Observation: человеко-машинный интерфейс





Предыдущий проект студии No Code, хоррор/адвенчура Stories Untold, явно навеянная сериалом Stranger Things и классической The Twilight Zone, вызвала противоречивую реакцию публики – кто-то остался в восторге от необычного подхода авторов к повествованию, кто-то посчитал себя обманутым. Похоже, подобная судьба ожидает и новую интерактивную историю студии – научно-фантастическую адвенчюру Observation.

Observation Жанр интерактивная история

Платформы Windows, PlayStation 4

Языки русский, английский

Разработчики No Code

Издатель Devolver Digital

Сайты Epic Game Store

Все это мы уже не раз видели. Космическая станция, странное происшествие, единственный уцелевший, который должен разобраться в том, что происходит на борту и попытаться выжить. Впрочем, в этот раз выживший не совсем один, у доктора Эммы Фишер есть напарник, S.A.M., искусственный интеллект орбитальной станции Observation. Именно S.A.M. станет глазами и руками Эммы и поможет ей привести станцию в порядок, насколько это вообще возможно и уместно.

Скажем прямо, необычный ракурс повествования выглядит действительно очень свежо, по крайней мере поначалу. Такое впечатление, что вы играете за HAL 9000 и так или иначе вынуждены будете нанести вред единственному выжившему члену экипажа. Вообще аналогий между 2001: A Space Odyssey и Observation настолько много, что вы устанете их считать. Причем не только визуальных, но порой звуковых и даже сюжетных.

Сама станция Observation показана в игре очень реалистично. С различными компьютерными интерфейсами в сегментах разных стран; с надписями на языках хозяев секций; с крепежом инструментов и ноутбуков, как на современной МКС; с устаревшими на всю жизнь операционными системами и UI. Да что там, те самые Автономные Сферы, к которым может подключаться S.A.M. – это ничто иное, как следующая итерация тестируемых на МКС прямо сейчас Astrobee.

С точки зрения геймплея Observation – легкая адвентюра или же интерактивная история. Вы, в роли S.A.M., должны выполнять команды доктора Фишер, переключаясь между камерами в разных отсеках, взаимодействуя с подсистемами станции, «переселяясь», если это необходимо, в Автономные Сферы и даже выходя в открытый космос. Вы будете бороться за живучесть станции, попутно восстанавливая собственную память и пытаясь разобраться в том, что же здесь все-таки произошло и какова ваша, как компьютера станции, первоочередная миссия.

Никаких экстрасложных головоломок в игре нет, все задания в Observation – это не очень быстрые QTE. Время от времени вам придется разве что поискать спрятанные рядом коды доступа или схемы подключения. Больше проблем приносит сама навигация по станции, особенно тогда, когда карта Observation недоступна. Вот здесь легко поддаться панике и заработать тошноту.

Впрочем, собственно хоррор составляющей в игре практически нет. Никто не бросится на вас из темноты и не напугает громким криком. Observation скорей давит на вас гнетущей атмосферой и неопределенностью, а еще… дико раздражает отсутствием логики. Опираясь на современный уровень развития космической техники и на реализм в использовании многочисленных приборов и систем станции, авторы полностью игнорируют несколько вещей, ломающих всю логику повествования и полностью подрывающих веру в него.

Observation – низкоорбитальная околоземная научная станция сложной конфигурации. Она не могла попасть туда, куда она попала по сюжету, ни при каких условиях. Никогда. Но Эмма, тренированный вроде бы астронавт, кажется полностью игнорирует этот факт. Строительство такой станции или ее двойника требует настолько мощных финансовых вложений и кооперации различных государств и служб, что его просто невозможно провести тайно. Эмма игнорирует и это, такое впечатление, что она просто не хочет видеть некоторые очевидные вещи. Впрочем, дальше наш бравый доктор будет игнорировать очень многие странные вещи, происходящие вокруг, как и выходить в открытый космос в скафандре для взлета/посадки, вообще не снабженном автономной системой жизнеобеспечения. Что это вообще такое, господа из No Code? Зачем вся эта красивая история, если она буквально на глазах разваливается?

Такое впечатление, что в No Code решили сделать собственный микс из классических «2001: Космическая одиссея» и «Солярис», вот только талантов сэра Артура Кларка и пана Станислава Лема авторам явно не хватило. С одной стороны, некоторые события в игре просчитываются слишком уж просто, с другой, часть решений и реакций Эммы вообще лишены смысла.

Да, Эмма и S.A.M. пытаются в самом конце объяснить, почему они сделали то, что сделали, но звучит это настолько неубедительно, что Observation оставляет после себя прямо-таки зияющие ощущение пустоты и сожаления о совершенно бесцельно потраченных 4 часах. И даже густая sci-fi атмосфера игры не позволяют смириться с такой беспомощностью финала.

Интересно, что в игре вроде бы есть некоторые сюжетные развилки. Так, я, например, допустил грубую ошибку в самом начале работы с Эммой, мало того, эта ошибка привела к нарушению целостности станции и, по словам доктора, должна будет аукнуться нам в будущем, но… я так и не узнал, повлиял ли тот провал хоть на что-то. Мало того, S.A.M. может отказаться сотрудничать с Эммой в самом начале, буквально в первые пять минут игры, предпосылки для этого есть. Приведет ли это к сюжетной развилке я тоже не знаю. И, если честно, не горю желанием проверять, ведь, даже несмотря на возможные развилки, реиграбельность этой адвенчюры стремится к нулю – вы уже знаете, чем все закончится, играть второй раз неинтересно. Возможно этой игре было бы комфортней в формате бюджетного инди-фильма, чем интерактивной истории.

Бесспорно, концовка Observation, как и некоторые события в ее середине, вызовут появление массы фанатских толкований. Несомненно, найдутся те, кого игра покорит своей атмосферой и необычным взглядом на историю. Но, как по мне, Observation мало чем отличается от еще одного научно-фантастического проекта подобного рода, адвенчуры The Station. Неплохая вроде бы задумка, но с реализацией что-то пошло не так. Чем тратить четыре часа на эту игру, лучше, как мне кажется, пересмотреть оригинальный 2001: A Space Odyssey. Тем более, что он еще и короче.