Новости Устройства 07.01.2026 comment views icon

Acer на CES 2026: ноутбуки Aspire AI, Swift AI, Predator и Nitro, мониторы, 5G и электросамокат

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Acer на CES 2026: ноутбуки Aspire AI, Swift AI, Predator і Nitro, монітори, 5G та електросамокат

На выставке CES 2026 в Лас-Вегасе Acer показала сразу несколько линеек ноутбуков, которые объединяет общая идея: максимум возможностей искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Компания представила обновленные серии Aspire AI, Swift AI и игровые Predator и Nitro. Они выполнены на базе процессоров Intel Core Ultra серии 3 или AMD и поддерживают Copilot+ в Windows 11.

Aspire AI

Серия Aspire AI перешла на OLED-дисплеи и новейшие процессоры от Intel и AMD. Модели Acer Aspire 14 AI и Aspire 16 AI ориентированы на обучение, работу и повседневные задачи. Ноутбуки получили процессоры Intel Core Ultra серии 3, открывающие доступ к функциям Copilot+ PC в Windows 11, а также встроенные инструменты Acer на базе ИИ.

Acer на CES 2026: ноутбуки Aspire AI, Swift AI, Predator і Nitro, монітори, 5G та електросамокат

Обе модели доступны с OLED-дисплеями, а также с сенсорными или обычными экранами. Корпуса тонкие и легкие, с большими сенсорными панелями и шарнирами, которые позволяют раскрывать ноутбук на 180 градусов. Acer позиционирует эти модели как доступные по цене универсальные решения без жесткой привязки к одному сценарию использования.

Swift AI

Линейка Swift AI Copilot+ — это уже премиальный сегмент. Сюда входят модели Swift 16 AI, Swift Edge 14 AI, Swift Edge 16 AI, а также Swift Go 14 AI и Swift Go 16 AI.

Флагман Swift 16 AI оснащается процессорами вплоть до Intel Core Ultra X9 серии 3 с графикой Intel Arc, сенсорными OLED-дисплеями 3K с частотой обновления до 120 Гц и корпусом толщиной 14,9 мм. Acer отдельно подчеркивает наличие большой тактильной сенсорной панели и увеличенных клавиш с подсветкой.

Acer на CES 2026: ноутбуки Aspire AI, Swift AI, Predator і Nitro, монітори, 5G та електросамокат

Модели Swift Edge 14 AI и 16 AI весят менее 1 кг, но при этом соответствуют требованиям военного стандарта прочности. Они также получили сенсорные OLED-экраны с разрешением до 3K, панели Acer Multi-Control для управления медиа и конференциями, а также поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Спецпроекты
IPS-дисплей 120 Гц, Wi-Fi 6E, Intel Core i3-12100: огляд моноблока Prologix Optima PLC24A
Найкращі товари Anker зі знижками: що купити до Чорної п’ятниці 2025

Для тех, кому нужен баланс между ценой и возможностями, Acer предлагает Swift Go 14/16 AI. Эти модели оснащаются процессорами до Intel Core Ultra X9 388H, оперативной памятью LPDDR5x до 32 ГБ и SSD емкостью до 1 ТБ. Корпуса алюминиевые, с лазерной гравировкой, а набор портов включает Thunderbolt 4, USB Type-A и HDMI 2.1.

Predator

В игровом сегменте Acer показала флагманский ноутбук Predator Helios Neo 16S AI. В максимальной конфигурации он получил процессор Intel Core Ultra 9 386H и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 50-й серии. Устройство оснастили 16-дюймовым OLED-дисплеем (240 Гц, WQXGA+) и усовершенствованной системой охлаждения с вентиляторами AeroBlade 3D 5-го поколения и жидким металлом.

Acer на CES 2026: ноутбуки Aspire AI, Swift AI, Predator і Nitro, монітори, 5G та електросамокат

Игровой монитор Predator XB273U F6 — это первое в мире 27-дюймовое устройство, способное работать с частотой обновления 1000 Гц при разрешении 1280х720 пикселей (и 500 Гц при 2560х1440 пикселей). Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и охватывает 90% цветовой гаммы DCI-P3. Рядом с ним дебютировал Predator X34 F3 — изогнутый QD-OLED монитор с частотой 360 Гц и временем отклика 0,03 мс.

