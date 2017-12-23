Oriental Empires: хочешь мира – готовься к войне

2017 г. – не самый удачный в плане глобальных стратегий. По большому счету, в текущем году в этом поджанре вышло всего два проекта. Фантастическая Endless Space 2 и историческая Sid Meier’s Civilization VI. Причем к последней есть масса вопросов, а на сегодня она проигрывает по числу игроков в онлайн даже старушке Civ V, справившей недавно свое семилетие. В данной ситуации у нас нет объяснения, почему мы пропустили еще одну глобальную стратегию Oriental Empires, вышедшую в середине сентября. Вероятно, виной тому непривычная для европейцев тематика, ведь эта стратегия посвящена исключительно истории Китая, а не всего мира, как серия Civilization. Что ж, лучше позже, чем никогда, тем более что год еще не закончился, а на новогодней распродаже игру можно взять со скидкой 40%.

Oriental Empires Жанр пошаговая стратегия

Платформы Windows

Разработчики Shining Pixel Studios

Издатель Iceberg Interactive

Сайты orientalempires.com, Steam

Китаю и Индии фатально не везет на уроках истории в школе. Эти темы расположены в самом конце учебника, так что зачастую учителя предлагают изучить их самостоятельно, вместо этого отводя последние в году уроки повторению пройденного или контрольным работам. А зря. Во-первых, истории самых больших стран мира, которые могут вскоре перехватить лидерство у западных демократий, стоит все-таки уделять должное внимание. Во-вторых, эта история не менее, а порой и более насыщенная и интересная, чем история Европы и США, которой традиционно уделяют основное внимание в школе.

Давайте исходить из того, что вы ничего не знаете об истории Китая до XX века. И название народностей Шан, Цинь, Ба, Цюаньжуны, Шу, Минь Юз, Сяньби и Белые Ди ни о чем вам не говорят. Скорее всего, не знакомы вы и с такими понятиями как Эпоха Вёсен и Осеней, период Сражающихся царств, эпоха Шестнадцати варварских государств и период Пяти династий и десяти царств. Что ж, если вы перед началом игры не решитесь пробежать хотя бы статью Википедии об истории Китая, наверняка вам захочется сделать это поздней, уже во время игры в Oriental Empires.

Oriental Empires охватывает 3000 лет китайской истории примерно с 1500 г. до н. э. по 1500 г. н. э., то есть до появления огнестрельного оружия и прибытия европейских варваров. Карта Великой кампании охватывает весь Китай, Монголию и даже часть Сибири, так что здесь есть все, что душа пожелает – тайга, горы, реки, пустыня на севере и тропические леса на юге. Причем в Oriental Empires горы и крупные реки – это действительно непроходимый рубеж, чтобы попасть в определенные области, придется искать обходные пути. Всего в игре представлено шестнадцать народностей Китая, Монголии и Сибири, которые в разные времена играли важную роль в истории Поднебесной. Причем за некоторые из них нельзя играть с самого начала, а только после прохождения 120 ходов кампании, то есть достижения эпохи Сражающихся царств, когда эти народности вышли на историческую сцену. Вообще, базовая длина Великой кампании здесь – 300 ходов, как в той же Civilization, но, если у вас в запасе есть еще одна жизнь, вы можете установить и совершенно нереальную длину кампании в 9950 (!!!) ходов.

Все традиционно начинается с одного поселения, сеттлеров и отряда ополчения. Гексагональная сетка, постройка ферм, выбор направлений исследований… стоп, вот здесь и появляются первые отличия. Во-первых, в Oriental Empires сразу четыре «технологических» древа, исследования в которых ведутся одновременно: Могущество, Ремесло, Философия, Знания. Открытия в первой области позволяют увеличивать Могущество вашей династии, влияющее на склонность подданных к повиновению, а соседей – к осторожности и уважению, и определяющее число поселений, которыми вы можете управлять без риска постоянных восстаний. Вторая область, Ремесло – это, как правило, прикладные знания, влияющие на появление новых товаров, торговлю и армию. Исследования в области философии дают очки Культуры, влияющие на склонность населения к бунтам, позволяющие строить определенные религиозные сооружения и одержать в итоге Культурную победу. Знания – это открытия, связанные с письменностью, математикой, земледелием и т.д.

