Acer на CES 2026: ноутбуки Aspire AI, Swift AI, Predator и Nitro, мониторы, 5G и электросамокат

На выставке CES 2026 в Лас-Вегасе Acer показала сразу несколько линеек ноутбуков, которые объединяет общая идея: максимум возможностей искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Компания представила обновленные серии Aspire AI, Swift AI и игровые Predator и Nitro. Они выполнены на базе процессоров Intel Core Ultra серии 3 или AMD и поддерживают Copilot+ в Windows 11.

Aspire AI

Серия Aspire AI перешла на OLED-дисплеи и новейшие процессоры от Intel и AMD. Модели Acer Aspire 14 AI и Aspire 16 AI ориентированы на обучение, работу и повседневные задачи. Ноутбуки получили процессоры Intel Core Ultra серии 3, открывающие доступ к функциям Copilot+ PC в Windows 11, а также встроенные инструменты Acer на базе ИИ.

Обе модели доступны с OLED-дисплеями, а также с сенсорными или обычными экранами. Корпуса тонкие и легкие, с большими сенсорными панелями и шарнирами, которые позволяют раскрывать ноутбук на 180 градусов. Acer позиционирует эти модели как доступные по цене универсальные решения без жесткой привязки к одному сценарию использования.

Swift AI

Линейка Swift AI Copilot+ — это уже премиальный сегмент. Сюда входят модели Swift 16 AI, Swift Edge 14 AI, Swift Edge 16 AI, а также Swift Go 14 AI и Swift Go 16 AI.

Флагман Swift 16 AI оснащается процессорами вплоть до Intel Core Ultra X9 серии 3 с графикой Intel Arc, сенсорными OLED-дисплеями 3K с частотой обновления до 120 Гц и корпусом толщиной 14,9 мм. Acer отдельно подчеркивает наличие большой тактильной сенсорной панели и увеличенных клавиш с подсветкой.

Модели Swift Edge 14 AI и 16 AI весят менее 1 кг, но при этом соответствуют требованиям военного стандарта прочности. Они также получили сенсорные OLED-экраны с разрешением до 3K, панели Acer Multi-Control для управления медиа и конференциями, а также поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Для тех, кому нужен баланс между ценой и возможностями, Acer предлагает Swift Go 14/16 AI. Эти модели оснащаются процессорами до Intel Core Ultra X9 388H, оперативной памятью LPDDR5x до 32 ГБ и SSD емкостью до 1 ТБ. Корпуса алюминиевые, с лазерной гравировкой, а набор портов включает Thunderbolt 4, USB Type-A и HDMI 2.1.

Predator

В игровом сегменте Acer показала флагманский ноутбук Predator Helios Neo 16S AI. В максимальной конфигурации он получил процессор Intel Core Ultra 9 386H и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 50-й серии. Устройство оснастили 16-дюймовым OLED-дисплеем (240 Гц, WQXGA+) и усовершенствованной системой охлаждения с вентиляторами AeroBlade 3D 5-го поколения и жидким металлом.

Игровой монитор Predator XB273U F6 — это первое в мире 27-дюймовое устройство, способное работать с частотой обновления 1000 Гц при разрешении 1280х720 пикселей (и 500 Гц при 2560х1440 пикселей). Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и охватывает 90% цветовой гаммы DCI-P3. Рядом с ним дебютировал Predator X34 F3 — изогнутый QD-OLED монитор с частотой 360 Гц и временем отклика 0,03 мс.

Также Acer анонсировала аксессуары: гарнитуру Predator Galea 570 с 50-мм динамиками и активным шумоподавлением ENC, а также мышь Predator Cestus 530 с сенсором PixArt PAW3395 и разрешением до 26 000 DPI. Стартовые цены для этих аксессуаров в Европе заявлены на уровне $149 и $99 соответственно.

Nitro

Для более широкой аудитории представлена серия Nitro V AI. Новые модели Nitro V 14 и V 16 AI (14 и 16 дюймов) базируются на процессорах Intel Core Ultra 3-й серии или AMD Ryzen AI 400-й серии, предлагая сбалансированную мощность для Copilot+ PC.

Veriton

Для бизнеса и профессионалов Acer представила Veriton RA100 AI Mini — компактную станцию объемом всего 2,8 литра. Несмотря на размер, она несет на борту процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 с производительностью NPU до 61 TOPS, поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7500 и до трех SSD общей емкостью 6 ТБ.

Другие устройства

Для творческих задач анонсировали монитор ProDesigner PE320QX с разрешением 6K (6016×3384 пикселей), сертифицированный по стандарту VESA DisplayHDR 600.

Маршрутизатор Predator Connect X7S 5G CPE сочетает 5G-подключение и трехдиапазонный Wi-Fi 7 со скоростью до 19 Гбит/с. Для путешествий создана мобильная точка доступа Acer Connect M4D 5G, которая весит менее 205 г и работает до 15 часов от аккумулятора.

Для быстрого передвижения по городу представлен электросамокат Predator ES Storm Pro. Он оснащен мотором мощностью 500 Вт (пиковая — 1200 Вт), что позволяет развивать скорость до 25 км/ч и преодолевать подъемы до 22%. Алюминиевая рама выдерживает до 120 кг, а запас хода составляет до 50 км.

Цены и доступность в Украине: