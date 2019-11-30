Не „Бегущим по лезвию“ единым: лучшие экранизации книг Филипа Дика

Экранизация книги Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах» получила название «Бегущий по лезвию» и, несмотря на провальные кассовые сборы, стала культовой. События в картине начинаются в ноябре 2019 года, и когда, как не сейчас, вспомнить, что по творчеству этого маститого писателя выходило много других фильмов, но часто зрители не знают об этом. Мы решили исправить эту несправедливость и собрали в одном месте лучшие экранизации знаменитого писателя-фантаста.

Вспомнить все/Total Recall

В 1990 году вышел фантастический блокбастер «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Фильм снят на основе рассказа Филипа Дика «Мы вам все припомним», по сюжету которого офисный работник решает внедрить в голову ненастоящие воспоминания о найме в секретную службу. Дальше выясняется, что они-то как раз и реальные, а офисная жизнь клерка «вшита» в голову секретного агента.

После утверждения на главную роль накачанного Шварценеггера профессию героя заменили на строителя, а из рассказа оставили только начало. В 2012 году вышла новая и неоднозначная экранизация с Колином Фарреллом, но многим больше по душе версия 1990 года.

Крикуны/Screamers

Очень близким к повести Филипа Дика «Вторая модель» оказался фильм 1995 года «Крикуны» с Питером Уэллером в главной роли. По сюжету в далеком будущем война между корпорациями за некую планету с ресурсами привела к созданию роботов-убийц. Сначала железяки уничтожали тех, кто воевал на вражеской стороне, но потом эволюционировали и начали убивать всех людей без разбору.

«Крикуны» был относительно бюджетным фильмом даже для тех лет, но картина до сих пор радует приятной графикой, отличной атмосферой и неожиданными поворотами сценария. Прекрасно показал себя и актер Питер Уэллер, известный по роли «Робокопа».

Пришелец/Impostor

В 2001 году по одноименному рассказу Филипа Дика вышел фантастический фильм «Пришелец». В 2044 году Землю атаковали инопланетяне с Альфа Центавры. Города покрыли защитными куполами, а война с захватчиками ведется не только в космосе. В 2079 году ученый Спенсер Олхэм придумывает оружие против захватчиков, но тоталитарное правительство хватает его, считая, что он репликант — кибернетическая машина пришельцев, созданная, чтобы проникать за купол и взрывать людские поселения.

«Пришелец» — пожалуй, самая неудачная и посредственная картина в нашем списке и однозначно провальная финансово. При бюджете в 40 млн долларов сборы составили 8 млн. Тут много скопировано со «Звездного десанта» Пола Верховена, но вместе с этим картина радует приятной графикой и атмосферой уютной фантастики прошлого. Если вы переживете нелогичный сюжет и слабую игру актеров, то рассмотрите в «Пришельце» знаковую фантастику 2000-х — наивную, раздражающую и обаятельную одновременно.

Особое мнение/Minority Report

Повесть «Особое мнение» легла в основу одноименного фильма Стивена Спилберга, выпущенного в 2002 году. В 2054 году с помощью людей-провидцев власти научились предсказывать преступления, а специальный отдел арестовывает человека не за убийство, кражу или другую провинность, а лишь за саму попытку. Однажды в этом обвиняют главу спецотряда Джона Эндертона (Том Круз). Думая, что его подставили, герой бежит и пытается выяснить правду.

В отрыве от повести Дика фильм смотрится как добротный фантастический экшен с голливудской звездой и маститым режиссером. Само же произведение намного глубже экранизации, а главная мысль такова — способность видеть, что будет дальше, влияет на будущее и меняет его. Пару лет назад даже пытались снять сериал-продолжение, но эта затея провалилась на первом же сезоне.

Час расплаты/Paycheck

В 2003 году по мотивам рассказа «Полный расчет» вышел фантастический фильм «Час расплаты» с Беном Афлеком и Умой Турман. Картина рассказывает об инженере Майкле Дженнигсе, который работает над суперсекретными технологиями. Главный недостаток таких исследований — герою постоянно стирают память, чтобы он случайно, или специально, не «слил» информацию на сторону.

