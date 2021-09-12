Рецензия на фильм «Воплощение зла» / Malignant

«Воплощение зла» (оригинальное название картины Malignant) – это новый фильм ужасов от Джеймса Вана, который, как ни странно, отличается от предыдущих работ режиссера. В центре истории находится женщина, которая пытается понять причину чудовищных видений, во время которых она вынуждена наблюдать за действиями убийцы.

«Воплощение зла» / Malignant Жанр хоррор

Режиссер Джеймс Ван

В ролях Аннабелль Уоллис (Мэдисон), Джейк Абель (Дерек), Джордж Янг (Кекоа), Мэдди Хэссон (Сидней), Мишоль Бриана Уайт (Регина), Жаклин Маккензи (доктор Уивер), Сюзанна Томпсон (Джин), Амир Абулела (доктор Грегори) и др.

Студии Atomic Monster, Boom Entertainment, Boom! Studios

Год выпуска 2021

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Киноработы сценариста и режиссера Джеймса Вана можно не любить, однако отрицать их успех бессмысленно. Семнадцать лет назад он выпустил фильм «Пила» (Saw), ставший основой для серии одноименных ужастиков. Через девять лет Ван создал медиафраншизу The Conjuring Universe, которая по сей день регулярно пополняется новыми картинами об одержимости демонами, о темных проклятиях и о проведении сеансов экзорцизма. Ленты показывают хороший результат в прокате, благодаря чему The Conjuring Universe остается одной из самых кассовых хоррор-франшиз в мире.

Стоит заметить, что Джеймс Ван занимается не только фильмами ужасов. За прошедшие годы он успел срежиссировать боевик «Форсаж 7» (Furious 7), а также поставил супергеройский фильм «Аквамен» (Aquaman). Собственно, ради экранизации DC Comics Джеймс Ван на время перестал претендовать на режиссерское кресло в новых фильмах своей франшизы, предпочитая оставаться на позиции продюсера.

После долгого перерыва в постановке хорроров (последним фильмом для Вана была картина The Conjuring 2, выпущенная в 2016 году) Джеймс вернулся с новым проектом, который, как оказалось, никак не связан с The Conjuring Universe.

Фильм Malignant (здесь важно указать именно оригинальное название картины, поскольку в нем кроется подсказка к развитию сюжета) – это смесь разных жанров, в которой есть немного триллера, немного боевика, немного ужаса и довольно много добротного абсурда, который копирует моменты второсортных лент из 80-х и 90-х. По словам Джеймса Вана, он старался создать фильм, который попал бы на дальние полки в магазине видеопроката, до которых добрались бы только преданные поклонники хорроров.

Ко всему этому в новой ленте Ван скопировал эстетику фильмов джалло, переосмыслив культовые итальянские картины на свой манер. В результате получился увлекательный киногибрид, который смотрится довольно бодро, но из-за специфики содержания больших высот не достигает.

Главную роль в ленте Malignant исполнила актриса Аннабелль Уоллис (известная по сериалу Peaky Blinders, а также по хоррору Annabelle и по перезапуску фэнтези The Mummy). Она играет молодую женщину по имени Мэдисон, которая становится жертвой домашнего насилия. После пережитой травмы Мэдисон начинает испытывать жуткие видения, в которых она наблюдает за тем, как неизвестный убийца расправляется с незнакомыми ей людьми. Героиня пытается понять, как и почему она связана с загадочным преступником, подключаясь к расследованию детективов из полиции.

Сперва фильм устраивает хорошую встряску для тех, кто пришел на сеанс в кино, рассчитывая обойтись без испуга. Несколько напряженных сцен следуют одна за одной, напоминая о том, как происходила завязка почти во всех фильмах из The Conjuring Universe (правда, здесь нет уж слишком страшных сцен, которые характерны для франшизы).

Но это лишь уловка Джеймса Вана, который не смог удержаться от своих фирменных приемов, заставляя зрителей побаиваться вечерних сцен в доме, где живет главная героиня. Двухэтажный особняк, как будто специально созданный для привидений, скрывает совсем другую тайну, но понять ее можно не сразу, хоть и кажется, что оператор намеренно дает подсказки, показывая все уголки дома сверху, словно обозревая небольшой лабиринт.

Самыми захватывающими моментами фильма становятся сцены, в которых испуганная Мэдисон переносится из своего дома на место преступления. Она видит последние мгновения жизни жертвы, хотя ее саму преступник, казалось бы, не замечает. Здесь и правда все как в джалло – происшествия становятся кровавыми, а убийца все более безжалостным. Он долгое время скрывает лицо и носит с собой кинжал, который злодей крепко сжимает в руках, прикрытых кожаными перчатками.

В последнее время мистическая медиафраншиза Джеймса Вана использовала преимущественно одни и те же методы устрашения, да и персонажи все были одинаковыми, что порядком приелось. Похоже, режиссер принял это во внимание и постарался отойти от привычной концепции, чтобы удивить всех, кто пошел в кино на его новый хоррор (хотя некоторые узнаваемые элементы запугивания здесь все же пригодились). По крайней мере, раньше таких отрицательных героев у Вана еще не было, да и никто из них никогда не удирал от полицейских, оказавшихся возле тела жертвы.

К тому же все действия фильма Malignant – это лишь подготовка к безумной кульминации, которая либо здорово повеселит зрителя, либо заставит его негодовать.