Интересно, что скорость исследования совершенно не зависит от построенных вами библиотек, университетов и собранных с полей лампочек «открытий». Темп исследований зависит от особенностей определенной нации (кочевники не очень сильны в математике и литературе), а также от небольших бонусов, получаемых от определенных открытий. А так, если на исследование бамбуковых пластин (первые китайские «книги») нужно потратить 13 ходов, значит, это всегда будет 13 ходов. Так что ситуации, когда вы обогнали соперников на две технологические эпохи и приехали в гости к вооруженным палками варварам на танках, здесь в принципе невозможны. Непривычно, но, как нам кажется, более реалистично.

При этом большинство исследований – это не какие-то абстрактные математика, литература и письменность, а вполне приземленные и практичные вроде бамбуковых пластин для письма, стремен, керамической черепицы, бумажных денег, стен из утрамбованной земли, облицовки стен, пороха, ракет, вэйци (го), кормового руля, компаса, пластинчатого панциря, тяжелого арбалета и т.д.

Непривычной кажется и система найма войск. Во-первых, вы получаете отряды совершенно бесплатно, объявив призыв. Вот только в каждом из городов можно призывать лишь определённое (повышаемое за счет строительства военных зданий) число отрядов, причем часть лишь из числа знати, а часть из крестьянства. При этом следующий набор можно будет провести очень нескоро, особенно это касается поселенцев, так что быстро застроить все вокруг своими городами не получится.

Призыв знати повышает недовольство аристократов, но понижает волнение среди крестьянства. И наоборот, нанимать в армию крестьян в городе, где и так чувствуется напряжение – опасное занятие, такая крестьянская армия очень легко переходит на сторону восставших. А восстания в Oriental Empires – это страшно. В итоге, с такой системой найма войск не имеет смысл содержать огромную армию в мирное время, всегда (ну ладно, почти всегда) можно собрать войско с началом боевых действий. С развитием технологий место голого и босого ополчения займет конница в пластинчатых доспехах, боевые колесницы, осадные орудия, а ближе к концу игры даже ракеты и артиллерия.

Боевые действия, да и все перемещения юнитов в Oriental Empires происходят одновременно, после нажатия кнопки “конец хода”. Так что ваши солдаты вполне могут закончить свой марш в точке, которую армия противника уже покинула. Если же войска сошлись – начинается сражение. Хотя чисто визуально битвы в Oriental Empires напоминают тактические бои в играх серии Total War, здесь все конфликты решаются в автоматическом режиме. Вы можете разве что задать построение, ориентацию фронта и тактику для каждой из армий, придать им полководца, в том числе лично властителя или его наследника. Бои начинаются после соприкосновения первых отрядов, но, если вы отправили в одну точку несколько армий, подкрепления будут появляться по ходу боя в зависимости от времени, потраченного на перемещение. Битвы, особенно осады, получаются весьма красочными и происходят на той же общей карте. Благодаря плавной системе зумирования вы можете и отдалиться так далеко, что местность превратится действительно в карту с условными обозначениями, и приблизиться настолько близко, что станет виден каждый отдельный пехотинец и оружие в его руках.

Осады – это совершенно отдельная история. Взять город, окруженный даже простой земляной стеной – развлечение серьезное, не на один десяток ходов, да и то, если у вас в отряде будут хоть какие-то войска, способные пробить брешь в стене или сжечь ворота. Хотя бы лучники с горящими стрелами, а лучше стенобитные машины или катапульты. Пехота будет только глупо топтаться под стенами и терять людей от обстрела и болезней. Я в течение почти ста ходов наблюдал, как огромные объединенные армии Шан и Хань убивались о последний оставшийся город Цинь. Да и с собственными северными мятежниками, засевшими в укреплённом поселении, я разбирался больше двадцати ходов.