Однажды Майклу предлагают отработать три года еще в одном проекте, после чего ему сотрут это время, но взамен дадут много денег и отпустят. По окончании контракта герой понимает, что его лишили последних трех лет, но вместо вознаграждения дали конверт с набором странных вещей. Выясняется, что он сам отказался от богатства, заменив награду бесполезными, на первый взгляд, предметами. Теперь надо выяснить, зачем так делать и куда приведут вещи из конверта.

При бюджете в 60 млн долларов картина даже не собрала 100 млн в прокате, да и критики оценили фильм как очередную проходную фантастику. В то же время, «Час расплаты» — затягивающее кино, с витиеватым сюжетом и достойной игрой актеров. Но, как и в большинстве случаев, в экранизации почти ничего не осталось от рассказа Филипа Дика.

Помутнение/A Scanner Darkly

«Помутнение» — странное визуальное чудо, где мультик и фильм слились воедино. Картина, основанная на одноименном романе Дика, вышла в 2006 году и рассказывает о будущем, где Америкой правит новый наркотик. Полицейский под прикрытием Роберт Арктор (Киану Ривз) внедряется в банду наркоманов, чтобы определить главных поставщиков. Со временем герой сам становится зависимым и попадает в клинику, где явно что-то происходит.

С таким странным визуальным стилем «Помутнение» зайдет далеко не всем, но если вы любите эксперименты в кино и сюрреализм, то обязательно посмотрите этот фильм.

Пророк/Next

От рассказа Филипа Дика «Золотой человек» в картине 2007 года с Николасом Кейджем и Джулианной Мур осталось лишь главное фантастическое допущение — герой умеет видеть будущее, но только на две минуты вперед. Естественно, его преследуют спецслужбы США, чтобы использовать в секретных операциях. Тот, конечно же, не хочет с ними связываться и скрывается.

«Пророк» — неплохой фильм для поклонников игр со временем. К тому же, это одна из последних более или менее адекватных картин с Кейджем в главной роли, но до оригинального рассказа Дика ей далеко.

Меняющие реальность/The Adjustment Bureau

«Меняющие реальность» — еще одна качественная, но вольная экранизация рассказа Дика «Команда корректировки», вышедшая в прокат в 2011 году. Главный герой Дэвид Норрис (Мэтт Дэймон) случайно выясняет, что все события в его жизни заранее спланированы и не зависят от его выбора человека или предпочтений. План будущего для каждого составляет секретная организация с загадочными людьми, наделенными сверхсилой. Но именно они убрали из жизни героя девушку Элизу (Эмили Блант), поэтому Дэвид решает идти до конца.

«Меняющие реальность» чем-то напоминают «Матрицу». В то же время, картина сделана визуально беднее и посредственнее, хотя и снята намного позже и за почти такие же деньги. Но если не проводить параллели, то фильм выглядит достойно и заслуживает нескольких часов вашей жизни.

Человек в высоком замке/The Man in the High Castle

Последняя экранизация в нашей подборке — не фильм, а телесериал «Человек в высоком замке». Снятый по одноименному и, пожалуй, самому популярному роману Филипа Дика, этот телепроект — не классическая фантастика, а антиутопия и альтернативная история.

В здешнем мире Германия и Япония выиграли Вторую мировую войну и разделили территорию США между собой. Но у некоторых людей появляются пленочные фильмы, где исход войны другой, и Гитлер проиграл. Оккупанты изымают найденные пленки и охотятся на их создателей, а параллельно с ними эти кинохроники нужны местным повстанцам, чтобы вдохновить людей на борьбу.

Проект стартовал в 2015 году, на днях вышел заключительный 4-й сезон. Сериал хвалят за отличную актерскую игру, качественные съемки и проработанный сюжет. Стриминговый сервис Amazon, где выходит «Человек в высоком замке», признал его одним из самых успешных телешоу за свою историю.