Love, Death & Robots: лучшее, что случилось с Netflix

Анимационная фантастическая антология Love, Death & Robots – это лучшее, что случилось с Netflix с момента появления у компании стримингового сервиса. Если вы по какой-то причине еще не посмотрели этот сборник короткометражек, бросайте все и смотрите прямо сейчас.

Love, Death & Robots Жанр фантастика, анимационная антология

Создатели Тим Миллер, Дэвид Финчер

Над антологией работали Blur Studio, Pinkman.TV, Studio La Cachette, Blow Studio, Unit Image, Red Dog Culture House, Able & Baker, Axis Studios, Platige Image Studio, Sony Pictures Imageworks, Passion Animation Studios, Виталий Шушко, Digic Pictures, Atomic Fiction, Sun Creature Studio

Канал Blur Studio, Netflix

Год выпуска 2019

Серий 18

Сайты IMDb

Love, Death & Robots – это 18 короткометражных анимационных фильмов (один из них игровой фильм с мультипликационной вставкой) разной длительности, нарисованных разными студиями совсем в разных стилях, относящихся к различным жанрам. Единственное, что объединяет эти 18 картин – все они основаны на отличных фантастических рассказах, тщательно отобранных создателями антологии.

Длительность мультфильмов варьируется от 6 до 17 минут, так что всю антологию реально посмотреть за один присест, впрочем, не факт, что вам не захочется пересмотреть некоторые эпизоды по два-три раза, смакуя детали, качество рисовки, дизайн персонажей и мира. Некоторые мультфильмы хочется тут же получить в виде полнометражных фильмов или даже сериалов, но совсем не факт, что это стоит делать. Формат короткого фантастического рассказа – очень сильная, завершенная форма, позволяющая включить фантазию читателя/зрителя после окончания истории. И в случае с Love, Death & Robots эта жанровая особенность работает на все сто. Истории хочется додумывать после их завершения, и это, пожалуй, самая большая похвала авторам.

В Love, Death & Robots есть истории на любой вкус. Боевая фантастика, классический sci-fi в стиле 60-х, сюрреалистическая история совсем в духе Филиппа К. Дика, юмореска, достаточно злая сатира, философская притча – и все они по-своему хороши, желания пропустить какую-нибудь серию не возникает. Основой для мультфильмов послужили рассказы признанных мастеров жанра: Питера Гамильтона, Джона Скальци, Аластера Рейнольдса, Кена Лю, Джо Ландсдейла, Майкла Суэнвика и других авторов. Если вы любите научную фантастику, то наверняка знаете эти фамилии. Кстати, как это ни смешно, но хорошая литературная основа — чуть ли не единственный недостаток антологии. Если вы читали много фантастики, вы будете узнавать и конкретные рассказы, и характерные сюжетные ходы. Впрочем, это скорее придирка, чем реальный недостаток.

Примечателен состав авторов антологии, как тех, кто руководил отбором истории и наблюдал за процессом в целом, так и ответственных за конкретные эпизоды. Создателем сериала, осуществлявшим мониторинг всей серии и работавшим над некоторыми эпизодами, значится Тим Миллер, мультипликатор и создатель визуальных эффектов, режиссер первого Deadpool и грядущего Terminator: Dark Fate (2019). Он же в свое время отвечал за видеовставки в таких играх как Hellgate: London (2007), Mass Effect 2 и Star Wars: The Old Republic. Кроме того, Тим Миллер — один из основателей Blur Studio, помогавшей другим командам, работавшим над проектом, и самостоятельно создавшей эпизоды Sonnie’s Edge, Suits и Shape-Shifters. Blur Studio плотно работает с игровой индустрией, ее сотрудники создавали видеоролики в таких играх как Grand Theft Auto: San Andreas, Star Wars: The Old Republic, Star Wars: The Force Unleashed II и трейлеры игр Batman: Arkham City, Batman: Arkham Origins и Batman: Arkham Knight.