Впрочем, что мы все о войне. Надо же уделить внимание и финансовым вопросам, кто-то ведь должен финансировать военные игры аристократии. Здесь в Oriental Empires все тоже необычно. Основа экономики – фермерские хозяйства, платящие налоги, и торговля. Крестьяне – люди подневольные, так что постройка ферм, ирригация, расчистка лесов, террасирование холмов и прокладка дорог здесь совершенно бесплатные, но могут происходить только в окрестностях города. Специальных юнитов-строителей нет. Но эта бесплатность может выйти вам боком: крестьяне, замученные трудовой повинностью, начинают роптать, а не дай бог в этот же период случится какое-то наводнение, мор или пожар – и вы гарантированно получите восстание. А восстание – это очень и очень плохо. Сначала в окрестностях недовольного города появляются бандиты, сжигающие поля, а потом и весь город может заявить о независимости, а то и переметнуться к врагу.

Гражданские же и военные здания в городах нужно строить за деньги, равно как и шахты, пристани, храмы, святыни и беседки для любования природой (понижают недовольство знати) в окрестностях городов. Кроме того, в каждом поселении ограниченное число слотов для строений, и их, после достижения определенного числа жителей, нужно развивать до городов и дальше. Все сельское хозяйство и даже науку можно отдать на откуп AI, оставив себе только дипломатию и войну. Поверьте, с развитием империи вам придется это сделать, потому что враги, они кругом, даже если кажется, что это друзья.

Oriental Empires очень реалистичная игра. Как только в моей империи началось крестьянское восстание и один из северных городов создал Народную республику красноглазиков (не шутка), с юга тут же пришли соседи, с которыми у нас был Договор о вечном мире, дружбе и жвачке, и оттяпали другой город. Война затянулась на долгие годы и стоила тысячи жизней солдат и мирного населения. Где-то я это все уже видел… Так что даже если у вас подписан договор о «Вечном нерушимом самом-самом крепком, зуб даю, мире» со всеми окружающими нациями, будьте настороже, надейтесь на армию и не забывайте перевооружать ее. Все как всегда, одним словом. Дипломатические игры, конечно, тоже важны, но войны здесь объявляют безо всякого предупреждения, а нападать предпочитают большими армиями и сразу с нескольких сторон, заручившись поддержкой других ваших «друзей».

С другой стороны, объявление войны порой не означает начала военных действий. Напоминаю, что горы и реки являются здесь серьезными препятствиями, и вражеские армии могут просто не добраться до вашей территории. Две «войны» мне удалось закончить, не пролив ни капли крови, потери в армейских лагерях от болезней не в счет.

Кстати, о войне и истории: по сравнению с европейскими битвами Средневековья, в которых участвовало по несколько сотен человек с каждой стороны, в китайских сражениях еще 2300 лет назад ощущался масштаб. Например, в битве при Чанпине в 260 г. до н. э. принимали участие 1 млн. бойцов, а потери составили 600,000 солдат (шестьсот тысяч!). Да, эта игра определённо заставит вас интересоваться историей Китая.

Некоторые моменты в Oriental Empires кажется несколько упрощенными. Здесь нет института религии, как в Civilization VI, нет соответствующих юнитов и варианта победы. Торговля между городами и странами осуществляется в автоматическом режиме. Нет шпионов и монархических браков. Да и сам геймплей порой кажется слишком упрощенным. Но не дайте себя обмануть, за этой простотой скрыта достаточно изощренная глобальная стратегия, с интересными тактическими нюансами, меняющаяся в зависимости от такого, какой из народностей вы начинаете игру.

Одним словом, если вы, как и мы, по каким-то причинам пропустили этот проект, обратите на него внимание сейчас. Предновогодняя распродажа и длинные праздники – отличный повод заняться практическим изучением истории Китая.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Редкая тематика; необычная боевая система; интересные геймплейные находки в области экономики и исследований; симпатичная визуальная составляющая Минусы: Отсутствие религии и шпионажа; не самый удобный интерфейс; некоторые упрощения геймплея Вывод: Внезапно очень интересная глобальная стратегия, посвященная китайской истории



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