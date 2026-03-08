Рецензия на фильм "Мавка. Настоящий миф" / “Мавка. Справжній міф”

«Мавка. Настоящий миф» — это перезапуск или продолжение мультипликационной «Мавки», которая до сих пор является самым кассовым проектом украинского проката. Кино обещает перенести зрителя в глубину древнего леса, где древние существа живут по своим правилам и где человек всегда остается чужим. Лента ставит перед собой амбициозную задачу совместить украинский фольклор с драмой запретной любви и исследовать, что происходит, когда граница между миром людей и мистическими силами стирается. Но удалось ли это создателям? Давайте разбираться в рецензии.

Плюсы: красивая визуальная часть, атмосферные локации, приятная музыка, попытка расширить украинскую фэнтезийную вселенную Минусы: слабый и предсказуемый сценарий, поверхностные персонажи, навязчивый продактплейсмент 5.5 /10 Оценка

«Мавка. Настоящий миф» /“Мавка. Справжній міф”

Жанр фэнтези, романтика

режиссёр Катя Царик

В ролях Арина Бочарова, Иван Довженко, Олеся Романова, Вячеслав Довженко, и др.

Премьера 4 марта 2026 года, кинотеатры

Раз в несколько лет в древнем лесу, на Темном озере, выходят на охоту мавки и русалки, чтобы питаться человеческой энергией. Именно в такое время группа студентов-биологов отправляется в глубину, и Лукьян, один из тех, кто встречает Мавку. По законам магического мира Мавка должна заманить его в воду и отдать на растерзание темным существам, но вместо смерти между ними расцветает чувство, что противоречит всем правилам и традициям.

То, что должно было быть очередной жертвой, становится шансом на то, чтобы разрушить установленные порядки, поэтому Мавка оказывается между долгом перед своим миром и силой, растущей внутри нее. Лукьян же постепенно понимает, что то, во что он попал не просто древний миф, а живой мир с собственными законами и опасностями. И пока лес видит в их союзе угрозу, самим героям приходится решать, что важнее, собственная любовь или оставаться частью мира, который не допускает выбора.





Приятно, когда украинский кинематограф пытается удивлять, снимать что-то новое, что-то свое. Такие попытки уже можно назвать успехом, и за это наших киноделов действительно хочется хвалить. Но в то же время часто складывается впечатление, что авторы немного боятся идти дальше, углубляться в более сложные темы, делать истории более масштабными, или рисковать с драматургией. Из-за этого многие фильмы выглядят как довольно простая история, которую легко смотреть, но после просмотра она почти не оставляет следа.

Это кино, которое спокойно можно посмотреть вечером, но вряд ли захочется вспоминать через неделю или советовать друзьям. К сожалению, примерно такая же ситуация сложилась и с «Мавкой». Лента вроде бы имеет все необходимые составляющие: красивую мифологию, романтическую историю, магию и конфликт между мирами, но в итоге она не цепляет.

Главная проблема здесь кроется в сценарии. Он довольно предсказуем, и многие сюжетные повороты легко угадываются еще задолго до того, как они происходят на экране. Фильм пытается создавать драматические моменты и даже предлагает несколько «неожиданных» твистов, но они читаются почти сразу. В результате история движется вперед без настоящего ощущения интриги.

Все же иногда фильм способен вызвать эмоцию, а некоторые сюжетные линии проработаны немного лучше и работают на атмосферу. Однако если сравнивать с анимационной «Мавкой», то мультфильм выглядел значительно живее, ведь персонажи там были более харизматичными, к ним хотелось привязаться, а сама история оставляла более приятное впечатление.

Еще одним слабым местом фильма «Мавка. Настоящий миф» являются его персонажи. Большинство из них прописаны довольно поверхностно, без сложных характеров или внутренних конфликтов, которые могли бы сделать их по-настоящему интересными. Некоторые мотивации выглядят слишком простыми или даже нелогичными, а бэкграунды персонажей подаются очень сжато, будто лишь для галочки.

Из-за этого между героями и зрителем не возникает сильной эмоциональной связи. В какой-то момент история начинает терять динамику, а интерес к событиям постепенно снижается. Это, кстати, хорошо было заметно и в зале во время просмотра, когда зритель начинает скучать, поэтому даже самая красивая картинка здесь уже не спасает.

Визуальная составляющая одна из главных сильных сторон «Мавки». Фильм действительно выглядит красиво, здесь есть удачно подобранные локации, природа работает на атмосферу, а леса, озера и туманные поляны создают то самое ощутимое сказочное настроение. Да, компьютерные эффекты иногда выглядят сыровато, а иногда заметна работа хромакея, но в целом визуальный стиль ленты приятный.

Камера здесь любит широкие планы природы, и именно благодаря им зритель может погрузиться в мир фильма. В сочетании с музыкой это создает нужную атмосферу, и именно она часто держит интерес к истории, даже когда сценарий начинает буксовать.

Еще одной проблемой, которая давно преследует украинские фильмы является продактплейсмент. И «Мавка. Настоящий миф» здесь, к сожалению, не исключение. Понятно, что кино нуждается в финансировании, и сотрудничество с брендами абсолютно нормальная практика. Но реклама должна быть органичной частью мира фильма, а не выглядеть как отдельная вставка.

Когда же она слишком броская и повторяется несколько раз, это начинает откровенно раздражать и выбивать из атмосферы. В некоторых моментах возникает ощущение, что сцена существует лишь для того, чтобы показать логотип. И если смотреть фильм дома на стриминге, такие моменты вполне могли бы заставить просто выключить его.





Актерский состав ленты преимущественно состоит из молодых исполнителей, для многих из которых это одна из первых больших ролей. С одной стороны, здесь трудно требовать идеальной игры, опыт приходит со временем. С другой, приятно видеть, что создатели дают шанс новым лицам. Современный украинский кинематограф очень нуждается в молодых актерах, которые действительно хотят работать в этой индустрии. И именно на них в будущем будет держаться наше кино.

Среди всех больше всего выделяются Арина Бочарова и Иван Довженко, их экранное взаимодействие выглядит естественно, а между персонажами чувствуется определенная химия. Благодаря этому романтическая линия работает лучше, чем многие другие элементы фильма.