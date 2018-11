Первый «Ральф-разрушитель» / Wreck-It Ralph (2012) стал замечательным подарком поколению, выросшему в 80-х – 90-х годах прошлого века и ностальгирующему по ушедшей эпохе игровых автоматов и субкультуре игровых аркад. Вторая часть, «Ральф-разрушитель 2: Интернетри» / Ralph Breaks the Internet, ориентирована скорее на их детей, хорошо разбирающихся в интернет-мемах и подшучивающих над своими отстающими от трендов родителями. Впрочем, «старичкам» найдется над чем посмеяться и в этой картине.

Ralph Breaks the Internet / «Ральф-разрушитель 2: Интернетри» Жанр комедия, мультфильм

Режиссеры Рич Мур, Фил Джонстон

В ролях Джон Райли (Ральф), Сара Сильверман (Ванилопа), Джек МакБрайер (Феликс Ремонтируй-мл.), Джейн Линч (сержант Калхун), Галь Гадот (Шэнк), Тараджи Хенсон (Классс!) и др.

Студии Walt Disney

Год выпуска 2018

Сайты IMDb

По сюжету мультфильма Ральф и Ванилопа покидают свой тихий аркадный салон и отправляются в Интернет не просто так, а чтобы купить на eBay новый руль для игрового автомата принцессы-гонщицы. Иначе игру отключат, и Ванилопа и ее подданные станут бездомными. Не знающие ничего о большом онлайн-мире за пределами салона, Ральф и Ванилопа оказываются в роли сельских недотеп, впервые попавших в большой город, ну или ваших пожилых родственников, наконец-то вышедших в Сеть.

По большому счету, Ralph Breaks the Internet – это комедия положений и отличный повод постебаться над интернет-сообществом, его привычками и предпочтениями. За компанию досталось популярным веб-сервисам, приложениям, кинофраншизам и телешоу. Чтобы совсем уж не скатиться до уровня Youtube-ролика «100 пасхальных яиц в Голливудских фильмах, о которых вы не знали!!!111» или Ready Player One, сюжет которого стал рудиментарной добавкой к миллиону пасхалок, в Ralph Breaks the Internet завезли и традиционную для Disney нравоучительную тематику. Если оригинальный Wreck-It Ralph был историей о том, как найти свое место в мире, смириться с самим собой и отыскать человека, который дополняет тебя, то Ralph Breaks the Internet – это скорей о кризисе среднего возраста, умении отпускать и принимать друзей такими, как они есть. При желании в сиквеле, как и в оригинале, можно найти и тематику отношений родителей и детей, теперь уже подросших детей, которые покидают родной дом. Впрочем, сценаристы особо не давят на мораль, предпочитая лишь поднимать важные вопросы, но не отвечать на них, что создает ощущение некоторой недосказанности и легковесности.

Все внимание в мультфильме сосредоточено все-таки на пасхалках и ироническом подшучивании Disney над конкурентами и над собой. И надо сказать, у авторов отлично получается стебаться как над интернет-сервисами, так и над пользователями и их привычками. Над бессмысленными ретвитами; бездумными лайками; офисным планктоном, кормящимся роликами со смешными котятами. Над интернет-аукционами, спамерами, сетевыми играми и малолетними игроками, стереотипом представления Даркнета и его обитателей. Но лучше всего Disney, пожалуй, удалась часть, посвященная собственным фильмам и брендам: вот буквально покадрово воспроизведённая сцена из Star Wars: Episode IV – A New Hope, вот грустный ослик Иа-Иа, а вот Железный человек вместе с Баззом Лайтером из Toy Story раздают автографы фанатам. А апофеозом апогея стала, конечно же, сцена с диснеевскими принцессами.

Эпизод получился просто фантастический, особенно та его часть, где принцессы, благодаря Ванилопе, снимают тесные официальные платья, переодеваются в удобную современную одежду и расслабляются как компания девушек-старшеклассниц. Надеемся, после массы позитивных откликов Disney выпустит отдельный анимационный фильм, ну или хотя бы короткометражку для начала, про принцесс в современном мире. Конечно же, с участием Ванилопы, она ведь тоже теперь диснеевская принцесса.

И пару слов об украинской локализации. Она, как всегда, качественная, с привязкой к отечественным реалиям, голоса подобраны отлично, за исключением одного «но». Джамала, озвучивающая персонажа Галь Гадот, гонщицу Шэнк, звучит слишком уж манерно и неестественно, что еще раз подтверждает известный тезис о том, что на озвучивание нужно приглашать все-таки не звезд, а профессиональных актеров. Да, и «Інтернетрі» в украинском названии – это гибрид слов «Інтернет» и «нетрі», то есть чаща, труднопроходимое место. Очень даже забавная игра слов получилась.

Ralph Breaks the Internet — хорошая анимационная комедия. Смешная, добрая, не напрягающая. Возможно, чуть более легковесная, чем первая часть, но все равно, смотрится она отлично. И, как и первую часть, ее хочется пересмотреть во второй раз с возможностью остановить проигрывание и отыскать все пасхалки. Так что ждем цифрового релиза.

4 Редакция ITC.UA Плюсы: Огромное количество пасхалок; персонажи других анимационных и художественных фильмов Disney; сцена с принцессами; неплохие шутки; хорошая локализация Минусы: Картина не углубляется ни в одну из поднятых тем; ощущение некоторой вторичности Вывод: Хороший смешной мультфильм с огромным количеством отсылок к играм, фильмам и интернет-мемам

