явилися дуже вже вчасно. Ну а каракала у сьомому епізоді, скоріше за все, відволікли навмисно.

Цікаво, що зйомки серіалу проходили у 2020 році, тобто, глядачі можуть побачити не тільки часи туристичного буму у Саймонстауні, але й деякий занепад містечка під час карантину у ПАР. З іншого боку, дикі звірі, що раптово з’явилися на вулицях, додали останнім епізодам напруги.

Незважаючи на деяке втручання в документальний процес, «Місто пінгвінів» / Penguin Town — все одно дуже гарний серіал про живу природу, який варто подивитися всією родиною, звісно, на найбільшому екрані у домі. Насправді Netflix треба подякувати хоча б за такі шоу, вони у цього сервісу насправді відмінні.

P.S. Радимо оригінальну англійську аудіодоріжку та українські субтитри. Дуже тішить, що українське озвучення (наприклад, подивитесь рідною мовою Love, Death & Robots) чи принаймні українські субтитри з’являються у все більшій кількості фільмів та серіалів Netflix.