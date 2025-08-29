"Потерянные звезды" Вадима Панченко: новая звезда украинского космофэнтези. Рецензия ITC.ua

Украинская фантастика пополнилась еще одним крутым романом. Писатель Вадим Панченко с дебютным произведением «Потерянные звезды» предлагает читателю необычный коктейль из космической оперы и классического фэнтези, приправленный философскими размышлениями о свободе воли и праве на самоопределение. Это первая книга заявленной трилогии «Бог Индерона», и уже сейчас становится понятно, что автор высоко поднял планку для украинской фантастики, а еще не боится экспериментировать с жанрами и создавать что-то принципиально новое для нашего рынка. Также я должен отметить, что это одна из лучших фантастических книг, которую я прочитал в 2025 году. Однако, конечно, без недостатков не обошлось.

Плюсы: хорошее качество издания и жанровая обложка; оригинальный и глубоко прописанный главный герой; интересное сочетание научной фантастики и фэнтези; детально разработанный мир Индерона с собственной логикой и историей; динамичный сюжет с приключениями и неожиданными поворотами; философские подтексты и социальные темы; легкий и приятный стиль изложения

Минусы: нелогичное поведение главного героя в некоторых сценах; местами чрезмерные авторские объяснения, замедляющие темп

9 /10 Оценка

ITC.ua

«Потерянные звезды» / «Втрачені зорі»

Автор Вадим Панченко

Издательство Komubook

язык украинский

Количество страниц 400

Обложка Твердая

Год издания 2025

Размер 130×200 мм

Сайт komubook.com.ua

События романа «Потерянные звезды» происходят в далеком будущем человечества. Главный герой Ал необычный солдат, не киборг и даже не андроид. Он геккон, то есть генетический конструкт, созданный как идеальное биологическое оружие. Представьте себе существо высотой два с половиной метра, которое может менять свою физическую форму в зависимости от потребностей: отращивать дополнительные органы, становиться ядовитым, перестраивать собственное тело. Это не просто очередной условный терминатор, а сложная биотехнологическая система, с человеческим сознанием, которое часто задает себе вопрос о смысле собственного существования.

Судьба приводит Ала на загадочную планету Индерон — мир, окруженный непроницаемым защитным полем, где наука переплетается с магией, а космические технологии сосуществуют с традиционными фэнтезийными расами. Здесь живут эльфы, тороки (местная версия орков), гномы, люди и другие народы, каждый из которых обладает уникальными способностями.

Оказавшись в новом мире, Ал пытается найти свое место, но его необычайные способности и знания делают героя желанным союзником для местных народов. Он втягивается в конфликт, масштаб которого постепенно раскрывается, показывая, что речь идет не просто о локальном споре, а о судьбе целых миров.

Автор создает интересный мир, где «чистая кровь» дарит магическую силу избранным, технологии работают выборочно, а таинственные врата ведут в другие миры.

Уже в начале своего романа Вадим Панченко ставит перед читателем интересный вопрос: что делать, когда ты создан с конкретной целью убивать, но всей душой стремишься к простому человеческому счастью? Убийца Ал мечтает о тихом месте, где сможет пожить собственной жизнью, не принадлежа никому, кроме себя. Это внутреннее противоречие становится движущей силой всего сюжета и делает персонажа чрезвычайно человечным, несмотря на его не совсем человеческую природу.

С одной стороны, мир Индерона прописан детально и увлекательно. Автор мастерски сочетает научную и космическую боевую фантастику с фэнтезийными элементами, создавая уникальный сеттинг, который сразу западает в память. Система «чистой крови», своего рода селективное действие технологий создает интересную картину цивилизации, где магия имеет научную основу, а социальная иерархия строится на генетических особенностях.

С другой стороны, иногда автор слишком увлекается объяснениями, будто не доверяя читателю самостоятельно понять сложности созданного мира. Некоторые моменты разжевываются до чрезмерности, что немного замедляет темп повествования и возможно даже будет раздражать опытных читателей фантастики.

Сюжет романа «Потерянные звезды» развивается динамично, предлагая читателю множество приключений, сражений и неожиданных поворотов.

Иногда у меня вызывала вопросы логика поведения Ала. Имея технологии и возможности, которые значительно превышают все имеющееся на Индероне, он слишком долго пытается играть по местным правилам, убеждать в чем-то хоть и могущественных, но уже приходящих в упадок эльфов, вместо того чтобы просто взять ситуацию под свой контроль. Конечно, это можно объяснить его стремлением найти условный дом, жить здесь и быть свободным, но иногда такой подход выглядит искусственно созданным автором.

Также иногда Ал, по моему мнению, слишком остро реагирует на некоторые предложения эльфов, маниакально не хочет никому не то что подчиняться, а даже сотрудничать. Это частично понятно из-за происхождения героя и его фактически рабского положения в армии человечества будущего. Однако иногда кажется с этим автор немного перегибал.

Важно понимать, что «Потерянные звезды» серьезно перемешивает фантастические и фэнтезийные жанры, поэтому поклонникам жесткой научной фантастики надо быть готовым оказаться в сказке про эльфов и орков.

Хотя для тех, кто любит жанровое многообразие, такой подход может оказаться однозначно интересным экспериментом. В любом случае этот замысел точно идет истории в плюс, потому что здесь есть все крутые жанры, от которых фанатеют многие люди: научная фантастика, космоопера, боевая космическая фантастика и фэнтези.

Стиль письма Вадима Панченко приятный и легкий для восприятия. Автор умеет держать читателя в напряжении, создавать яркие образы и динамичные сцены боя. Диалоги звучат естественно, хотя иногда автор слишком полагается на них для объяснения событий вместо использования описаний. Однако это сделано аккуратно и без чрезмерной подачи экспозиции. Роман буквально «проглатывается» за несколько сеансов, и это точно заслуга именно живого стиля писателя.

Самой сильной стороной романа, бесспорно, является образ главного героя. Ал не типичный супергерой или хладнокровный киллер. Это сложная личность, которая разрывается между своей природой и желаниями, между долгом и мечтой о свободе. Его внутренние монологи, размышления о смысле существования, попытки найти свое место в мире — все это прописано убедительно и с пониманием человеческой (хотя и не совсем) психологии.

Через судьбу Ала автор поднимает важные социальные и философские вопросы. Что значит быть собой, когда ты создан с определенной целью? Можно ли убежать от своего предназначения? Существует ли настоящая свобода, или везде царят те же иерархии и конфликты? Роман показывает, что даже в другом мире, с другими законами, повторяются знакомые проблемы: социальное неравенство, родовые обязательства, борьба за власть.

Вадим Панченко не дает простых ответов на сложные вопросы, но заставляет читателя задуматься. А еще важнее, что он вообще поднимает все эти темы в своем, казалось бы, просто жанровом произведении. Это особенно ценно в эпоху, когда много фантастики сосредотачивается исключительно на развлечениях, забывая о глубине и философском наполнении жанра. Но это точно не о современной украинской фантастике.

Роман «Втрачені зорі» вышел в краундфандинг-издательстве Komubook. У книги красивая жанровая обложка, хотя первый вариант мне нравился больше. Там картинка была более фантастической, а новую сделали немного более приземленной и фэнтезийной. Но в этом случае это, наверное, дело вкуса. Главное, что по обложке сразу понятно жанр и направленность романа, а это редко бывает с книгами украинских издательств. Однако ситуация, на мой взгляд, уже начала исправляться. Само издание качественное и хорошо оформлено. У книги приятная желтоватая бумага и удобный для чтения шрифт. Ляссе не завезли, но на форзаце есть карта мира.