Еще одним человеком, ответственным за создание Love, Death & Robots, является Дэвид Финчер, режиссер Alien 3, The Game, Fight Club, Zodiac, The Curious Case of Benjamin Button, The Social Network, The Girl with the Dragon Tattoo и Gone Girl. Еще в 2008 г. он вместе с Тимом Миллером мечтал снять сборник коротких фантастических историй в стиле комиксов.

В работе над сценариями мультфильмов антологии Love, Death & Robots Тиму Миллеру помогал Филип Джелатт, сценарист игры Rise of the Tomb Raider и одного из самых недооцененных фантастических фильмов современности – Europa Report (2013).

Вообще, связь с игровой индустрией есть почти у всех студий и личностей, работавших над антологией. Например, дизайном персонажей для эпизода Sonnie’s Edge занимался Седрик Пейраверны, концепт-художник серии Dishonored. Для Blur Studio рисовали также Майк Хилл, концепт-дизайнер, работавший над серией Call of Duty и Horizon: Zero Dawn, Даррен Бартли (Ryse: Son of Rome), Давид Паже (Assassin’s Creed Odyssey) и Войтек Фус (The Witcher 3: Wild Hunt, Detroit: Become Human). Отличная компания.

Ответственная за эпизоды Ice Age и Secret War венгерская студия Digic Pictures тоже хорошо знакома игрокам. За 17 лет она успела поработать над видеороликами и трейлерами к десяткам игр. Например, к League of Legends, Destiny 2, Call of Duty: WWII, всей серии Assassin’s Creed, начиная с Assassin’s Creed II и включая самый гениальный игровой трейлер в истории, The Last Guardian, Halo 4, Mass Effect 3, Dragon Age 2 и множеству других.

Один из самых необычных фильмов в подборке, The Witness, был создан студией Pinkman.TV. Альберто Миэльго, режиссёр, сценарист и художник студии, работал в том числе и над взявшим «Оскар» анимационным фильмом Spider-Man: Into the Spider-Verse. Впрочем, в подборке засветилась и сама Sony Pictures Imageworks, они нарисовали невероятно реалистичную военную драму Lucky 13.

Unit Image, студия, работавшая над самой впечатляющей с точки зрения графики короткометражкой, Beyond the Aquila Rift, тоже сотрудничает с игровой индустрией. Они работали над роликами первого The Division, The Crew и The Crew 2, World of Tanks, Ghost Recon Wildlands, Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, For Honor, The Sinking City и Beyond Good & Evil 2.

Вообще, если говорить про графику, то те из серий, которые сделаны в реалистическом ключе, просто поражают проработкой деталей, освещением, реализацией человеческой кожи, волос, ткани и т.д. Совершенно фантастический уровень. В той же Beyond the Aquila Rift я только через 10 секунд понял, что это мультфильм, а не художественный фильм. Впрочем, не графикой единой, те же нарочито простые Alternate Histories, Zima Blue, When The Yogurt Took Over или Sucker of Souls берут стилем. А выполненные в стиле классической анимации Good Hunting и Fish Night вообще одни из самых красивых работ в подборке.

Фильмы, входящие в состав Love, Death & Robots, очень разные, некоторые чуть слабее, некоторые сильнее, но изъять хоть что-то из этой подборки кажется кощунством. Love, Death & Robots хороша именно в том виде, в котором она выпущена. И, повторюсь, это лучшее, что выходило на Netflix с момента его создания и, возможно, лучшая анимационная работа этого года вообще. Жаль, «Оскары» не дают за антологии.

Да, и не стоит показывать Love, Death & Robots детям, это подборка фильмов для взрослых: секс, обнаженная натура, насилие и смерть здесь есть почти во всех эпизодах.

P.S. Побочный эффект просмотра Love, Death & Robots – желание вновь начать читать короткие фантастические рассказы, жанр, незаслуженно забытый в последнее время.