Также Acer анонсировала аксессуары: гарнитуру Predator Galea 570 с 50-мм динамиками и активным шумоподавлением ENC, а также мышь Predator Cestus 530 с сенсором PixArt PAW3395 и разрешением до 26 000 DPI. Стартовые цены для этих аксессуаров в Европе заявлены на уровне $149 и $99 соответственно.

Nitro

Для более широкой аудитории представлена серия Nitro V AI. Новые модели Nitro V 14 и V 16 AI (14 и 16 дюймов) базируются на процессорах Intel Core Ultra 3-й серии или AMD Ryzen AI 400-й серии, предлагая сбалансированную мощность для Copilot+ PC.

Acer на CES 2026: ноутбуки Aspire AI, Swift AI, Predator і Nitro, монітори, 5G та електросамокат

Veriton

Для бизнеса и профессионалов Acer представила Veriton RA100 AI Mini — компактную станцию объемом всего 2,8 литра. Несмотря на размер, она несет на борту процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 с производительностью NPU до 61 TOPS, поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7500 и до трех SSD общей емкостью 6 ТБ.

Другие устройства

Для творческих задач анонсировали монитор ProDesigner PE320QX с разрешением 6K (6016×3384 пикселей), сертифицированный по стандарту VESA DisplayHDR 600.

Маршрутизатор Predator Connect X7S 5G CPE сочетает 5G-подключение и трехдиапазонный Wi-Fi 7 со скоростью до 19 Гбит/с. Для путешествий создана мобильная точка доступа Acer Connect M4D 5G, которая весит менее 205 г и работает до 15 часов от аккумулятора.

Для быстрого передвижения по городу представлен электросамокат Predator ES Storm Pro. Он оснащен мотором мощностью 500 Вт (пиковая — 1200 Вт), что позволяет развивать скорость до 25 км/ч и преодолевать подъемы до 22%. Алюминиевая рама выдерживает до 120 кг, а запас хода составляет до 50 км.

Цены и доступность в Украине:

  • Predator XB273U F6: от 62 999 грн (февраль 2026).
  • Predator Helios Neo 16S AI: от 89 999 грн (март 2026).
  • Swift 16 AI: от 63 999 грн (март 2026).
  • Veriton RA100 AI Mini: от 59 999 грн (апрель 2026).
  • Predator ES Storm Pro: от 32 999 грн (март 2026).

Популярные новости

arrow left
arrow right
Первые независимые тесты DLSS 4.5 подтверждают значительное падение производительности на видеокартах предыдущих поколений
Плавность движений: утилита ShaderBeam имитирует ЭЛТ-экран на мониторах с высокой частотой обновления
Lenovo "засветила" ноутбук с раздвижным дисплеем: широкоэкранный Legion Pro Rollable покажут на CES 2026
Дефицит памяти ударил по рынку: продажи материнских упали на 50%, производители ПК оттягивают подорожание
Новые мониторы LG: первый в мире 5K MiniLED с ИИ-апскейлингом, первый 39" 5K2K OLED и 52" 5K2K
Ультрабюджетный хит: монитор Xiaomi A27i 2026 получил 144 Гц, на треть большую яркость и контрастность
ASUS обновила Zenbook, Vivobook, ROG и ProArt: OLED, новые чипы и автономность до 33 часов
Программист превратил читалку E-ink в компьютерный монитор
Тест OLED-монитора в течение 21 месяца: большинству не стоит бояться выгорания, но есть нюансы
Официально: NVIDIA представила DLSS 4.5, 6x MFG и мониторы с G-SYNC Pulsar
Intel анонсировала Core Ultra 300: до +77% игровой производительности
Без Windows: Huawei запускает новую линейку ПК на собственных процессорах Kirin 9000X
Apple разрабатывает iMac OLED, — источники среди поставщиков
3D без очков: Samsung анонсирует 6K-монитор с отслеживанием глаз
Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus: 10-ядерный конкурент Core Ultra 7 265U
Как раскрывается Lenovo Legion Pro Rollable: характеристики и описание механизма
Китайцы нашли "древнейший ПК" в мире возрастом 2000 лет
HKC создала экономичный дисплей для ноутбуков: частота от 1 до 60 Гц и сверхнизкое энергопотребление
Minisforum представила ПК X1 Lite за $280 с OCuLink для внешних видеокарт
Линейка Lenovo ThinkPad 2026: от ноутбуков до моноблока с двойным экраном
Samsung анонсировала мониторы Odyssey 2026: рекордные 1040 Гц и 6K 3D без очков
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить